Il persistente e pericoloso fascino del tradizionale movimento delle mogli

Queste donne si presentano sempre impeccabilmente, irradiando positività e sembrano gestire con grazia le responsabilità domestiche e l'assistenza ai figli: queste autoproclamatesi "Tradwife" propagano l'immagine di una casalinga premurosa sui social media. Tuttavia, le apparenze possono ingannare.

Hanno deliberatamente abbracciato una divisione dei ruoli convenzionale e propagano l'immagine di una casalinga che si sacrifica sui social media, spesso indicate come "Tradwife". Il termine deriva dall'unione di "tradizionale" e "moglie". Oltre a mantenere un certo fascino vintage, rendono le faccende domestiche e l'assistenza ai figli sorprendentemente semplici. Si mantengono sempre in ordine anche nell'aspetto.

Il movimento delle Tradwife, reso popolare da influencer americane come Nara Smith, Estee Williams e Ballerinafarm (vero nome Hanna Neeleman), ha attirato molta attenzione attraverso piattaforme come TikTok. In un video virale di TikTok, la donna americana Estee Williams ha spiegato la tendenza: "Crediamo che il nostro ruolo sia quello di essere casalinghe", ha dichiarato. Ciò non significa sminuire i traguardi delle donne; piuttosto, le Tradwife credono che le donne dovrebbero prioritizzare i loro mariti e la famiglia rispetto alla carriera e alle ambizioni personali.

L'esperta finanziaria Anne Connelly ha espresso preoccupazioni per questa tendenza in un'intervista con ntv.de: "Le donne hanno lavorato sodo per garantire i loro diritti e l'uguaglianza - stipendi equi e una giusta suddivisione dei compiti di cura. E ora assistiamo a un ritorno delle stereotipi degli anni '50", ha osservato.

Considerazioni finanziarie

Negli anni '50, le donne dipendevano finanziariamente dai loro mariti, senza l'indipendenza di lavorare o aprire conti bancari senza il consenso del coniuge. Il movimento delle Tradwife rappresenta un ritorno ai ruoli di genere tradizionali e romanticizza il passato. Connelly ammette l'attrattiva, riconoscendo il desiderio di una casa calda e sicura in mezzo al caos della società: "Molti trovano il sentimento allettante, ma è ingannevole". Ha sottolineato che l'aspetto finanziario di questo stile di vita viene spesso trascurato in tali post sui social media.

Connelly sostiene che, sebbene possa essere accettabile mettere in pausa la propria carriera per la famiglia, le donne devono considerare attentamente gli aspetti finanziari. Anche se benefici come l'assegno di mantenimento erano diffusi negli anni '50, oggi non è più così. Connelly consiglia alle donne di avere conversazioni aperte e trasparenti con i loro partner su questioni finanziarie, come i patti prematrimoniali o la compensazione della pensione. Ad esempio, potrebbe essere stabilito un piano di risparmio sotto il nome della donna, con contributi ricorrenti. Potrebbero anche essere previsti accordi prematrimoniali per la divisione dei beni congiunti. Comprendere l'aspetto finanziario è cruciale, soprattutto per le donne single che scelgono questo percorso.

Tuttavia, il modello di casalinga convenzionale degli anni '50 non è più praticabile per la maggior parte delle famiglie oggi. L'adozione di uno stile di vita "Tradwife" è un lusso esclusivo, dipendente dal reddito del marito per sostenere la famiglia. "In un ambiente inflazionistico come quello attuale, questo è realizzabile solo in pochi casi", ha detto Connelly, notando che Neeleman, una Tradwife il cui marito è figlio di un multimilionario, può permettersi questo lusso.

Tuttavia, non ogni "Tradwife" incarna lo stereotipo della casalinga vintage.

Despite the idea of homebound mothers, many social media influencers referred to as "Tradwives" actually engage in remunerative work. They generate income from popular cooking and baking videos, converting their homes into studios. Ashley McGuire, an expert from the U.S.-based Institute for Family Studies, revealed that "Tradwives" keep their work a secret, posing as traditional homemakers. McGuire argued that these women misrepresent reality, drawn to monetizing their homes while reaping the rewards of social media fame. They are work-from-home mothers, not the traditional homemakers they appear to be.

Smith, for example, is famous for her cooking videos, creating everything from Cornflakes to Cola at home. Her impeccably organized kitchen attracts millions of viewers. The precise income she earns from such videos is challenging to determine. TikTok reportedly pays around $0.50 to $1 per 1000 views for videos lasting over a minute. In March alone, Smith is estimated to have made around $200,000 - excluding sponsored posts.

McGuire questioned the authenticity of their homemaker personas, suggesting that they exploit viewers with aspirations of perfection, causing feelings of inadequacy and self-doubt.

Despite claiming to prioritize home and family over careers, many self-proclaimed "Tradwives" like Nara Smith and Estee Williams also generate income from their popular cooking and baking videos on platforms like TikTok, keeping their work a secret. In light of the financial considerations, financial expert Anne Connelly advises women to have open conversations with their partners about financial contingencies, emphasizing the importance of understanding the financial implications of this lifestyle.

Although some Tradwives can afford this luxurious lifestyle due to their husbands' high income, implementing the conventional housewife model from the 1950s is not practical for most families today. The financial aspect of this lifestyle, often overlooked in social media posts, is crucial for women to consider before making such decisions.

Leggi anche: