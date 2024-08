- "Il periodo di questa particolare occasione è giunto al termine"

I noleggi dei Strandkorb lungo la costa del Mar Baltico dello Schleswig-Holstein hanno espresso sentimenti contrastanti riguardo al periodo estivo del 2024. "Maggio e giugno sono stati incerti dal punto di vista meteorologico, il che ha inevitabilmente influito sui nostri incassi", ha dichiarato Marcus Bade, presidente dell'associazione di stato dei noleggiatori di Strandkorb, alla dpa. "Tuttavia, luglio e agosto si sono rivelati abbastanza buoni nel complesso".

Il costo giornaliero per noleggiare un Strandkorb sul Mar Baltico varia tra 11 e 17 euro. "I turisti di solito non si lasciano scoraggiare dai prezzi", ha osservato Bade. "Ma i visitatori del giorno hanno una prospettiva diversa. Spesso rinunciano al Strandkorb o si spostano ai margini dove i cestini sono più economici rispetto al centro città". Secondo Bade, negli ultimi cinque anni, il prezzo di questi cestini è aumentato in media del 20-30%. "Ma anche le nostre spese sono aumentate in questo periodo", ha aggiunto.

L'associazione di stato conta circa 120 membri lungo la costa del Mar Baltico dello Schleswig-Holstein, secondo Bade. È noto che sui litorali del Mar del Nord e delle Isole Frisone Settentrionali, i cestini sono solitamente gestiti dai comuni locali, secondo lui.

Nonostante le sfide legate al tempo nel corso della stagione estiva del 2024, l'ingresso in luglio e agosto ha portato un senso di normalità per i noleggiatori di Strandkorb lungo la costa del Mar Baltico dello Schleswig-Holstein. Tuttavia, il costo crescente del noleggio di un Strandkorb durante questi mesi estivi, guidato da un aumento medio del 20-30% negli ultimi cinque anni, potrebbe iniziare a diventare un problema per i visitatori del giorno durante la stagione estiva.

