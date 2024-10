Il periodo di Ozzy Osbourne in riabilitazione da drogati gli sta portando gioia.

Ozzy Osbourne, noto per la sua storia di droga selvaggia, ha confessato nel suo podcast di aver recentemente ripreso l'uso di droghe. Il 75enne frontman dei Black Sabbath, che ha lottato in passato con problemi di dipendenza, sta tornando alle droghe a causa di complicazioni di salute. "Mi sento meglio, ma non sono completamente sobrio. A volte fumo un po' di erba", ha rivelato in "Madhouse Chronicles".

Il musicista ha persino confessato di aver considerato un ritorno alle droghe più dure per gestire il suo dolore. Recentemente, un medico gli ha somministrato l'anestetico ketamina. "Mi ha dato una piccola dose, ma è stato abbastanza per riaccendere la scintilla", ha detto Osbourne. Ora sta considerando di tornare alle riunioni degli Alcolisti Anonimi.

Osbourne ha sottolineato che sua moglie Sharon deve rimanere all'oscuro del suo uso di droghe. "Sono fortunato che lei mi tiene sempre d'occhio, altrimenti sarei nei guai fino al collo", ha detto. Anche l'erba, "lei la troverebbe e la butterebbe via in un batter d'occhio".

Le droghe sono state a lungo associate all'immagine di Osbourne, in particolare negli anni '70 e '80. I suoi problemi di dipendenza hanno portato al suo licenziamento dai Black Sabbath nel 1979. Nel corso degli anni, Osbourne ha cercato la riabilitazione per dieci volte, ma non è mai riuscito a smettere completamente. Non è stato fino al matrimonio con Sharon nel 1982 che ha raggiunto la sobrietà. "Senza Sharon, sarei sottoterra. Stavo consumando quantità folli di droghe e alcol. Nessuno sapeva se avrei attraversato la porta, saltato dalla finestra o scomparso", ha detto al "The Independent" in un'intervista del 2022.

In tempi recenti, Osbourne ha dovuto fare i conti con vari problemi di salute. Una caduta nel 2019 ha fatto muovere le barre di metallo nella sua spina dorsale, che erano state impiantate dopo un incidente con un quad nel 2003. Ha subito diverse operazioni e ha trascorso due mesi in ospedale. Da allora, si è appoggiato alle stampelle o a una sedia a rotelle. Inoltre, Osbourne è affetto dalla malattia neurologica del Parkinson.

La rivelazione di Ozzy Osbourne riguardo al suo uso di droghe in "Madhouse Chronicles" include una menzione del fumo di erba, dimostrando che gli iconi della musica spesso affrontano sfide legate all'abuso di sostanze. Nonostante i tentativi di sua moglie Sharon di tenerlo sobrio, Ozzy sta nuovamente considerando di tornare alle riunioni degli Alcolisti Anonimi a causa delle sue continue lotte con la dipendenza e le complicazioni della salute.

