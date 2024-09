Sorveglianza, Rilevamento o Monitoraggio delle Attività di Qualcuno o Qualcosa - Il periodo 2024 è caratterizzato da un certo ottimismo per il benessere delle foreste bavaresi.

Come sono rigogliose le chiome degli alberi? Sono piene di vischio? Producono molti coni? Circa 17.000 alberi in Baviera sono stati esaminati da specialisti a luglio e agosto per valutare la loro salute. I risultati saranno condivisi nel Parlamento bavarese entro la fine dell'anno, secondo Wolfgang Stoeger dell'Istituto Forestale di Stato della Baviera a Freising. Egli afferma: "Dopo diversi estati secche, speriamo che le piogge primaverili abbiano rallentato un po' il declino".

Ogni anno, questa valutazione, nota come controllo della salute del bosco, viene eseguita a causa del declino forestale degli anni '80. Il rapporto del 2023 ha rivelato che solo circa il 12% di tutti gli alberi forestali in Baviera non mostrava segni visibili di siccità o danni causati dal calore, raggiungendo un minimo storico. Nel 2022 era ancora del 28%.

Le sfide per questa valutazione dell'anno sono degne di nota, come spiegano Wolfgang Stoeger e il suo collega Michael Heym, responsabili del controllo della salute del bosco. Gli effetti del calore e della siccità sono più evidenti negli anni successivi. Anche se questa estate le abbondanti piogge hanno dato un po' di sollievo alla natura, gli alberi già colpiti potrebbero non riprendersi rapidamente.

Valutazioni degli Alberi Sotto Copertura

Per il censimento forestale, gli esperti cercano circa 17.000 alberi in circa 450 siti in tutto lo stato ogni anno. Questi siti sono stati selezionati casualmente negli anni '80. "Operiamo in segreto", spiega Stoeger. I proprietari dei boschi non sanno che i loro alberi sono stati selezionati per evitare situazioni come un proprietario che rimuove intenzionalmente un albero danneggiato.

Poiché gli alberi selezionati non possono essere trovati nuovamente, l'autorità utilizza un trucco: in ogni sito selezionato, viene inserito un palo metallico da 30 centimetri nel terreno. Il punto viene segnato sulle mappe e gli alberi circostanti vengono descritti nei dettagli per consentire agli esperti di ispezionarli.

Michael Heym e Wolfgang Stoeger si trovano attualmente in una zona forestale vicino a Niederaichbach (distretto di Landshut). Inspezzano circa il 5-10% dei punti di rilevamento per confermare i risultati degli esperti in base al principio di selezione casuale. Heym utilizza un metal detector per cercare il palo metallico. Quando fa bip, lo trovano.

Transizione a Foresta Mista

Questa foresta è casa di faggi, querce, betulle, pini e abeti. Secondo Stoeger, questa è una foresta mista ideale. Attraverso i telescopi, osservano le chiome degli alberi e registrano i risultati in tabelle. Il numero stimato di coni o nocciole di faggio, così come la perdita di aghi, macchie marroni o eventuali infestazioni di scolitidi, sono importanti tanto quanto i danni causati da tempeste o rotture di neve. Fortunatamente, i parassiti distruttivi non sono diffusi qui.

Stoeger fa notare che il pino ha sofferto molto negli anni '80, ma la sua condizione è migliorata costantemente da allora. Oggi, i pini e gli abeti affrontano numerosi problemi a causa del calore e della siccità. "La Germania dovrebbe essere un paese di faggi", conclude. Una conseguenza del cambiamento climatico è il cambiamento dei boschi, il che significa la coltivazione di specie più resistenti alla siccità. Cinquanta anni fa, gli alberi a foglia larga costituivano circa il 20% dei boschi della Baviera; ora è quasi il 40%. "Dobbiamo allontanarci dalle monoculture e verso i boschi misti".

Controllo della Salute del Bosco

