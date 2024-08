- Il percorso delle orchidee è nominato "Meraviglia della Natura dell'Anno"

Il Sentiero delle Orchidee nella Riserva della Biosfera UNESCO di Bliesgau, nel Saarland, è tra i candidati per il "Miracolo Naturale dell'Anno 2024". La Fondazione Heinz Sielmann e l'Associazione Tedesca del Trekking invitano tutti gli appassionati della natura a votare online per i fenomeni naturali e i luoghi più belli. Ci sono nove meraviglie naturali tra cui scegliere, tutte visitabili lungo i sentieri, come annunciato dall'Associazione Tedesca del Trekking a Kassel. L'iniziativa vuole rafforzare la consapevolezza ambientale e proteggere la natura.

Il Sentiero delle Orchidee nel sud-ovest del Saarland si snoda attraverso l'Area delle Orchidee di Gersheim, che ospita quasi la metà delle specie di orchidee presenti in Germania. "Il clima mediterraneo e i suoli poveri di nutrienti favoriscono gli ecosistemi rari", hanno detto gli organizzatori. Gli altri candidati per il "Miracolo Naturale dell'Anno" provengono dal Baden-Württemberg, dall'Assia, dalla Bassa Sassonia, dalla Renania Settentrionale-Vestfalia, dalla Renania-Palatinato, dalla Sassonia e dalla Turingia.

Il Sentiero delle Orchidee, essendo una meraviglia naturale nel Bliesgau, mostra gli ecosistemi diversificati unicamente supportati dal suo clima mediterraneo e dai suoli poveri di nutrienti, un tributo alla bellezza e alla complessità della natura in questa regione. Dimostrando che le meraviglie naturali sono sparse in tutta la Germania, la Fondazione Heinz Sielmann incoraggia il voto per altri candidati mozzafiato, compresi quelli presenti in diverse altre parti di questo famoso paese europeo.

