Il Pentagono ritiene che il contrattacco russo a Kursk abbia avuto un impatto minimo finora.

11:38 Malgrado Numerosi Intercetti: Raid Drone Hanno Causato Danni

Le forze ucraine dichiarano di aver abbattuto 24 dei 26 droni durante la notte. Le conseguenze includono un ferito nella regione di Odessa e danni a 20 case, mentre un incendio è scoppiato in una fabbrica di lavorazione alimentare a Mykolayiv a causa dei residui dei droni, come riferito dalle autorità locali. Il Ministero dell'Energia menziona danni all'infrastruttura energetica nella regione di Ivano-Frankivsk.

11:16 Kim Si Incontra con Shoigu a Pyongyang

Il Segretario del Consiglio di Sicurezza russo Sergei Shoigu ha incontrato il leader nordcoreano Kim Jong Un a Pyongyang. L'incontro è stato descritto come avvenuto in un "ambiente insolito di fiducia e amicizia", secondo le dichiarazioni del Consiglio di Sicurezza russo. Ciò dovrebbe avere un "impatto significativo" sull'attuazione dell'accordo sulla difesa che Kim Jong Un e il presidente russo Vladimir Putin hanno firmato a giugno. Putin spiega che l'accordo riguarda l'aiuto reciproco in caso di aggressione contro una delle parti contraenti. I critici puntano il dito contro la Russia che avrebbe fornito alla Corea del Nord razzi e munizioni per l'uso in Ucraina. La Russia sta aumentando la fornitura di munizioni da paesi come la Cina, l'Iran e la Corea del Nord per sostenere l'offensiva in Ucraina.

10:46 Leader Parlamentare Russo: NATO Attivamente Coinvolta nel Conflitto Ucraino

Il presidente del parlamento russo Vyacheslav Volodin accusa la NATO di partecipare direttamente al conflitto ucraino, scrivendo su Telegram, "Stanno facendo la guerra al nostro paese". afirmar che la NATO sta aiutando l'Ucraina a selezionare i bersagli per gli attacchi, coordinare le operazioni con l'esercito ucraino e impartire ordini al governo ucraino.

10:17 Munz Sulla Minaccia di Putin alla NATO: "Le Dichiarazioni di Putin Non Arrivano Nemmeno alle Notizie del Mattino"

Esistono preoccupazioni nell'Occidente che il consentire all'Ucraina di lanciare attacchi a lungo raggio sul territorio russo potrebbe portare ad un'escalation, una situazione che il presidente russo Vladimir Putin minaccia nuovamente. Tuttavia, il corrispondente di ntv Rainer Munz suggerisce che non c'è molto dietro il linguaggio aggressivo di Putin.

09:42 La Famiglia: Leader dell'Opposizione in Belarus in Condizioni Critiche

La leader dell'opposizione bielorussa Maria Kalesnikava è in condizioni critiche, secondo quanto riferito dalla sorella. È stata detenuta in condizioni dure per quattro anni, pesando solo 45 kg per 1,75 metri di altezza, secondo la sorella Tatjana Chomitsch, che fornisce informazioni da ex prigionieri. Chomitsch ritiene che "questo sia un momento critico, poiché nessuno può resistere a lungo a tali condizioni", implicando che le autorità stanno torturando sia psicologicamente che fisicamente sua sorella. Il Ministero degli Interni della Bielorussia non risponde alle richieste di informazioni sulle attuali condizioni di detenzione di Kalesnikava. Incarcerata sin dai protesti del 2020 contro il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, Kalesnikava sta scontando una condanna a 11 anni per presunta cospirazione per il colpo di stato.

09:20 Accordo per il Distaccamento di una Brigata Lituana Firmato

La Germania e la Lituania hanno raggiunto un accordo per il dispiegamento di una brigata pronta al combattimento all'interno del membro della NATO Lituania. I ministri della Difesa Boris Pistorius e Laurynas Kasciunas hanno concluso l'accordo a Berlino. L'accordo chiarirà lo status legale dei soldati e dei civili tedeschi in Lituania, fornendo sicurezza legale. Questioni come la residenza, le tasse, la scuola, la salute pubblica, il traffico e la sicurezza pubblica sono tutte trattate all'interno dell'accordo. Sarà anche la base legale per l'apertura di scuole e asili tedeschi in Lituania. La brigata è prevista per essere operativa entro il 2027. Leggi di più qui.

08:56 La Russia Espelle Sei Diplomati Britannici con Accuse di Spionaggio

La Russia ha espulso sei diplomatici britannici sulla base di accuse di spionaggio. L'FSB afferma di avere documenti che dimostrano che il Ministero degli Esteri britannico sta orchestrando l'escalation politica e militare. La portavoce del Ministero degli Esteri russo Maria Zakharova accusa l'ambasciata britannica di danneggiare deliberatamente il popolo russo, secondo l'agenzia di stampa Tass. Il Ministero degli Esteri britannico nega le accuse come "totalmente infondate". La risposta della Russia segue le azioni britanniche in risposta alle presunte attività dello stato russo in Europa e nel Regno Unito, come dichiarato dalla BBC.

08:31 Il Presidente Ucraino Chiede il Rilascio di Missili a Lungo Raggio per Colpire le Basi Militari Russe

Il presidente ucraino Zelenskyy ha richiesto da tempo l'eliminazione dei missili a lungo raggio per colpire le basi militari russe. Gli Stati Uniti e il Regno Unito stanno ora valutando questa opzione. Il capo del Cremlino Putin risponde con un messaggio minaccioso all'Occidente.

08:03 La Russia Offre Spunti per Neutralizzare le Armi Occidentali in Ucraina

La Russia è disposta a condividere le informazioni acquisite nel contrastare diverse armi occidentali durante il conflitto ucraino, secondo il vice ministro della Difesa russo Alexander Fomin, che ha parlato a una conferenza sulla sicurezza in Cina. Fomin spiega che le armi russe sono ora in grado di superare le armi occidentali.

07:05 Il Rabbi Moshe Asman Piange la Perdita del Figlio Adottivo nella Guerra in Ucraina

In Ucraina, il Rabbi Moshe Asman piange la perdita del suo figlio adottivo, Anton Samborskij, morto nell'invasione russa in corso. Un servizio funebre ha attirato partecipanti come soldati, veterani e altri, tenuto a Kyiv lo scorso giovedì. Samborskij, di 32 anni, è stato dato per disperso alla fine di luglio e la sua morte è stata confermata dopo settimane di incertezza. Samborskij è diventato padre in maggio, come ha annunciato il Rabbi Asman sui social media. All'epoca, aveva accolto Samborskij, che era un orfano di soli 10 anni. La loro ultima conversazione si è svolta il 17 luglio.

06:29 Ministero della Difesa giapponese segnala attività insolita da parte dei jet russiGiovedì, i caccia giapponesi sono decollati in risposta a due aerei russi che hanno sorvolato il paese. Il ministero della Difesa ha riferito che gli aerei russi non hanno violato lo spazio aereo giapponese. Questi aerei Tu-142 sono partiti dal mare verso Okinawa, dove sono rimasti fino al pomeriggio. Il Giappone ha派出 i caccia per contrastare questa attività insolita, citando i propri protocolli di risposta alle emergenze. I voli dei jet russi si sono conclusi a nord, attraversando la regione contesa delle Curili. Recentemente, navi da guerra russe e cinesi hanno partecipato a esercitazioni congiunte nel Mar del Giappone, aggiungendo ulteriore tensione alla situazione. Queste esercitazioni navali fanno parte di un'operazione più ampia. Gli aerei russi avevano già sorvolato il Giappone nel 2019. [Maggiori informazioni qui.]

06:07 Fomin: gli Stati Uniti aumentano le tensioni con la politica di contenimento nei confronti della Russia e della CinaIl vice ministro della Difesa russo, Alexander Fomin, afferma che gli Stati Uniti promuovono una politica di contenimento per antagonizzare Russia e Cina. Secondo l'agenzia di stampa russa TASS, Fomin ha parlato durante una conferenza sulla sicurezza in Cina. Mosca e Pechino sostengono l'ordine mondiale, abbracciando l'uguaglianza e la reciprocità, mentre l'Occidente insiste sulla destabilizzazione in Asia. L'Occidente intende creare nuove alleanze di sicurezza per contenere Russia e Cina.

05:27 Confermata la strikes di missili contro una nave cargo nel Mar NeroLa Marina ucraina ha reso pubbliche le informazioni su un presunto raid aereo russo contro una nave cargo nel Mar Nero. Un bombardiere Tu-22 avrebbe lanciato un missile anti-nave Ch-22 contro la nave. La nave merci, battente bandiera di Saint Kitts e Nevis, un paese dei Caraibi, si trovava al di fuori delle acque territoriali ucraine al momento dell'evento. Era in rotta dal porto ucraino di Chornomorsk all'Egitto, carica di grano. Secondo quanto riportato dal BBC News, la nave si trovava nella zona economica esclusiva della Romania, secondo alcune fonti. Il rapporto afferma che è stato utilizzato un missile Ch-31 per la distorsione radar, meno potente del Ch-22.

03:19 Tragica situazione alla linea di demarcazione: un soldato moldavo perde la vitaUn soldato moldavo è morto in circostanze misteriose mentre prestava servizio lungo la linea di demarcazione con la regione secessionista della Transnistria. Il Ministero della Difesa della Moldavia ha rivelato che il soldato è stato ucciso da un colpo d'arma da fuoco mentre svolgeva il suo servizio di guardia. Sono state avviate indagini approfondite. L'area è stata condivisa da soldati moldavi, ribelli della Transnistria e truppe russe sin dal conflitto del 1992. La Moldavia ha chiarito che la Transnistria deve essere parte integrante del suo territorio. Incidenti del genere lungo la linea di demarcazione sono molto rari.

02:18 Il Primo Ministro britannico respinge le affermazioni di Putin sulle consegne di armiIl Primo Ministro britannico Keir Starmer ha respinto l'affermazione del Presidente russo Putin secondo cui l'armamento dell'Occidente dell'Ucraina per attacchi profondi nel territorio russo significa l'implicazione della NATO nel conflitto. "L'Ucraina ha il diritto di difendersi", ha notato Starmer. Il Regno Unito sostiene costantemente questo diritto, offrendo formazione mirata. Tuttavia, non hanno intenzione di provocare un conflitto con la Russia.

01:09 L'ambasciatore Taylor si aspetta una 'politica più aggressiva' di Harris per l'UcrainaSecondo l'ex ambasciatore statunitense in Ucraina William B. Taylor, se Kamala Harris diventasse presidente, probabilmente assumerebbe una posizione più decisa sull'Ucraina rispetto all'attuale Joe Biden. Harris ha dimostrato il suo forte sostegno all'Ucraina in specifiche occasioni, secondo Taylor, che ha parlato durante un evento all'Università Americana di Kyiv. Secondo lui, nonostante l'approccio cauto di Biden, Harris potrebbe introdurre un nuovo team di politica estera alla Casa Bianca, suggerendo una posizione più competitiva nei confronti della Russia.

00:27 Zelensky ringrazia l'Estonia per l'aiuto militareDurante il suo incontro con il Presidente estone Alar Karis a Kyiv, il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha espresso la sua gratitudine per l'aiuto militare dell'Estonia. L'Estonia ha destinato lo 0,25% del suo PIL annuale per sostenere il settore della difesa dell'Ucraina. I colloqui hanno riguardato la ricostruzione e le aspirazioni dell'Ucraina all'adesione all'UE, nonché la futura cooperazione con la Lettonia. La Prima Ministra lettone Evika Siliņa ha promesso ulteriori sostegno durante l'incontro con Zelensky.

10:19 Il BND non è tenuto a rivelare la valutazione militare a un giornalistaIl Servizio di Intelligence Federale (BND) non è legalmente obbligato a rivelare se ha caratterizzato una vittoria militare per l'Ucraina come difficile o impossibile in discussioni private. Inoltre, il BND non è obbligato a rivelare quali media hanno preso parte a queste discussioni, secondo una sentenza del Tribunale Amministrativo Federale di Lipsia. La richiesta di ingiunzione provvisoria del giornalista è stata principalmente respinta. Tuttavia, il BND è obbligato a rivelare il numero di discussioni individuali riservate relative alla situazione militare in Ucraina quest'anno. La richiesta urgente è stata presentata da un redattore di un giornale. Il tribunale si è basato su un articolo di maggio come base, che riportava che un politico della CDU aveva affermato che il BND aveva deliberatamente diffuso una valutazione negativa della situazione militare in Ucraina per influenzare l'opinione pubblica.

19:06 Coalizione di governo appoggia l'uso di armi a lungo raggio contro la RussiaI politici della coalizione del semaforo sostengono la possibilità per Kyiv di utilizzare armi a lungo raggio contro i bersagli in Russia. L'esperto di politica estera SPD Michael Roth afferma su T-Online che è giusto e in linea con il diritto internazionale attaccare finalmente i bersagli militari in Russia con missili occidentali a lungo raggio. Roth suggerisce come possibili bersagli in Russia per le armi a lungo raggio gli aeroporti militari, i centri di comando o le basi di lancio, poiché da lì vengono condotti gli "assalti brutali sui bersagli civili ucraini" e possono essere efficacemente contrastati. Il presidente del comitato per la difesa, Marcus Faber dell'FDP, sostiene che l'autorizzazione per "eliminare gli aeroporti militari russi con armi a lungo raggio come ATACMS e Storm Shadow è da tempo attesa". Il politico verde Anton Hofreiter sottolinea che "la Russia terrorizza quotidianamente la popolazione civile ucraina con attacchi missilistici su ospedali, edifici residenziali e l'approvvigionamento energetico". Per proteggere efficacemente la popolazione civile ucraina, l'esercito deve essere autorizzato a colpire le installazioni militari sul territorio russo con armi a lungo raggio.

18:35 Vance commenta le idee di Trump sull'UcrainaSecondo il candidato alla vicepresidenza repubblicano J.D. Vance, la proposta di Donald Trump per porre fine al conflitto russo potrebbe includere l'istituzione di una zona demilitarizzata tra Ucraina e Russia. Come ha spiegato Vance in un'intervista con il produttore televisivo Shawn Ryan, Trump potrebbe riunire russi, ucraini ed europei per "determinare cosa potrebbe comportare una soluzione pacifica". "Penso che potrebbe concludere un accordo molto rapidamente", ha detto Vance. Trump è noto per la sua aperta empatia verso il presidente russo Vladimir Putin e la sua costante critica all'aiuto degli Stati Uniti all'Ucraina. L'ex presidente afferma anche di poter porre fine al conflitto in 24 ore se eletto. Tuttavia, non fornisce dettagli del suo piano.

18:03 "Siamo russi. Dio è con noi" - Raduno fascista a San PietroburgoNon possono rivendicare un'autorità più alta, ma non possono negarla: "Siamo russi. Dio è con noi", gridano numerosi nazionalisti e fascisti russi che marciano per le strade di San Pietroburgo. E ancora e ancora, gridano: "Avanti, russi!". L'occasione della loro marcia è l'anniversario del trasferimento delle reliquie di Alessandro Nevsky, celebrato come eroe nazionale e santo della Chiesa ortodossa.

17:28 Propagandista del Cremlino: "Il confine ideale è l'Atlantico"Secondo il popolare conduttore televisivo russo Vladimir Solovyov, la Russia non dovrebbe fermarsi all'anneessione dell'Ucraina. "Penso che il confine ideale sia l'Atlantico. Un confine naturale", dice il propagandista del Cremlino. Il luogo ideale per le nostre truppe - Berlino, Lisbona, Madrid. "E quanto erano belli a Parigi", aggiunge. Quando gli viene fatto notare da un partecipante alla discussione che non ci sono molti russi, dice: "I fratelli bielorussi sono con noi". Altrimenti, si potrebbe anche rivolgersi alla Cina.

17:01 Volontari britannici si preparano per l'invernoIn numerose case ucraine che hanno resistito finora ai bombardamenti, mancano le finestre - una situazione disastrosa alla vigilia dell'inverno. L'ONG britannica "Insulate Ukraine" si sta occupando di questo: viaggiano nelle zone di guerra e installano finestre temporanee.

