Il "pensionato" di 21 anni che ha lasciato la corsa al ratto in Cina per vivere nelle montagne rurali

Tre anni fa, Liu ha lasciato la sua città natale rurale Xiaxixiang, nel Guizhou, per la città di Shantou nel Guangdong, la provincia più ricca della Cina, unendosi a una migrazione decennale di lavoratori dalle campagne che ha alimentato l'enorme crescita del Paese e creato alcune delle più grandi megalopoli del mondo.

Ma avendo abbandonato le scuole medie, per Liu è stato difficile trovare un lavoro. Ha raccontato di essere stato rifiutato da molte fabbriche a causa della mancanza di credenziali, prima di trovare lavoro come meccanico di auto, poi come operaio edile e infine in una fabbrica di abbigliamento.

Deluso dalla vita di città, alla fine del 2022 ha deciso di smettere e di tornare alle dolci colline e ai fiumi del Guizhou. I genitori e il fratello maggiore di Liu hanno protestato per il trasferimento, ma lui voleva una "vita semplice", ha detto, e sfuggire alla corsa al ratto ad alta pressione.

"In fabbrica lavoravo dalle 8 alle 22, più gli straordinari, e il mio tempo non era mio", ha raccontato Liu alla CNN mentre finiva di tagliare i germogli di bambù. "Ora mi sveglio con il cinguettio degli uccelli".

Le frustrazioni di Liu riflettono un crescente senso di disincanto tra i giovani cinesi, molti dei quali devono affrontare un mercato del lavoro disastroso, il burnout dopo anni di estenuanti pressioni accademiche e lavorative, oltre all'impatto traumatico delle politiche draconiane del Paese in materia di ex pandemia.

Secondo l'Ufficio nazionale di statistica, il tasso di disoccupazione giovanile nelle città e nei paesi ha toccato il record del 21,3% a giugno - prima che il governo smettesse di pubblicare i dati scomodi.

In risposta, le autorità hanno incoraggiato i giovani delle città a trasferirsi in campagna, una proposta controversa.

Lo scorso dicembre, il leader cinese Xi Jinping ha esortato i giovani a spostarsi per "rivitalizzare l'economia rurale", un appello che ha attirato paragoni con una precedente campagna lanciata decenni fa dall'ex leader Mao Zedong, in cui decine di milioni di giovani urbani furono effettivamente esiliati in aree remote.

Xi stesso ha fatto parte della "gioventù esiliata" e ha descritto il periodo trascorso nelle zone rurali della Cina centrale come un'esperienza gratificante, che ha cambiato la sua vita e che ha temprato il suo corpo e la sua mente.

L'intero villaggio in cui viveva il leader è stato trasformato in un santuario comunista a lui dedicato, che attira funzionari e turisti da tutto il Paese.

Le autorità del Guangdong, una delle province più densamente popolate della Cina e un importante polo industriale, hanno dichiarato all'inizio di quest'anno che sperano di inviare 300.000 giovani disoccupati in campagna per trovare lavoro.

Vivere in montagna ha le sue sfide, come ha scoperto Liu.

All'inizio, i suoi genitori erano preoccupati per la sua sicurezza, essendo da solo nei boschi, così hanno installato delle telecamere a circuito chiuso intorno alla zona per tenerlo d'occhio.

Poi, per risolvere il problema dell'assenza di elettricità, Liu ha installato numerosi pannelli solari intorno alla baracca.

Ma ha anche trovato una strada non convenzionale per il successo, molto diversa da quella dei lavori agricoli e dei colletti blu che le autorità cinesi hanno incoraggiato a cercare per i giovani delle città.

Ispirato dalla vlogger e influencer cinese Li Ziqi, i cui video sulla vita nelle zone rurali della Cina le hanno fatto guadagnare 18 milioni di abbonati su YouTube, Liu ora carica settimanalmente vlog delle sue giornate in montagna.

E non è solo. Dianxi Xiaoge, un'altra food vlogger cinese, insegna ai suoi oltre 10 milioni di iscritti a YouTube come cucinare cibi sani da un villaggio nella provincia sud-occidentale dello Yunnan. Anche un'altra coppia di "pensionati" della Gen Z, Xiao Chun Zi e Xin Xin's Rural Life della provincia del Sichuan, pubblica contenuti simili a quelli di Liu.

YouTube è uno dei siti di social media che si trova dietro il Great Firewall cinese, il che significa che non è accessibile alla maggior parte delle persone nel Paese.

I video di Liu spaziano dalla costruzione di un recinto per maiali alle interazioni con i suoi compagni pelosi, due cani di nome Lucky e Flower. Armato solo di un telefono e di un treppiede, la sua produzione personale inizia mentre lavora nei campi per coltivare ortaggi come il cavolo cinese e l'aglio, e mentre prepara purè di patate dolci e ambrosia per i suoi maialini.

Dice di non sentirsi mai solo, grazie alla televisione e ai suoi animali che gli fanno compagnia. Da settembre, ha rapidamente guadagnato attenzione online, con più di 350.000 like combinati sui suoi account di social media.

Alcuni utenti online hanno espresso la loro ammirazione, commentando: "È chiaro che sa quello che fa, ha uno stile di vita sano, a differenza di altri membri della Gen Z che sono dipendenti dai videogiochi".

Un altro si è lamentato: "Gli anni '00 stanno iniziando ad andare in pensione, e quelli di noi nati negli anni '80?". - riferendosi al "ritiro" di Liu dalla forza lavoro tradizionale a soli 21 anni.

Tuttavia, alcuni erano più scettici: "Non hai niente da fare a casa? Fare tutte queste cose senza senso e 'sdraiarti'?", ha scritto un commentatore.

Il movimento "sdraiati" - "tangping" in cinese - è esploso in popolarità tra i giovani nel 2021, invitandoli a rifiutare le pressioni sociali a lavorare sodo, sposarsi, avere figli e acquistare proprietà.

Invece di lavorare senza sosta per raggiungere questi obiettivi tradizionali - che secondo molti offrono rendimenti decrescenti - le persone dovrebbero perseguire una vita semplice, suggerisce la filosofia.

Liu ha risposto ai suoi critici.

Forse chi non mi conosce la vedrebbe come una forma di "appiattimento", ma io non sono d'accordo", ha detto. "Ho costruito tutta la mia casa da zero... la vita in montagna non è molto più facile del lavoro in città".

Per sostenere il suo stile di vita rurale, incorpora pubblicità e inserimento di prodotti nei suoi video. Dalla vendita di creme per le mani, detergenti per il viso e spaghetti piccanti, Liu si guadagna un piccolo reddito per migliorare le sue condizioni di vita.

In futuro, Liu sta anche progettando di ampliare la sua casa per costruire un recinto per i polli, in modo da poter vendere la carne online. Inoltre, ha detto di aver incoraggiato coloro che desiderano trasferirsi in campagna ad avviare le proprie attività commerciali.

"La vita in montagna è molto meglio di quella in città: in città anche l'acqua potabile costa", ha detto.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com