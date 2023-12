Il peggio dell'inflazione potrebbe essere alle spalle. Una recessione potrebbe non essere

In questo periodo dell'anno scorso, l'inflazione alle stelle era a malapena in calo, e la Federal Reserve non aveva altra scelta se non quella di continuare ad aumentare i tassi di interesse. L'S&P 500 era ormai entrato in un mercato orso. I licenziamenti, soprattutto nel settore tecnologico, si stavano accumulando a causa della riduzione dei costi delle aziende.

Come se non bastasse, i Philadelphia Phillies sono arrivati alle World Series - un segnale storicamente terribile per l'economia, poiché ogni volta che la squadra vince si apre una recessione.

Ma la sconfitta dei Phillies contro gli Houston Astros l'anno scorso è stata apparentemente un vantaggio per l'economia, perché la recessione non c'è mai stata.

A dire il vero, le ragioni per cui non si è verificata nel 2023 hanno poco a che fare con il baseball e più con le buone politiche e un pizzico di fortuna.

Tuttavia, come si suol dire, i risultati passati non sono garanzia di risultati futuri.

Il caso di una recessione nel 2024

Il rischio di recessione è stato elevato da quando la Fed ha iniziato il suo ciclo di inasprimento nel marzo 2022, ha dichiarato il presidente della Fed Jerome Powell ai giornalisti a dicembre. Tuttavia, ha affermato che "ci sono poche basi per pensare che l'economia sia in recessione ora".

Ma anche quando l'economia sembra non essere mai stata così in forma, c'è sempre la possibilità di una recessione nel prossimo anno, ha aggiunto Powell.

Questo perché gli shock economici imprevisti - come, ad esempio, una pandemia globale - possono verificarsi in qualsiasi momento.

A meno di eventi imprevisti, alcuni economisti ritengono che le condizioni attuali abbiano ancora il potenziale per provocare una recessione nel prossimo anno.

"La recessione è solo ritardata, ma non completamente rimossa", ha dichiarato Kathy Bostjancic, capo economista di Nationwide Mutual.

Un parametro che Bostjancic ha tenuto sotto controllo è l'occupazione nel settore dei servizi privati, esclusi sanità e istruzione. I restanti settori dei servizi privati - come i trasporti, il tempo libero e l'ospitalità - sono più ciclici, ossia più vulnerabili alle flessioni economiche. Per questo motivo, lo studio dei movimenti in questo settore dà un'idea più precisa dello stato dell'economia.

Secondo i dati del Dipartimento del Lavoro, nel novembre 2022 le assunzioni mensili nel settore dei servizi privati, esclusi i settori della sanità e dell'istruzione, sono state pari a 92.000 unità. Tuttavia, il rapporto sull'occupazione di novembre 2023 mostra un forte calo, con 22.000 nuove assunzioni nel settore.

Nel complesso, la crescita dei posti di lavoro è stata solida nell'ultimo anno, contribuendo a mantenere il tasso di disoccupazione al di sotto del 4%.

La Bostjancic non è però convinta che la situazione si protrarrà anche nel nuovo anno. Pensa che ci sia il 65% di possibilità di una lieve recessione nel 2024 e prevede che il tasso di disoccupazione salirà al 5% entro il terzo trimestre. Si tratta di un aumento di quasi un punto percentuale rispetto alla proiezione mediana dei funzionari della Fed per il tasso di disoccupazione nel 2024, secondo l'ultimo Summary of Economic Projections.

Secondo la CNN, il calo del reddito dovuto alla disoccupazione previsto da Bostjancic provocherebbe probabilmente una riduzione della spesa da parte dei consumatori, dando origine a una recessione. Inoltre, a differenza degli anni scorsi, i consumatori non hanno "alcun carburante extra" a cui attingere perché hanno esaurito i risparmi accumulati durante la pandemia, ha aggiunto.

C'è anche un rischio di recessione derivante dalla stessa Fed. L'attuale livello elevato dei tassi d'interesse della banca centrale ha lo scopo di rallentare l'economia per aiutare l'inflazione ad avvicinarsi all'obiettivo del 2%.

Ma se l'inflazione continua a diminuire e la Fed attende troppo a lungo per tagliare i tassi di interesse, potrebbe impedire all'economia di crescere, ha dichiarato Louise Sheiner, senior fellow presso la Brookings Institution e direttore politico dell'Hutchins Center on Fiscal and Monetary Policy.

Ciò significa che sarà difficile per la Fed stabilire quando è opportuno tagliare i tassi di interesse, se mai lo farà.

Ad esempio, secondo Sheiner, poiché i tassi di interesse impiegano un po' di tempo per diffondersi nell'economia, le azioni precedenti della Fed potrebbero già rallentare l'economia abbastanza da portare l'inflazione vicino all'obiettivo, anche se non è ancora emerso dai dati. Se la Fed lascia invariati i tassi d'interesse, potrebbe finire per superare l'obiettivo e causare una recessione "per errore".

D'altra parte, c'è anche il pericolo che l'inflazione diventi molto più difficile da combattere.

Se la Fed vuole far credere a tutti di essere impegnata a far scendere l'inflazione al 2%, "dovrà progettare un rallentamento", ha detto Sheiner alla CNN.

Ciò potrebbe significare mantenere i tassi più alti per un periodo più lungo di quello attualmente previsto dagli investitori, o addirittura aumentare i tassi di interesse.

L'ipotesi di un altro anno senza recessione

Non è del tutto escluso che la Fed riesca a raggiungere un atterraggio morbido, termine usato per descrivere uno scenario in cui l'inflazione si raffredda senza che si verifichi un'impennata della disoccupazione.

Negli 11 cicli di rialzo dei tassi degli ultimi 60 anni, volti a ridurre l'inflazione, ciò è avvenuto solo poche volte: nel 1964, nel 1984 e nel 1994. Ma questo non significa che non possa o non voglia accadere di nuovo.

David Mericle, capo economista statunitense di Goldman Sachs, è uno dei sostenitori di un atterraggio morbido.

"La parte più difficile della lotta all'inflazione sembra ormai conclusa", ha scritto in una nota di novembre, aggiungendo che "le condizioni per un ritorno dell'inflazione all'obiettivo sono presenti e i colpi più pesanti della stretta monetaria e fiscale sono ormai alle spalle".

Se l'anno scorso c'erano "buone ragioni per preoccuparsi" di una recessione, ha detto, al momento non vede "rischi particolarmente elevati".

Con il tasso di disoccupazione che si aggira su livelli storicamente bassi e milioni di posti di lavoro ancora in palio, "sarebbe sorprendente un improvviso deterioramento del mercato del lavoro", ha dichiarato Mericle alla CNN.

Il suo team vede solo il 15% di possibilità di recessione nei prossimi 12 mesi. Mericle ha definito questo dato come "media storica incondizionata", ovvero ritiene che in ogni anno ci sia almeno il 15% di possibilità di recessione. Ma quando l'inflazione era vicina al suo picco durante le turbolenze bancarie che hanno preso il via nel marzo 2023, gli economisti di Goldman Sachs vedevano una probabilità di recessione del 35% nei 12 mesi successivi.

Hanno abbassato le loro previsioni a partire da giugno, quando l'inflazione ha continuato a migliorare, il mercato del lavoro si è equilibrato e le tensioni bancarie si sono attenuate.

Anche se Mericle non vede un fattore scatenante "ovvio" per una recessione, ha detto che probabilmente si tratterebbe di "qualche tipo di shock imprevisto per l'economia".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com