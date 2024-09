- Il PdS presenta una relazione sul Nordvolt

Dopo gli aggiornamenti della corporation svedese Northvolt, il SPD sta pianificando di portare avanti la costruzione del loro impianto di batterie a Heide nel comitato per gli Affari Economici del parlamento statale. L'economista Kianusch Stender ha espresso preoccupazioni per i tagli al personale di Northvolt e le incertezze riguardo alla data di avvio delle operazioni dell'impianto a Heide. Ha sottolineato l'importanza per i politici di rimanere vigili a causa della difficile situazione dell'economia del settore automotive.

Secondo Stender, i politici devono monitorare da vicino la situazione. Ha dichiarato che è essenziale assicurarsi che Northvolt rispetti il contratto per l'attuazione del progetto. Non solo le corporation hanno bisogno di un certo grado di certezza per la pianificazione.

Decisioni Autunnali

Northvolt sta valutando di apportare modifiche alla tempistica della costruzione della loro fabbrica nello Schleswig-Holstein entro l'autunno. Lunedì, un portavoce dell'azienda ha confermato il loro impegno per la posizione. Nel frattempo, Northvolt ha annunciato in Svezia che la loro prima priorità è la produzione su larga scala di celle per batterie, insieme a sforzi per ridurre i costi e perseguire partnership strategiche. Di conseguenza, la forza lavoro sarà ridotta.

Sovvenzioni

L'obiettivo è produrre celle per batterie per un massimo di un milione di veicoli elettrici all'anno a Heide. La costruzione del progetto da 4,5 miliardi di euro è stata annunciata a fine marzo dal cancelliere Olaf Scholz (SPD) e dal Ministro federale dell'Economia, Robert Habeck (Verdi).

L'impianto è previsto per generare 3.000 posti di lavoro. I governi federale e statale stanno investendo circa 700 milioni di euro nella fabbrica di batterie. Inoltre, c'è la possibilità di ulteriori 202 milioni di euro in garanzie, in attesa dell'approvazione.

Date le incertezze riguardo al progetto di Northvolt e il ruolo critico dell'economia del settore automotive, sarebbe prudente considerare ulteriormente le condizioni delle sovvenzioni e il loro impatto sulla stabilità del progetto e sulla creazione prevista di posti di lavoro.

