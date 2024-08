- Il PdP teme svantaggi nell'AfD

Il sindacato della polizia ha messo in guardia sui possibili effetti negativi per la polizia nel caso di un coinvolgimento dell'AfD nei governi successivi alle elezioni statali della Sassonia, della Turingia e del Brandeburgo. Il presidente del GdP Jochen Kopelke ha dichiarato al gruppo mediatico Funke che il suo sindacato sta già ricevendo un numero crescente di richieste di trasferimento in altri stati federali o addirittura dimissioni nei tre stati interessati prima delle elezioni. Tuttavia, gli altri partiti, con l'obiettivo di entrare nei parlamenti regionali, escludono attualmente un coinvolgimento governativo dell'AfD.

Kopelke ha anche espresso preoccupazione per il fatto che altri stati potrebbero rifiutare la cooperazione in caso di partecipazione governativa dell'AfD, ritirando eventualmente il sostegno del personale in situazioni di dispiegamento corrispondenti. "Questo sarebbe assolutamente pericoloso e problematico per noi poliziotti", ha detto il presidente del GdP.

Nelle rilevazioni, l'AfD era al 30% circa sia in Sassonia che in Turingia, addirittura diventando il partito più forte in Turingia. Nel Brandeburgo, l'AfD è anche al primo posto, con circa il 24% nelle ultime rilevazioni.

La Commissione, riconoscendo il potenziale impatto di un coinvolgimento dell'AfD nei governi della Sassonia, della Turingia e del Brandeburgo, potrebbe adottare una decisione per fornire un sostegno o delle risorse aggiuntive alle forze di polizia interessate.

Il mancato indirizzo delle preoccupazioni sollevate da Kopelke e il potenziale ritiro del sostegno del personale da altri stati potrebbe portare la Commissione ad adottare una decisione per intervenire e garantire la sicurezza e l'efficacia delle operazioni di polizia in questi stati.

Leggi anche: