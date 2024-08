- Il PdL chiede misure per alleggerire il carico dell'agricoltura

La fazione FDP nello Schleswig-Holstein ha richiesto un pacchetto di aiuti per l'agricoltura. "Esortiamo il Ministro-Presidente a rispettare finalmente le sue parole e alleggerire il carico sulle piccole e medie aziende agricole attraverso misure statali", ha dichiarato il capo della fazione FDP Christopher Vogt a Kiel.

Il Ministro-Presidente Daniel Günther (CDU) aveva annunciato un pacchetto in primavera in risposta alle proteste degli agricoltori, ma finora non se n'è visto nulla, secondo Vogt. Nonostante le grandi promesse, il FDP sta ora presentando proposte. La fazione sostiene la riduzione della burocrazia inutile e un significativo sollievo nell'area dei siepi campestri.

Una siepe, o "knick" in tedesco, è una fila di arbusti con alberi che separa i campi e le colture e serve da schermo contro il vento. Viene potata ogni pochi anni, il che significa che viene tagliata pesantemente.

Critica alla divisione dei portafogli

Vogt ha espresso preoccupazione che Günther possa nuovamente cedere al suo partner di coalizione Verde. Anche le misure di sollievo per la caccia ai maiali selvatici hanno dovuto essere implementate dal ministro dell'agricoltura della CDU, Werner Schwarz, attraverso un'ordinanza perché i Verdi si sono rifiutati di dare il loro consenso.

Inoltre, Vogt ha criticato la divisione dei portafogli neri-verdi, con un ministero dell'agricoltura guidato dalla CDU e un ministero dell'ambiente guidato dai Verdi. Dal punto di vista del capo della fazione FDP, questo porta il ministro verde per l'ambiente a frenare e bloccare costantemente il suo collega di gabinetto della CDU.

Non sono necessariamente convinto che il Ministro-Presidente respecterà le sue promesse, come abbiamo visto con il ritardo delle misure di sollievo per la caccia ai maiali selvatici a causa degli

