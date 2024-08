- Il paziente colpito da una decappottabile e' stato dimesso dalle cure mediche.

Un ragazzo di 13 anni di Brema, apparentemente colpito e gravemente ferito da un'auto sportiva a Rügen, è stato dimesso dall'ospedale. La dimissione è avvenuta sabato, come confermato da un rappresentante della polizia. L'auto sportiva e il suo conducente sono ancora ricercati. "Abbiamo ricevuto alcuni indizi e li stiamo attualmente seguendo", ha detto il rappresentante.

I proprietari di auto sportive nella zona sono sotto esame. Il veicolo viene cercato nei parcheggi e nei garage, e i garage vengono contattati. "Speriamo anche che il proprietario dell'auto sportiva si faccia avanti", ha aggiunto il rappresentante. Secondo lei, sette teenager hanno assistito all'incidente. Purtroppo, nessuno di loro è riuscito a ricordare il numero di targa.

Ragazzo scaraventato in aria

Lo scorso mercoledì sera, a Prora (comune di Binz), un conducente di un'auto sportiva avrebbe deliberatamente investito il bambino, secondo i resoconti della polizia. Il conducente poi è fuggito dalla scena. Il ragazzo di 8ª elementare di Brema, che si trovava con altri sette studenti, avrebbe provocato il conducente con un gesto precedente.

Il conducente avrebbe poi fatto inversione dopo pochi metri e si sarebbe diretto verso il ragazzo a velocità elevata, con una manovra di sterzo deliberata, secondo i resoconti dei testimoni oculari. Nel tamponamento frontale, lo studente è stato proiettato per diversi metri in aria prima di atterrare in una zona verde. È stato ferito gravemente e trasportato in elicottero in ospedale. La polizia criminale sta ora indagando per i reati di lesioni personali gravi e fuga dal luogo dell'incidente.

La vittima di 13 anni, originaria di Brema, è stata coinvolta in un grave incidente a Rügen. I testimoni hanno riferito che l'incidente è avvenuto a Prora.

