- Il patrigno reagisce all'arresto

Il patrigno di Matthew Perry, John Bennett Perry (1941-2018), ha parlato delle ultime novità relative alla morte dell'attore. Cinque persone sono state arrestate con l'accusa di aver fornito a Perry la sedativa ketamina, che alla fine ha causato la sua morte nel mese di ottobre del 2023. "Siamo e continuiamo ad essere devastati dalla morte di Matthew, ma è stato confortante sapere che le autorità hanno preso il suo caso molto sul serio", ha dichiarato Keith Morrison in una dichiarazione ottenuta da "Entertainment Weekly".

La famiglia della star di "Friends" è soddisfatta del fatto che "la giustizia sta facendo il suo corso e siamo grati per il lavoro straordinario delle diverse agenzie i cui dipendenti hanno indagato sulla morte di Matthew". Spera che "i fornitori irresponsabili di droghe pericolose" siano scoraggiati dalle severe pene.

Un regista tra gli accusati

Matthew Perry è stato trovato senza vita nella sua vasca idromassaggio il 28 ottobre 2023. Il referto dell'autopsia ha rivelato che un'overdose di ketamina nel suo sangue ha causato il suo annegamento. Il 15 agosto è stato annunciato che cinque persone sono state arrestate in relazione alla sua morte, sospettate di avergli fornito la sostanza e di averne profittato: l'assistente personale di Perry, due medici, uno spacciatore e un amico stretto della star della TV, che avrebbe agito come intermediario nell'ottenimento della ketamina.

Quest'ultimo è Erik Fleming (54) - e non è uno sconosciuto. Fleming ha lavorato in precedenza a Hollywood, secondo "The Hollywood Reporter", come regista e ha diretto una casa di produzione. Ha diretto il film per bambini "Trouble with Pigs" del 1999, con Scarlett Johansson (39) e Eva Mendes (50) nei ruoli principali.

Fleming ha ammesso la sua colpevolezza l'8 agosto per un capo d'accusa di cospirazione per la distribuzione di ketamina e un capo d'accusa per la distribuzione di ketamina che ha causato la morte. Ha ammesso di aver distribuito 50 fiale di ketamina, metà delle quali sono state distribuite quattro giorni prima della morte di Perry. Potrebbe affrontare fino a 25 anni di prigione per questi reati.

In seguito alla confessione di colpevolezza di Fleming, la famiglia di Matthew Perry ha espresso la sua gratitudine per le indagini accurate che hanno portato alle accuse, dichiarando: "Speriamo che questa overdose di ketamina, che ha tragicamente causato la morte di Matthew, serva come un monito netto delle conseguenze letali di simili azioni e scoraggi gli altri dall'impegnarsi in attività simili". Si prevede che il trattamento severo di questo caso da parte dell'accusa stabilisca un precedente, potenzialmente scoraggiando i fornitori irresponsabili dal trarre profitto dalla dipendenza da droga.

