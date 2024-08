Il Patriarcato di Mosca denuncia come "illegale" il progetto di divieto delle chiese in Ucraina

19:12 Riunione aggiuntiva del Gruppo di contatto per l'Ucraina a RamsteinIl Segretario della Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha convocato il cosiddetto Gruppo di contatto per l'Ucraina per un'altra riunione alla base aerea della US Air Force Ramstein, nella Renania-Palatinato. Programmata per il 6 settembre, questa è la più grande base aerea degli Stati Uniti situata fuori dal territorio nazionale che ha annunciato la riunione. Durante questa sessione, i ministri della difesa e gli ufficiali militari dibatteranno sull'aumento dell'assistenza all'Ucraina. Il gruppo di contatto, composto da circa 50 nazioni, include la Germania, con l'invito anche di paesi non NATO.

18:36 L'esercito russo crea unità di confine intorno all'UcrainaL'esercito russo ha recentemente istituito tre nuove divisioni per garantire la sicurezza del confine con l'Ucraina. L'annuncio è stato fatto dal Ministro della Difesa Andrei Belousov. Battezzate Kursk, Belgorod e Bryansk, queste formazioni sono state create per mantenere la sicurezza del confine. Due settimane fa, un gran numero di soldati ucraini ha penetrato la regione russa di Kursk e attualmente detiene i territori occupati.

18:10 Incendio catastrofico in un deposito di petrolio russo si diffonde incontrollatoUn grande incendio è scoppiato in un deposito di petrolio a Proletarsk a seguito di un attacco con drone ucraino. Le fiamme sono diventate incontrollabili e despite gli sforzi per oltre due giorni, i pompieri non sono riusciti a spegnerlo. Le immagini satellite mostrano l'entità del disastro.

17:36 Speculazioni su una seconda ponte di Crimea in costruzione da parte della RussiaLe immagini satellite suggeriscono che la Russia potrebbe stare costruendo un secondo ponte parallelo al ponte di 19 chilometri che collega la terraferma russa con la Crimea. La piattaforma online "Ukrajinska Pravda" ha riferito di una "costruzione parallela" che potrebbe essere un ponte. Dopo aver confrontato le immagini satellite di giugno, luglio e agosto, NTV.de ha confermato la presenza di lavori di costruzione. "Ukrajinska Pravda" ha dichiarato che gli sforzi della Russia mirano a rafforzare la sicurezza di entrambi il nuovo ponte in costruzione e il ponte di Crimea, che ha subito ripetuti attacchi.

16:58 Zelensky ammette condizioni difficili sul fronte orientaleSecondo The Guardian, il Presidente Volodymyr Zelensky ha descritto la linea del fronte orientale dell'Ucraina come difficile, in particolare vicino al centro logistico strategico di Pokrovsk e vicino a Toretsk. Lo Stato Maggiore ucraino ha riferito su Facebook che sono stati segnalati combattimenti in queste aree sin dal mattino, con 14 conflitti segnalati vicino a Toretsk e 34 nel settore di Pokrovsk.

16:36 La Russia esprime preoccupazione per le app di appuntamenti nella regione di KurskIl Ministero degli Interni russo ha consigliato ai residenti in tre aree ucraine adiacenti di disattivare le app di appuntamenti e le telecamere di sorveglianza. Il ministero ha dichiarato che il nemico stava manipolando gli indirizzi IP e accedendo a distanza alle telecamere non protette in case private e aree strategiche come strade e autostrade. Ha anche raccomandato di non utilizzare piattaforme di appuntamenti online, in quanto potrebbero potenzialmente raccogliere dati.

16:20 La Russia riferisce 17 vittime civili nell'ultima settimana a causa dell'incursione ucrainaL'agenzia di stampa russa Tass ha riferito, citando i servizi di soccorso, che l'incursione nel Kursk ha causato 17 morti civili e oltre 235 feriti nell'ultima settimana.

15:54 Un giornalista descrive gli intensi attacchi russi vicino a Pokrovsk"Nel corso delle ultime 24 ore, ci sono stati 63 attacchi delle truppe russe nel fronte di Pokrovsk," ha riferito un giornalista di ntv dall'Ucraina orientale. Ha consultato i soccorritori in viaggio per soccorrere un villaggio ucraino, ma l'operazione è stata apparentemente abbandonata - l'esercito russo aveva già occupato la città.

15:33 La Russia incolpa gli Stati Uniti per l'ingresso illegale di un giornalista nella regione di KurskLa Russia ha convocato un diplomatico degli Stati Uniti di alto livello, accusando i giornalisti americani di essere entrati illegalmente nella regione di Kursk. I soldati ucraini hanno invaso la regione russa due settimane fa e la Russia intende processare questi giornalisti, ha detto.

15:10 Il commissario tedesco critica la propaganda russa nell'Est della GermaniaIl commissario del governo federale per l'Est della Germania, Carsten Schneider del SPD, ha condannato alcuni pregiudizi dei tedeschi verso l'Ucraina. "È sconcertante come a volte si parla dell'Ucraina e degli ucraini, sia nell'est che nell'ovest," ha detto alla Società editoriale di Berlino Est. "Purtroppo, la propaganda russa spesso si insinua anche nell'Est della Germania," ha aggiunto. Ha sostenuto la difesa dell'Ucraina, sottolineando la sua importanza per l'esistenza del paese, che anche alcuni politici di AfD e BSW trascurano.

14:48 La scarsità di munizioni contribuisce all'avanzata russa nell'Ucraina orientale Secondo un comandante ucraino, l'avanzata russa nell'Ucraina orientale è in parte dovuta al fatto che Kiev ha spostato le risorse al nord. Di conseguenza, i suoi soldati sono tornati a razionare le munizioni per le loro armi - qualcosa che non facevano dal momento in cui il Congresso degli Stati Uniti ha interrotto l'aiuto all'Ucraina. Le munizioni erano state assegnate ai soldati che scortavano l'incursione russa nella regione di Kursk.

14:26 L'analista del Cremlino: l'incursione nel Kursk potrebbe accelerare o almeno far emergere i cambiamenti nei rapporti di potere a MoscaL'esperto del Cremlino Rainer Münz ha suggerito che l'incursione ucraina nel Kursk potrebbe accelerare o almeno portare alla luce i cambiamenti nei rapporti di potere all'interno del quadro decisionale di Mosca. Tuttavia, ha insistito sul fatto che il potere del Presidente Putin rimane intatto.

14:01 Dopo l'attacco russo a Ternopil: gli officiali locali avvertono di livelli di cloro elevati nell'atmosferaDopo un attacco russo a un sito industriale a Ternopil, una città nell'Ucraina occidentale, gli officiali locali avvertono di livelli di cloro elevati nell'aria. Secondo il giornale ucraino "Kyiv Independent", Oksana Chaichuk, capo del dipartimento sanitario locale, sta consigliando ai residenti di ridurre le attività all'aria aperta e di tenere le finestre chiuse. La concentrazione di cloro nell'atmosfera è apparentemente tra quattro e dieci volte superiore ai livelli normali, ha annunciato Chaichuk in una conferenza stampa, secondo il resoconto.

09:37: Edificio di stoccaggio di carburante russo avvolto dalle fiamme: Immagini satellite mostrano l'entità dell'incendio

L'Ucraina ha utilizzato droni per attaccare un grande edificio di stoccaggio di carburante a Proletarsk, nel sud della Russia, domenica mattina. L'incendio è ancora incontrollato un giorno dopo, con oltre 40 vigili del fuoco rimasti feriti, secondo le autorità locali. Le immagini satellite mostrano anche l'entità dell'incendio:

L'Ucraina ha preso di mira diverse raffinerie di petrolio e strutture russe con i droni negli ultimi mesi. L'obiettivo è ostacolare l'approvvigionamento di carburante alle truppe nemiche e ridurre i ricavi del settore petrolifero della Russia.

Cinque civili hanno perso la vita e almeno 22 sono rimasti feriti, tra cui un bambino, negli attacchi russi all'Ucraina nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferito dalle autorità regionali, come riportato dal "Kyiv Independent".

10:41: L'ex diplomatico russo Bondarev critica Putin come "pretendente codardo"

Il presidente russo Vladimir Putin sta agendo "come un pretendente codardo", scrive Boris Bondarev, ex diplomatico russo, in un editoriale per ntv.de. La reputazione di Putin come avversario invincibile è stata minata dall'inizio della guerra in Ucraina. La rapida conquista in pochi giorni non si è materializzata, mentre di recente Mosca è sembrata sorpresa e superata dall'attacco ucraino alla regione russa di Kursk. "Putin non sa cosa fare quando si trova di fronte a una sfida seria e non combatte nemmeno come un animale in trappola", ha detto Bondarev. L'ex diplomatico, che ha dissentito dal regime di Putin in protesta contro la guerra, critica anche aspramente i politici occidentali per il loro approccio alla proibizione dell'uso di armi sul territorio russo. "Bisogna affrontare Putin con la forza". Egli respinge la paura dell'Occidente dell'"escalation" come infondata. "L'escalation è già presente - l'avversario di Putin è entrato nel territorio russo! Ma lui non reagisce affatto", ha scritto Bondarev.

11:08: Struttura industriale colpita a Ternopil durante i bombardamenti

Una struttura industriale a Ternopil, in Ucraina, è stata colpita durante i recenti bombardamenti dell'infrastruttura energetica da parte della Russia, con un serbatoio di carburante colpito, hanno confermato le autorità. La televisione ucraina ha trasmesso immagini di enormi colonne di fumo nero che si levavano su Ternopil, con le autorità locali che hanno consigliato ai residenti di rimanere al chiuso. Circa 90 vigili del fuoco sono coinvolti nella gestione dell'incendio, con il controllo della situazione segnalato dall'amministrazione regionale di Ternopil.

11:51: Più di 500 vigili del fuoco lottano contro un incendio in un deposito di oli minerali a Rostov, in Russia

Più di 500 vigili del fuoco stanno cercando di contenere un enorme incendio in un deposito di oli minerali nella regione russa di Rostov, causato da un attacco con un drone dall'Ucraina. L'incendio ha interessato 10.000 metri quadrati, colpendo diversi serbatoi di gasolio, secondo il governatore di Proletarsk, Valery Gornitsky, come riportato da TASS. "Non c'è rischio di esplosioni, nessun pericolo per le persone e nessun evacuazione", ha aggiunto. Sono presenti quattro aerei antincendio e oltre 520 vigili del fuoco. Gli aerei sono necessari perché i veicoli non possono avvicinarsi all'incendio a causa del calore intenso, ha detto Gornitsky. Almeno 41 vigili del fuoco sono rimasti feriti, con 18 ricoverati in ospedale.

12:23: Il parlamento ucraino vota per proibire la chiesa russa-allineata

L'Ucraina sta procedendo con il divieto della Chiesa ortodossa russa-allineata. Secondo i legislatori, il parlamento ucraino a Kyiv ha approvato una legge corrispondente, che proibisce inizialmente l'operazione della Chiesa ortodossa russa sul territorio ucraino. Viene inoltre richiesto un divieto per le organizzazioni religiose collegate alla Chiesa ortodossa russa, ma ciò richiederebbe ancora la conferma della corte. Il governo ucraino considera la Chiesa ortodossa ucraina una fonte di influenza russa nel paese e un sostenitore dell'invasione dell'Ucraina.

13:01: Intelligence militare: Soldato russo diventa informatore per l'Ucraina

Un soldato russo che è passato all'Ucraina stava lavorando come informatore per il paese e ha ferito il suo comandante, secondo l'intelligence militare ucraina (HUR). Il giornale ucraino "Kyiv Independent" riferisce che un giornalista in una conferenza stampa ha detto che l'uomo, in codice "Silver", è passato come parte di un'operazione congiunta della "Legione della Libertà della Russia" e del progetto di intelligence militare ucraina (HUR) "Voglio vivere". Prima di andarsene, l'uomo avrebbe ferito il suo comandante con una granata. L'incidente è avvenuto nella città di Ocheretyne nell'Oblast' di Donetsk. Il soldato ha contattato la legione all'inizio del 2024 dopo aver apparentemente assistito a numerose attività illecite da parte del suo reparto e dei suoi comandanti, secondo l'intelligence militare. "Silver" ha quindi fornito alla legione informazioni sulla posizione delle truppe russe e sui piani per le operazioni militari.

13:39 Mosca: Le truppe russe conquistano la città di New York nella regione di Donetsk

Le truppe russe hanno rivendicato il controllo della città di New York nella regione di Donetsk dell'Ucraina orientale, come riferito dal ministero della Difesa russo. Il ministero militare ha preso il controllo di "uno dei maggiori insediamenti nelle vicinanze di Torez, il centro logistico strategico di Nowgorodskoje", ha detto, utilizzando il nome sovietico. Il nome New York, risalente ai coloni tedeschi, è stato cambiato in Nowgorodskoje nel 1951, ma è stato successivamente ripristinato al suo nome originale nel 2021 dopo una campagna di proteste da parte dei manifestanti ucraini per il suo ripristino. La città si trova a circa 6 chilometri a sud di Torez, che è stata il bersaglio di attacchi russi per settimane.

Incidente notturno ritenuto mirato a una struttura di stoccaggio di carburante e lubrificanti. Un incendio è scoppiato in una pianta non identificata a causa dell'attacco. Non sono stati segnalati morti o feriti.

09:16 Kiev: Più di 1300 soldati russi presumibilmente neutralizzati in un solo giornoLe statistiche ufficiali di Kiev mostrano pesanti perdite tra le file russe: 1330 soldati russi sono stati uccisi o feriti in un solo giorno. Secondo il ministero della Difesa ucraino, dal'inizio della guerra a febbraio 2022, un totale di 601.800 soldati russi sono stati presumibilmente neutralizzati. Il ministero riferisce anche la perdita di altri 5 carri armati (8518 in totale). Dal'inizio dell'invasione russa, l'Ucraina ha reso inoffensivi o distrutto più di 16.500 veicoli corazzati e più di 13.800 droni. Tali cifre non possono essere verificate in modo indipendente e Mosca rimane silente riguardo alle proprie perdite in Ucraina.

08:47 Biden sostiene la resistenza dell'Ucraina: "Nessun presidente deve inchinarsi ai dittatori" "Nessun presidente dovrebbe inchinarsi ai dittatori," ha dichiarato Joe Biden durante la prima sera della Convenzione Nazionale Democratica, secondo il "Kyiv Independent." "Putin pensava di poter conquistare Kiev in tre giorni. Tre anni dopo, l'Ucraina remains free." Il democratico ha contrapposto la sua posizione di fermo sostenitore di una potente NATO e di un Ucraina libera a quella del precedente presidente Donald Trump, che aveva elogiato il presidente russo Vladimir Putin. "Nessun comandante in capo dovrebbe mai inchinarsi ai dittatori," ha detto Biden.

08:31 La Russia bombarda l'Ucraina con raid aerei notturniLa Russia ha nuovamente preso di mira l'Ucraina con raid aerei notturni, secondo l'esercito ucraino. Nove regioni nel centro, nord e sud del paese sono state colpite, con 3 missili e 25 droni abbattuti, ha riferito l'aeronautica ucraina su Telegram. Si tratta del quinto attacco con missili su Kiev questo mese, ha dichiarato l'esercito. La capitale è stata sotto allerta aerea 41 volte ad agosto. L'esercito ha affermato di aver respinto un attacco con droni su Kiev il giorno precedente.

07:52 Amministrazione militare: attacco missilistico su Kiev respinto; nessun danno o vittime segnalati finoraI soldati russi hanno attaccato Kiev dal nord questa mattina, secondo l'amministrazione militare della città su Telegram. "Le informazioni preliminari suggeriscono che il nemico ha preso di mira la capitale ucraina dal nord, probabilmente utilizzando missili balistici come l'Iskander. Questo è il quinto attacco missilistico su Kiev questo mese!" si legge nel messaggio. I missili sono stati presumibilmente distrutti dalle forze di difesa aerea ai margini della città. Al momento, non sono stati segnalati danni o vittime a Kiev.

07:38 Bielorussia: Lukashenko invia truppe e aerei aggiuntivi al confine con l'UcrainaLa Bielorussia ha dispiegato truppe e aerei aggiuntivi della difesa aerea al confine con l'Ucraina, secondo il maggior generale Andrei Lukyanovich, comandante delle forze di difesa aerea bielorusse, secondo il quotidiano ucraino "Kyiv Independent." Questa rivelazione segue l'affermazione del presidente bielorusso Alexander Lukashenko di aver inviato un terzo dell'esercito del paese al confine quest'estate. Lukashenko ha attribuito l'accumulo di truppe lungo il confine a un malinteso tra Bielorussia e Ucraina. Durante un'apparizione in televisione nazionale, Lukyanovich ha dichiarato che l'esercito bielorusso ha dispiegato aerei, missili antiaerei e unità di ingegneria radiofonica al confine. Kiev non ha confermato le affermazioni di Lukyanovich circa le truppe e le armi aggiuntive della Bielorussia al confine. Il servizio di frontiera di stato ucraino ha riferito oltre una settimana fa che non c'erano segni di un'accumulazione di truppe lungo il confine bielorusso despite Lukashenko's orders.

07:24 ISW: Russia trasferisce 5.000 truppe nell'Oblast di KurskA causa delle operazioni delle forze ucraine nella regione di Kursk, la Russia è costretta a trasferire truppe da altri settori della prima linea lì, secondo un rapporto dell'Istituto degli Stati Uniti per gli Studi di Guerra (ISW). "Le truppe russe hanno dispiegato forze aggiuntive nell'Oblast di Kursk dalla prima settimana dell'avanzata ucraina e hanno probabilmente inviato più di 5.000 soldati nella regione," affermano gli analisti.

06:54 Zelenskyy: il secondo Summit della Pace in Ucraina deve essere tenuto prima della fine dell'annoIl presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha ordinato ai diplomatici del suo paese di assicurarsi che il secondo Summit della Pace in Ucraina si tenga quest'anno. Durante un incontro con i capi delle missioni diplomatiche straniere in Ucraina sull'argomento "Diplomazia di guerra: Resilienza, armi, vittoria," Zelenskyy ha dichiarato: "Il primo summit è stato, a mio parere, un successo straordinario per l'Ucraina. Sono grato a tutti coloro che hanno contribuito a rendere il nostro summit un successo. Ora stiamo preparando il secondo Summit della Pace e dobbiamo assicurarci che si tenga quest'anno. Dobbiamo fare tutto il possibile per espandere il circolo di sostegno al comunicato del primo summit."

06:22 Ucraina: la Russia lancia un altro attacco aereo su KievLa Russia continua i suoi attacchi notturni sulla capitale ucraina, secondo i resoconti ucraini. Le unità di difesa aerea sono state attive durante le prime ore del mattino per respingere un altro attacco aereo russo su Kiev, ha riferito l'amministrazione militare della capitale ucraina su Telegram. I testimoni hanno riferito di aver sentito esplosioni che sembravano l'uso di sistemi di difesa aerea.

05:11 Kiev riferisce di attacchi multipli con droni lontano dalla prima lineaDurante la notte, diversi attacchi con droni sono stati condotti in diverse regioni ucraine, lontano dalla prima linea, secondo la difesa aerea. Le regioni come Sumy, Poltava, Kherson e Mykolaiv sono state prese di mira. La difesa aerea è stata attiva anche nell'area di Kiev, portando le autorità locali a invitare i residenti a cercare riparo. Al momento, non sono stati segnalati danni.

02:23 USA conferma impegno a favore di Kyiv - Discussioni sull'offensiva di KurskNonostante un'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk, gli Stati Uniti rimangono saldi nel loro sostegno a Kyiv. Secondo un portavoce del Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti, il Presidente Biden ha confermato che gli Stati Uniti continueranno a sostenere e stare al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario. Gli Stati Uniti continuano a prioritizzare la fornitura di attrezzature militari a Kyiv. Durante una conversazione con il suo omologo ucraino, Rustem Umerow, il Segretario della Difesa degli Stati Uniti Lloyd Austin ha ribadito l'impegno degli Stati Uniti e ha espresso una migliore comprensione degli obiettivi dell'Ucraina con l'offensiva.

01:07 Germania consegna un altro pacchetto di armi all'UcrainaLa Germania ha spedito un altro pacchetto di armi all'Ucraina, come confermato dalla pagina di panoramica del Ministero della Difesa tedesco. Tra le ultime consegne figurano un terzo sistema di difesa aerea Iris-T-SLS, migliaia di munizioni per artiglieria, droni, un Bergepanzer 2 e numerous armi da fuoco insieme a munizioni.

00:20 Zelenskyy celebra il successo dell'offensiva di Kursk nella cattura di soldati russiIl Presidente Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato l'offensiva ucraina nella regione russa di Kursk come il suo maggiore successo nella cattura di soldati russi dall'inizio della guerra. Zelenskyy ha menzionato che questi soldati russi catturati verranno scambiati con prigionieri di guerra ucraini. Ad oggi, il numero stimato di prigionieri ucraini è superiore a quello dei prigionieri russi.

22:21 Comandante ceceno incoraggia i soldati russi a combattere a Kursk, definendolo "la via per il paradiso"Apti Alaudinov, il leader del Reggimento Achmat della Cecenia che combatte per la Russia, ha apparentemente incoraggiato i coscritti russi a raggiungere il fronte a Kursk, dicendo che coloro che cadono in battaglia andranno in paradiso.

21:58 Zelenskyy afferma che l'incursione dell'Ucraina in Russia ha annullato il concetto di "linea rossa" della RussiaIl Presidente Zelenskyy ha sostenuto che l'incursione dell'Ucraina in Russia, un tempo considerata irrealistica e tenuta segreta, aveva annullato il concetto di "linea rossa" della Russia. Secondo Zelenskyy, la più importante "linea rossa" della Russia non esiste più vicino a Sushcha.

21:38 La Lituania avvia la costruzione di una base militare tedescaLa Lituania sta costruendo una nuova base militare per le forze armate tedesche, che dovrebbe essere completata entro la fine del 2027. Al termine dei lavori, la base ospiterà fino a 4.000 truppe tedesche, segnando il primo dispiegamento permanente della Bundeswehr all'estero dalla Seconda Guerra Mondiale. Il costo della costruzione è stimato in oltre un miliardo di euro.

21:15 Il Presidente ceco suggerisce che l'occupazione parziale della Russia dell'Ucraina potrebbe portare all'adesione alla NATOIl Presidente ceco Petr Pavel ha espresso la sua openness alla possibilità che l'Ucraina entri a far parte della NATO nonostante l'occupazione russa di parti del territorio ucraino. Secondo Pavel, l'Ucraina potrebbe trattare la pace con la Russia nei prossimi anni, che porterebbe alla Russia il mantenimento del territorio ucraino per un periodo di tempo non specificato. In tali condizioni, Pavel ha suggerito che gli stati democratici potrebbero accettare l'Ucraina come membro della NATO in controllo dei territori che deteneva in quel momento.

20:57 Le forze ucraine sono a 12 chilometri dal ponte russoLe forze ucraine hanno preso il controllo della città di Wyschnewka nella regione russa di Kursk, portandosi a soli 12 chilometri dal ponte disponibile per il rifornimento o la ritirata russa.

20:36 L'amministrazione di Pokrovsk rimane ottimista despite l'avanzata delle truppe russeDi fronte all'avanzata delle truppe russe verso i sobborghi di Pokrovsk, l'amministrazione militare rimane ottimista, con la speranza che le truppe russe si fermino la loro avanzata vicino ai pressi di Pokrovsk e vengano respinte dalle forze ucraine. La potenziale perdita della città per i russi la renderebbe il più grande centro urbano catturato dai russi dal maggio 2023, quando hanno catturato Bachmut.

