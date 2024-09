- Il pastore determinato esclama: "Sono pronto a catturare quell'oggetto".

I corridori tedeschi dei 100m si lanciano verso le finali dei Paralimpiadi di Parigi con una solida convinzione. Il campione in carica Felix Streng e Johannes Floors, che competono nella categoria T64, hanno conquistato i loro posti come terzo e quarto classificati. Subito dopo, Leon Schäfer ha garantito il suo posto in finale, offrendo un outlook positivo dopo una deludente competizione nel salto in lungo. Schäfer ha vinto il suo heat nella classificazione T63. Nel 2010, ha subito l'amputazione della gamba destra e del ginocchio a causa di un cancro osseo.

"Io non ho ancora metabolizzato del tutto la cosa. So che posso fare meglio e sto puntando alla vittoria," ha dichiarato il 27enne riguardo ai suoi obiettivi.

Streng Mira a Difendere la Sua Corona

Streng ha perso solo 0,1 secondi dal più veloce sprinter del giorno, l'italiano Maxcel Manu. "Il mio obiettivo qui è inequivocabilmente quello di difendere il titolo. È per questo che sono qui," ha detto il 29enne. "È stato il mio obiettivo sin dall'inizio." Nel 2019, ha vinto l'oro dei 100m a Tokyo.

Floors, nato con un difetto in entrambe le gambe e che ha scelto l'amputazione a 16 anni, ha dichiarato: "Il gioco è ora in corso. Abbiamo un gruppo in cui sei o sette persone potrebbero contendersi le prime posizioni, e io voglio assicurarmi che i doppi amputati siano dietro di me."

Gli atleti tedeschi, motivati dal loro slogan di battaglia, mirano a difendere le loro posizioni nelle finali. Prima della gara, Leon Schäfer è stato sentito mormorare il suo slogan personale, "Contro Tutti gli Ostacoli."

