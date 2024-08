- Il passo dell'Arlberg nelle Alpi austriache continua a chiudere a seguito dei danni causati dalla tempesta

A causa di gravi danni causati dal maltempo, il valico di Arlberg in Austria è temporaneamente chiuso. La provincia del Tirolo sta valutando la situazione quotidianamente.

La strada dell'Arlberg ha un ruolo significativo nel collegare le province occidentali come il Tirolo e il Vorarlberg. Venerdì sera è stata ostruita da frane. Inoltre, durante la tempesta, una parte della strada è stata erosa e si è sgretolata.

Itinerari alternativi tramite Lechtal o Baviera

I conducenti sono tenuti a fare ampi giri attraverso il Lechtal tirolese o la Baviera. Attualmente, il tunnel dell'Arlberg, che normalmente serve per attraversare la montagna, è in fase di ristrutturazione, impedendo il suo utilizzo. Tuttavia, i passeggeri dei treni non sono influenzati né dai danni causati dalla tempesta né dai lavori di costruzione in corso.

Purtroppo, la Strada alta alpina di Silvretta, situata vicino alla strada dell'Arlberg, è stata ostruita nuovamente da una frana venerdì. Questa popolare strada panoramica di alta montagna era già chiusa dal 15 luglio a causa di una grande frana. A seguito dell'ultima frana, che ha inghiottito tre escavatori, i lavori di rimozione dei detriti sono stati sospesi.

Nonostante le difficoltà, i viaggiatori stanno esplorando itinerari alternativi, come il Lechtal o la Baviera, per evitare la zona interessata dell'Arlberg. Purtroppo, la Strada alta alpina di Silvretta, anch'essa situata vicino all'Arlberg, rimane chiusa a causa di un'altra recente frana, ulteriormente complicando i trasporti nella regione.

Leggi anche: