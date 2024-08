Il passeggero Cherilus sta urinando su un compagno di viaggio anziano a bordo di un aereo.

In un evento sconcertante, l'ex giocatore NFL Gosder Cherilus è coinvolto in un incidente scandaloso su un volo. La stella del football, ora 40enne, è accusata di aver urinato su un passeggero anziano e aggredito un passeggero maschio durante un volo da Boston a Dublino. Il aereo è stato costretto a tornare indietro, portando all'arresto di Cherilus al momento dell'atterraggio.

Numerosi media statunitensi riportano questo incidente allarmante. Secondo un rapporto di polizia del Massachusetts, il volo è tornato a Boston a causa di un "passeggero turbolento", che si è rivelato essere Cherilus. L'ex offensive lineman dei Detroit Lions è stato arrestato al momento dell'atterraggio.

La vittima, Connee Bush, ha descritto l'incidente a NBC Boston, dicendo: "Gli ho detto di smettere e ho cercato di spingerlo via. È stata un'esperienza assolutamente assurda, una che non voglio ripetere mai più". Lunedì, Cherilus si è dichiarato non colpevole in tribunale e ha scelto di non parlare con i media. In un post sui social media, ha attribuito il suo "comportamento inappropriato" a un ritardo di diverse ore del volo e all'uso di sonniferi che non assumeva normalmente.

20 secondi di shock

Secondo un altro rapporto di polizia ottenuto dall'Associated Press, Cherilus era già ubriaco prima di salire sull'aereo. Secondo i documenti del tribunale, circa un'ora dopo il decollo, si sarebbe avvicinato a Bush, si sarebbe esposto e avrebbe urinato per circa 20 secondi. L'equipaggio e i passeggeri sarebbero rimasti scioccati e preoccupati per la loro sicurezza. Durante il ritorno al suo posto, Cherilus sarebbe stato colpito con la mano destra da un uomo più anziano.

L'equipaggio di volo ha cercato di intervenire, ma Cherilus è diventato non collaborativo e aggressivo. La polizia lo ha scortato fuori dall'aereo al momento dell'atterraggio e ha utilizzato due paia di manette a causa della sua altezza superiore ai due metri. L'incidente è avvenuto su acque canadese, portando a un'indagine federale.

Da quando è stato rilasciato su una cauzione di $2.500, Cherilus dovrà tornare in tribunale in ottobre, come riportato da NBC Boston.

