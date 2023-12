Il passeggero a bordo della crociera interrotta dall'allarme Covid non ha il virus, dicono gli ufficiali

L'uomo era inizialmente risultato positivo al virus mentre era a bordo della nave Quantum of the Seas, gestita da Royal Caribbean International.

Le autorità di Singapore hanno dichiarato che il test è ora negativo.

La nave stava effettuando un itinerario di tre notti e quattro giorni di "crociera verso il nulla" nei dintorni di Singapore, nell'ambito di un programma di rilancio dei viaggi interni a Singapore nel contesto della Covid-19.

I contatti stretti dell'uomo sono stati messi in quarantena, mentre alcuni passeggeri e l'equipaggio sono stati costretti a rimanere a bordo mentre si procedeva alla ricerca dei contatti.

"Abbiamo revocato gli ordini di quarantena dei suoi contatti stretti, che erano stati precedentemente messi in quarantena come misura precauzionale mentre le indagini erano in corso", si legge nel comunicato.

Royal Caribbean risarcirà i passeggeri della crociera Quantum of the Seas per il giorno di viaggio perso, ha dichiarato la compagnia di crociere.

La partenza prevista per il 10 dicembre è stata cancellata. Ora che tutti i passeggeri sono sbarcati, la nave è in fase di pulizia profonda e disinfezione, secondo il comunicato stampa di Royal Caribbean.

Il test positivo iniziale ha indotto la compagnia di crociere a informare i funzionari di Singapore della notizia e a rientrare in porto.

L'uomo è stato portato in un ospedale di Singapore. I restanti 1.679 passeggeri e 1.148 membri dell'equipaggio sono stati sottoposti al test per il coronavirus, anche se non erano entrati in contatto diretto con il passeggero infetto.

"Abbiamo lavorato a stretto contatto con il governo per sviluppare un sistema accurato che esamina e monitora tutti gli ospiti e l'equipaggio e segue le migliori pratiche di salute pubblica", ha dichiarato un rappresentante di Royal Caribbean. "Il fatto che siamo stati in grado di identificare rapidamente questo singolo caso e di prendere provvedimenti immediati è un segno che il sistema sta funzionando come è stato progettato".

"Il benessere e la sicurezza della nostra comunità locale, così come dei passeggeri e dell'equipaggio, rimangono una priorità assoluta. Tutti i passeggeri vengono sottoposti obbligatoriamente al test Covid-19 prima dell'imbarco e vengono applicate misure igieniche e di sicurezza rigorose durante tutto il viaggio", ha aggiunto il rappresentante.

La nave stava operando al 50% della capacità. Tutti i passeggeri dovevano dimostrare di essere negativi al test Covid-19 per poter salire a bordo e indossare sempre le mascherine quando si trovavano fuori dalle loro cabine.

Solo i cittadini di Singapore potevano acquistare i biglietti per la crociera e i membri dell'equipaggio provenienti da tutto il mondo hanno trascorso 14 giorni in quarantena nella città-stato per essere autorizzati a lavorare.

Come misura igienica aggiuntiva, Royal Caribbean ha dichiarato che l'aria fresca è stata regolarmente immessa in tutta la nave.

La Quantum of the Seas ha debuttato nel 2015 con grande clamore. Tra i servizi di bordo figurano autoscontri, un bar bionico con ordinazione tramite iPad, un simulatore di paracadutismo e 19 ristoranti, tra cui uno a tema "Alice nel Paese delle Meraviglie". La costruzione e l'allestimento sono costati 1 miliardo di dollari.

Angus Watson della CNN ha contribuito a questo servizio.

