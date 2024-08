- Il passato indimenticabile: "Giona, non dimenticarmi"

Jonas (Felix Maritaud) ha 33 anni, vive nella città francese del sud di Tolone e lavora come ausiliario ospedaliero. È piuttosto popolare. Nel tempo libero, viene trascinato da un appuntamento sessuale all'altro, spesso causando problemi nei club gay di notte. Quando il suo ex ragazzo lo caccia dall'appartamento con parole dure, corre senza meta per le strade sulla sua motocicletta. Non riesce a liberarsi di ciò che gli è successo 18 anni fa, nel 1997.

Questo è ciò di cui tratta il dramma francese "Jonas - Non Dimenticarmi" del 2018, che verrà trasmesso questo giovedì (15.8.) alle 23:45 su rbb. Il film fa parte della serie "rbb QUEER", giunta alla settima edizione - quest'anno, anche la BR e la WDR presentano alcuni film al di fuori della norma eterosessuale.

Un Bacio Tra Adolescenti

Come timido 15enne (Nicolas Bauwens) con pochi amici, Jonas incontra Nathan (Tommy-Lee Baik), un ragazzo ribelle con una grande cicatrice sulla guancia sinistra che trova piuttosto figo. Si siede semplicemente accanto a lui dopo le vacanze estive del 9° anno - e lo bacia poco dopo. Il più grande Nathan sembra molto più maturo e coraggioso, ha fumato uno spinello e in generale è di buon umore.

Il regista e autore Christophe Charrier (43, "Il Paziente", "Dubbi") racconta nella sua dramma (molto bene doppiato) una storia d'amore emotiva ma fatale. Vediamo l'approccio cauto dei due ragazzi, che diventano presto inseparabili, il comportamento consapevole dei loro genitori, ma anche il bullismo da parte dei compagni di scuola che visibilmente colpisce Jonas.

Il Gioco Boy Grigi

Charrier utilizza flashback sorprendenti e appropriati, con un Game Boy grigio che gioca un ruolo non trascurabile. Alla fine, ricompare la famiglia di Nathan.

Felix Maritaud (31, "120 battiti al minuto", "Solo") e Nicolas Bauwens (21, "Lodi a Dio") condividono il ruolo di Jonas, che entrambi interpretano in modo incredibilmente affascinante e convincente. Insieme, guidano gradualmente l'intera storia verso una notte fatidica - in cui incontrano uno sconosciuto, Jonas va nel panico e i due si perdono per sempre.

Mentre il destino di Nathan rimane misterioso, Jonas non lo dimenticherà mai. Ma ora, finalmente, può affrontare il suo passato represso per condurre una vita più onesta in futuro.

