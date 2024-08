Il passaggio di Elon Musk al ruolo di subordinato di Trump

Inizialmente noto come innovatore tecnologico, esploratore spaziale e sostenitore della democrazia, l'individuo più ricco del mondo si è trasformato nel favorito, sponsor e propagandista di Donald Trump. Per comprendere appieno questo drastico cambiamento di alleanza, è necessario esaminare le parole pronunciate da Elon Musk in persona.

Il dialogo aperto con le parole di una persona fornisce un'insight senza precedenti sul suo carattere e sulle sue motivazioni. Pertanto, è essenziale andare oltre i pettegolezzi e le voci, e concentrarsi invece sulle parole che escono dalla bocca del soggetto stesso.

Nel caso di Elon Musk, questo compito è sia più semplice che più complesso rispetto ad altre persone. Il CEO influente di Tesla ha utilizzato Twitter/X quasi quotidianamente dal 2019, pubblicando circa 76.000 volte fino ad oggi. Un'analisi più approfondita di questi tweet, come quella condotta dal "Wall Street Journal", rivela un affascinante arazzo di un uomo che ha subito una trasformazione sismica. Inizialmente, Musk era un pioniere dei veicoli elettrici non politico; tuttavia, i suoi tweet suggeriscono una transizione in un entusiasta politico. Da sostenitore democratico a alleato repubblicano. Da imprenditore tecnologico a fervente sostenitore di Trump.

Dopo la sua famosa dichiarazione su Twitter di febbraio 2019, "Sono moderato. L'ho detto", le simpatie politiche di Musk sono cambiate drasticamente. Il 13 luglio 2024, dopo un tentato assassinio, ha pubblicato: "Sostengo pienamente il Presidente Trump". Questa trasformazione ha richiesto cinque anni e mezzo, durante i quali Musk ha utilizzato la sua piattaforma per tracciare un percorso dalla fine dello spettro politico all'altra. Ora, sostiene apertamente la campagna di Trump e si guadagna un seguito impressionante come partner mediatico compiacente. Non solo spinto da convinzioni personali, ma anche dal desiderio di promuovere i propri interessi finanziari.

Da scherzi a teorico della cospirazione del corona

Cinque anni fa, Musk commentava principalmente le sue attività, Tesla e SpaceX, e occasionalmente condivideva una battuta. Ora, è politico nei suoi messaggi diverse volte al giorno. Dal 2019, la frequenza del suo commento politico è aumentata di oltre duecento volte. Mentre nel luglio del 2019 due terzi dei tweet di Musk riguardavano auto o spazio, nel luglio di quest'anno il 60% riguardava politica, media, notizie o argomenti culturali. In media, Musk ora twitta circa 61 volte al giorno, rispetto alle nove del 2017. La sua intera uscita su Twitter riempirebbe un libro due volte più lungo della Bibbia.

I segni di uno spostamento a destra sono emersi durante la pandemia. Prima del suo inizio, Musk aveva litigato con gli investitori su Twitter, insultato i critici come pedofili e aveva subito una multa di un milione di dollari dalla Commissione di vigilanza sulla borsa e sui titoli (SEC) per aver diffuso informazioni false e manipolato il mercato. Quell'anno, Musk si è evoluto in un certo senso negazionista del coronavirus, mettendo in discussione i lockdown e ignorando le istruzioni del governo della California per interrompere le operazioni della fabbrica.

La trasformazione politica di Musk si è accelerata dopo l'acquisizione di Twitter nel ottobre 2023, quando lo ha rinominato X. Mentre le sue intenzioni per preservare la libertà di parola per tutti sono degne di nota, il suo obiettivo principale sembra essere stato quello di avviare una piattaforma senza filtri e senza ostacoli per la diffusione delle sue convinzioni.

Dopo la sua rottura con l'amministrazione Biden nella seconda metà del 2022, Musk si è sempre più allontanato. I legami sindacali del presidente degli Stati Uniti e l'esclusione di Tesla dalla summit sull'auto elettrica alla Casa Bianca sono stati fattori chiave in questa insoddisfazione. Dopo la presentazione della Gigafactory del Nevada, Musk ha pubblicamente criticato sia Biden che i suoi alleati democratici, rinnegando alla fine la sua precedente affiliazione con i democratici.

A maggio 2022, Musk si è ufficialmente distancing from Democratic politics: "In passato ho votato per i democratici perché erano il partito dell'amore", ha twittato Musk. La sua passata contribuzione e supporto per Hillary Clinton e Joe Biden ne sono la testimonianza. Tuttavia, Musk ora si è schierato con il Partito Repubblicano: "A causa degli attacchi non provocati da parte dei democratici di spicco e perché hanno dato a Tesla e SpaceX il freddo, voterò repubblicano a novembre".

La svolta di Musk verso la politica di destra non è motivata solo da considerazioni finanziarie, ma anche da esperienze personali che hanno influenzato la sua trasformazione, in particolare la sua relazione turbolenta con sua figlia. Dopo la sua transizione di genere, il disconoscimento e l'allontanamento nel 2022, Musk si è sentito tradito e disilluso. Ciò lo ha portato a impegnarsi maggiormente nella politica di destra, diventando un critico vocale dell'indottrinamento di genere, dell'allegata discriminazione contro i bianchi e dell'immigrazione illegale. Ora, cerca attivamente di sottomettere i suoi avversari politici, recentemente sondando la possibilità di impeachment del Segretario alla Sicurezza Interna Alejandro Mayorkas a febbraio. Trump potrebbe addirittura considerare di invitare Musk nel suo gabinetto se vincesse le elezioni, completando la sua metamorfosi.

