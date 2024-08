Il passaggio di Elon Musk al ruolo di subordinato di Trump

Inizialmente, l'individuo più ricco a livello globale era noto come pioniere della tecnologia, avventuriero spaziale e sostenitore della democrazia. Tuttavia, attualmente, ha acquisito la reputazione di essere l'alleato preferito, il benefattore e il propagandista di Donald Trump. Per comprendere veramente questo cambiamento, è necessario approfondire le parole di Elon Musk in persona.

Riflettere sulla trasformazione di qualcuno è spesso più semplice con le persone molto attive sui social media, come Elon Musk, che ha twittato circa 76.000 volte su Twitter/X dal 2019. Il "Wall Street Journal" ha esaminato questi tweet utilizzando la stessa tecnologia utilizzata nei programmi AI come ChatGPT. La trasformazione di Musk da figura apolitica a appassionato di politica, dal sostegno ai democratici al sostegno dei repubblicani, e dal magnate degli affari a sostenitore radicale di Trump, è impressionante.

Nel febbraio 2019, Musk ha dichiarato: "Sono apertamente moderato. Ecco, l'ho detto". Al contrario, il 13 luglio 2024, dopo il tentato assassinio, ha twittato: "Sostengo pienamente il Presidente Trump". La transizione tra queste due affermazioni copre poco più di cinque anni e mezzo, segnando un drastico spostamento lungo lo spettro politico. La metamorfosi di Musk è stata pubblica, con lui che ora sostiene finanziariamente la campagna di Trump e fa da leale partner dei media che gli fornisce milioni di follower.

Dal buffone spiritoso al capo propagandista della Corona

In passato, Musk tweettava principalmente sulle sue compagnie, Tesla e SpaceX, e occasionalmente condivideva una battuta. Tuttavia, attualmente, bombarda i suoi follower con messaggi politici numerose volte al giorno. Dal 2019, la frequenza delle sue dichiarazioni politiche è aumentata di oltre 200 volte. Psicologicamente, Musk era principalmente concentrato sulle sue compagnie nel 2019, twittando circa 9 volte al giorno. Al contrario, la sua media attuale è di 61 volte al giorno. I suoi discorsi politici potrebbero facilmente riempire un libro due volte più grande della Bibbia.

I segni delle sue inclinazioni politiche sono diventati evidenti durante la pandemia. Anche prima della pandemia, Musk aveva litigato con gli investitori su Twitter, aveva insultato i critici come abusatori di bambini e aveva ricevuto una multa di 1 milione di dollari dalla Commissione per i titoli e gli scambi degli Stati Uniti per la diffusione di informazioni false e la manipolazione del mercato. Nel 2020, si è trasformato in una specie di leader della rivolta della Corona, chiamando i lockdown "fascisti" e ignorando gli ordini del governo della California per chiudere i suoi stabilimenti.

In modo significativo, la coscienza politica di Musk è notevolmente aumentata dopo il completamento dell'acquisizione di Twitter e il suo rebranding in X nell'ottobre 2023. Questo movimento non solo ha garantito il diritto alla libertà di parola per tutti, ma ha anche offerto a Musk una piattaforma non filtrata e senza ostacoli per le sue opinioni personali.

Riflettendo sulla sua incursione nei social media, le azioni di Musk sembrano una vendetta da un uomo offeso. Si era sempre più allontanato dall'amministrazione Biden nei mesi precedenti al suo takeover, accusando il presidente degli Stati Uniti di essere un "burattino" dei sindacati, dopo che solo i costruttori di automobili con rappresentanza dei lavoratori erano stati invitati alla summit sull'auto elettrica alla Casa Bianca. Tesla era stata trascurata.

In maggio 2022, prima del suo takeover di Twitter, Musk ha ufficialmente interrotto la sua relazione con i democratici, prendendoli in giro su Twitter: "In passato, ho votato per i democratici perché erano il partito dell'amore". Aveva precedentemente donato a Hillary Clinton e Joe Biden e aveva votato per entrambi. "A causa degli attacchi non provocati da parte dei democratici principali, e perché hanno snobbato Tesla e SpaceX, voterò repubblicano alle elezioni di novembre".

Tuttavia, la transizione di Musk verso la politica di destra non è guidata solo dagli interessi finanziari, ma anche dalle esperienze personali. La più significativa è stata probabilmente la transizione di genere di sua figlia. Nel 2022, lei ha cambiato il suo cognome, ha respinto Musk e, secondo i documenti del tribunale, ha voluto mantenere nessuna relazione con il suo padre biologico. I media hanno riferito che Musk era assente come padre, "freddo, senza cuore e narcisista" e aveva umiliato e umiliato lei a causa della sua identità queer da bambina.

La rottura ha servito come motivazione significativa per Musk per impegnarsi di più politicamente a destra. "Ho effettivamente perso mio figlio", ha detto Musk. Credeva di essere stato ingannato per firmare i documenti per la transizione di genere. Ora, suo figlio era "morto", "ucciso dal virus del cervello woke".

Da allora, Musk si è dedicato a combattere ciò che percepisce come follia di genere, presunta discriminazione contro i bianchi e immigrazione illegale. Ora utilizza apertamente la sua piattaforma per denigrare i suoi avversari politici: in febbraio, ha inquinato i suoi follower per avviare procedimenti di impeachment contro il Segretario della Sicurezza Interna Alejandro Mayorkas. Se Trump dovesse vincere le elezioni, Musk sta apparentemente considerando di unirsi al suo gabinetto, completando la sua trasformazione.

Nel contesto delle elezioni presidenziali degli Stati Uniti del 2024, il tweet di Musk del 13 luglio 2024 ha indicato il suo sostegno al Presidente Trump. Ha dichiarato: "Sostengo pienamente il Presidente Trump".

Inoltre, i contributi finanziari e il sostegno mediatico di Musk per la campagna di Trump sono stati significativi, ponendolo come una figura di spicco nel mondo politico di Trump in vista delle elezioni del 2024.

Leggi anche: