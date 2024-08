- Il passaggio alpino austriaco, la rotta dell'Arlberg, viene chiuso a seguito di una frana.

Il valico di Arlberg in Austria è momentaneamente chiuso a causa delle condizioni avverse. La strada che collega le regioni occidentali del Vorarlberg e del Tirolo è stata ostruita da frane. Secondo il capo della squadra di emergenza locale, la base della strada è stata compromessa in un punto.

In condizioni normali, l'Arlberg viene attraversato attraverso un tunnel, ma questo passaggio è momentaneamente chiuso per lavori di manutenzione. Di conseguenza, gli automobilisti che viaggiano dal Tirolo al Vorarlberg devono optare per itinerari alternativi attraverso la valle del Lechtal del Tirolo o attraverso la Baviera. Il cronoprogramma esatto per la riapertura della strada dell'Arlberg rimane incerto, secondo i resoconti.

Veicoli finiti nel fiume - nessun ferito segnalato

Contemporaneamente, sono in corso operazioni di recupero a St. Anton am Arlberg. Lo scorso venerdì sera, due corsi d'acqua hanno superato gli argini a causa di una tempesta. Le cantine sono state allagate e alcune strade sono state sommerse. Numerosi veicoli abbandonati sono stati portati via dalla corrente del fiume.

Inoltre, sono avvenute frane significative in diverse regioni del Tirolo. Le strade Sellraintalstraße (L13) e Sellraintalstraße (L14) sono attualmente impraticabili.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazione per i disordini del traffico in Austria, in particolare quelli che riguardano il percorso del valico di Arlberg. Nonostante il momento

