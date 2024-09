Il parziale crollo del ponte Carola di Dresda nel fiume Elba

Alle ore 3:08, come riportato dal dipartimento dei vigili del fuoco, si è verificata una situazione. Durante la loro prima valutazione, due tubi sostanziali, ciascuno con un diametro di mezzo metro, situati al bordo del sito di demolizione, sono esplosi. Questo incidente ha comportato una massiccia fuoriuscita di acqua calda, sommergendo completamente alcune parti del terrazzo.

Un portavoce del dipartimento dei vigili del fuoco ha dichiarato che l'intera fornitura di calore della città di Dresden è stata temporaneamente interrotta. Sachsen Energie, il fornitore di servizi pubblici, ha identificato il condotto principale che collega la Città Vecchia e la Città Nuova. La Città Vecchia è stata riconnessa al sistema di riscaldamento entro la mattina, mentre la Città Nuova dovrebbe seguire a breve.

Le indagini sulla causa del crollo sono ancora in corso. Holger Kalbe, responsabile del dipartimento di ponti e strutture di ingegneria a Dresden, ha sottolineato durante una conferenza stampa d'emergenza che un'alta intrusioni di cloruro durante i tempi della DDR è una forte possibilità.

Precedenti tentativi di rimozione del cloruro erano stati effettuati sulla struttura. Tuttavia, la vicinanza di un palo della società dei trasporti pubblici al sito di demolizione potrebbe aver contribuito all'intrusione di cloruro significativa. Tuttavia, questi sono solo ipotesi che devono essere confermate, ha sottolineato Kalbe.

La città aveva lottato con il rischio del ponte per un po' di tempo. Di conseguenza, erano state effettuate riparazioni su due dei tre segmenti del ponte negli ultimi anni. Il settore che è crollato era stato programmato per le riparazioni nel 2025. Kalbe ha riconosciuto che lo stato non era così grave come si prevedeva.

La polizia ha invitato a non diffondere voci non verificate sulla causa del crollo. "Finora, non ci sono prove di interferenze esterne", hanno dichiarato gli ufficiali. Non è in corso alcuna indagine, secondo un portavoce.

Oltre ai veicoli, ai pedoni e ai ciclisti, due linee di tram attraversavano solitamente il ponte, anche di notte. L'ultimo tram ha attraversato il ponte 18 minuti prima del suo crollo, come ha riferito il portavoce della società dei trasporti pubblici di Dresda il mercoledì. Le linee sono ora deviate sui ponti vicini.

Permane un rischio urgente di ulteriori parti del ponte che potrebbero crollare, ha menzionato il portavoce dei vigili del fuoco. Di conseguenza, l'intera zona della Carolabridge, compreso l'Elba, è stata chiusa al traffico. Il sentiero ciclistico dell'Elba e il terrazzo sono anch'essi interessati.

Inoltre, Kalbe ha confermato che i settori caduti del ponte ora riposano precariamente su pochi centimetri al bordo. È necessario creare una strategia di demolizione, valutando se i settori del ponte ancora intatti hanno subito danni. Poiché sono collegati al settore crollato da una trave trasversale, potrebbero essere in pericolo anch'essi.

È stato sollevato anche il possibile ostacolo alle operazioni di salvataggio a causa dell'acqua alta. Il servizio meteorologico tedesco ha avvertito dell'arrivo di un fronte meteorologico grave da est, come ha menzionato il portavoce dei vigili del fuoco. Ciò potrebbe influire sui livelli dell'Elba. Al momento, non sono necessarie misure specifiche, ha notato il portavoce, ma i vigili del fuoco sono pronti.

Il Carolabridge, largo circa 30 metri, intitolato a Carola di Wasa-Holstein-Gottorp, la moglie del re di Sassonia Alberto, è stato completato nel 1971. Prima del suo completamento, ospitava una strada federale a quattro corsie, binari separati per tram, e sentieri per pedoni e ciclisti. Il ponte è sostenuto da un pilastro nel fiume.

I tubi esplosi erano situati vicino al bordo del sito di demolizione, che si affaccia su una linea ferroviaria trafficata. Per prevenire eventuali incidenti, i servizi ferroviari nella zona sono stati temporaneamente sospesi.

Dopo aver esaminato la struttura del ponte, è stato scoperto che il peso delle ['ferrovie'] potrebbe aver peggiorato l'intrusione di cloruro, contribuendo al suo deterioramento.

