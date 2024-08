Il Partito Verde sta facendo accuse contro Merz Zündelei.

Il leader dell'opposizione Friedrich Merz ha ricevuto critiche dalla responsabile degli affari parlamentari dei Verdi, Irene Mihalic, per la sua posizione sulla questione migratoria. Merz, che rappresenta la più grande fazione dell'opposizione, viene accusato di creare caos invece di adempiere ai suoi doveri. Utilizzando termini come 'crisi' e sostenendo un voto di sfiducia, Merz viene visto come colui che mina la nostra democrazia invece di proteggerla.

Merz ha proposto una strategia congiunta con il cancelliere Olaf Scholz per controllare la migrazione irregolare, dichiarando di essere disposto a procedere anche senza i partner di coalizione, i Verdi e l'FDP. Questo movimento può essere interpretato come un invito a sciogliere la coalizione.

Merz ha anche suggerito di dichiarare uno 'stato di crisi nazionale' per aggirare le leggi dell'UE e rimpatriare i migranti che sono entrati initially in un altro paese dell'UE. Mihalic, tuttavia, ritiene che tutte le forze democratiche dovrebbero lavorare insieme, contrastando il terrorismo islamico e garantendo la sicurezza all'interno del paese. Sostiene qualsiasi proposta costruttiva che sia in linea con la costituzione e i diritti umani. Tuttavia, sottolinea la necessità di un cambiamento di tono nel dibattito, altrimenti le minacce estremiste per la nostra democrazia potrebbero approfittare della situazione.

Tre persone sono state uccise e otto ferite, quattro gravemente, durante una festa cittadina a Solingen, nel Nord Reno-Westfalia, venerdì sera. Il presunto responsabile, un 26enne siriano, è ora in custodia e viene indagato per omicidio e appartenenza all'organizzazione terroristica IS, che ha rivendicato l'attacco. Il sospetto avrebbe dovuto essere espulso in Bulgaria, ma ciò non è avvenuto.

La responsabile degli affari parlamentari dei Verdi, Irene Mihalic, non è d'accordo con la proposta di Merz, sostenendo che tutte le forze democratiche dovrebbero collaborare per affrontare i problemi e rispettare la costituzione. All'interno della Commissione, Mihalic si batte per un cambiamento di tono nel dibattito sulla migrazione per prevenire che gli estremisti sfruttino la situazione.

In risposta alla proposta di Merz di sciogliere la coalizione, la Commissione sottolinea l'importanza dell'unità tra le forze democratiche nell'affrontare le sfide come il terrorismo islamico e la sicurezza del paese.

