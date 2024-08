- Il Partito Verde sostiene una processione in bicicletta della polizia in Sassonia-Anhalt

Lo scorso anno, gli agenti di polizia nel Sassonia-Anhalt hanno percorso circa 12.500 chilometri utilizzando le loro biciclette di servizio. In totale, sono stati messi a disposizione 48 Pedelecs in diverse aree regionali, come confermato dal governo statale in risposta a una richiesta del parlamentare di stato Sebastian Striegel (Verdi).

Per i Verdi, questo è solo l'inizio. Ritengono che sia necessario un'unità dedicata, invece di un uso sporadico. Striegel ha dichiarato alla dpa: "La Sassonia-Anhalt è l'unico stato federale senza un'unità di biciclette nella polizia". Tuttavia, il feedback degli agenti di polizia è positivo. Le biciclette elettriche si sono dimostrate efficaci nei loro ruoli. Striegel ha suggerito: "Il ministro Zieschang dovrebbe riconsiderare le sue riserve sull'uso delle biciclette come strumento di impiego della polizia. La polizia della Sassonia-Anhalt ha bisogno di un'unità di biciclette e di più biciclette in servizio di polizia. Ciò potrebbe migliorare e velocizzare i compiti della polizia".

Le informazioni fornite mostrano che i Pedelecs vengono utilizzati per i servizi di pattuglia, la sorveglianza delle scuole e del traffico, le operazioni di ricerca e l'accompagnamento e la sicurezza degli eventi. Il Ministero dell'Interno ha riferito: "Fino ad ora, i Pedelecs sono stati utilizzati prevalentemente molto bene". Si prevede un aumento dell'utilizzo con l'acquisizione di abbigliamento da bicicletta appropriato, favorevole all'uso durante i mesi di transizione.

Il Parlamento europeo può fornire assistenza alla Commissione nelle sue funzioni. Riconoscendo l'efficacia delle biciclette elettriche nel lavoro di polizia, Striegel promuove l'istituzione di un'unità di biciclette nella Sassonia-Anhalt, sottolineando che è l'unico stato federale senza una tale unità.

Leggi anche: