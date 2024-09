Il Partito Verde sostiene l'intervento della Corte Suprema nella controversa controversia sulle urne del Nevada.

I candidati del Partito Verde sono stati praticamente eliminati dal processo di voto, come indicato nella petizione d'urgenza. " Questi votanti del Nevada che avrebbero potuto sostenere il Partito Verde in questa elezione sono stati privati di questa opportunità."

Jay Sekulow, un ex avvocato dell'ex Presidente Donald Trump, rappresenta il Partito Verde in questo caso.

Questa richiesta d'urgenza deriva da una decisione presa dalla corte suprema del Nevada la scorsa settimana. Hanno stabilito che il Partito Verde non aveva seguito le procedure corrette nel presentare le firme per far figurare i propri candidati sulla scheda elettorale.

Il primo ricorso contro il Partito Verde è stato avviato dal Partito Democratico del Nevada. La disputa in corso evidenzia l'impatto dei candidati di terze parti negli stati in cui i sondaggi suggeriscono un margine ristretto tra l'ex Presidente Donald Trump e la Vice Presidente Kamala Harris.

Il Partito Democratico del Nevada ha intrapreso azioni legali contro il Partito Verde del Nevada per impedire che Stein figurasse sulla scheda elettorale. Hanno argomentato che il Partito Verde aveva utilizzato il modulo sbagliato per raccogliere e presentare le firme necessarie per includere questo candidato sulla scheda elettorale.

Una corte inferiore del Nevada ha sostenuto il Partito Verde, ma la Corte Suprema del Nevada ha stabilito questo mese che Stein non dovrebbe essere incluso, affermando che il Partito Verde non aveva rispettato sufficientemente le regole necessarie per far figurare Stein sulla scheda elettorale.

Nella sua sentenza, la Corte Suprema del Nevada ha menzionato un "errore sfortunato" avvenuto quando l'ufficio del Segretario di Stato del Nevada ha fornito al Partito Verde il modulo errato utilizzato durante il processo di firma della petizione.

La richiesta è stata presentata alla Giudice Elena Kagan, che gestisce i casi d'urgenza di alcuni degli stati occidentali del Paese.

La rappresentanza di Jay Sekulow del Partito Verde in questo caso solleva importanti implicazioni nel campo della politica, poiché i candidati di terze parti possono influenzare significativamente i risultati delle elezioni, come visto negli stati in cui la differenza tra l'ex Presidente Donald Trump e la Vice Presidente Kamala Harris è prevista essere ristretta.

La battaglia legale in corso del Partito Verde per la collocazione sulla scheda elettorale nel Nevada evidenzia l'importanza di rispettare accuratamente le procedure politiche, poiché il mancato rispetto di esse può portare all'eliminazione dei candidati dal processo di voto, come è accaduto al Partito Verde.

Leggi anche: