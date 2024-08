Il Partito Verde sostiene la revoca delle restrizioni sul lavoro imposte ai rifugiati.

Figure di spicco del partito Verde come i capigruppo del Bundestag Katharina Dröge e Britta Haßelmann, insieme ai loro vice Andreas Audretsch e Konstantin von Notz, stanno promuovendo un nuovo sforzo per attrarre lavoratori qualificati dall'estero, secondo "SZ". Insieme a politici regionali come la ministra della Giustizia della Sassonia Katja Meier, il ministro dell'Ambiente e dell'Energia della Turingia Bernhard Stengele e la ministra della Famiglia e dell'Integrazione del Nord Reno-Westfalia Josefine Paul, stanno chiedendo l'istituzione più rapida di un "servizio centrale per l'immigrazione" in Germania.

Questo servizio dovrebbe consentire ai cercatori di lavoro qualificati di accedere al mercato del lavoro tedesco in modo più rapido, digitale e con servizi migliorati, come riportato da "Süddeutsche". Superare le barriere linguistiche negli uffici dovrebbe essere una priorità. "Stiamo promuovendo un'iniziativa congiunta con gli uffici e le autorità per introdurre l'inglese come seconda lingua negli uffici", si legge.

Il piano in 15 punti del partito Verde per creare un nuovo alleanza "Benvenuti in Germania" include anche "Centri di benvenuto per le competenze" - centri informativi per i nuovi immigrati basati sul modello canadese. Altri obiettivi includono "il rilascio rapido dei visti a livello nazionale" e l'approvazione più facile delle qualifiche professionali.

L'assimilazione volontaria dovrebbe essere celebrata e incentivata di più, ad esempio attraverso incentivi finanziari, come previsto dalla proposta.

I Verdi stanno chiedendo un cambiamento rapido di strategia. "C'è una carenza di lavoratori qualificati ovunque", ha dichiarato Dröge a "SZ". "Abbiamo bisogno di autisti di autobus, ingegneri e operatori socio-sanitari. Ecco perché stiamo promuovendo un'alleanza tra le imprese e la politica".

Lo scorso anno, il governo federale ha approvato una legge sull'immigrazione dei lavoratori qualificati, ora completamente operativa. Questa semplifica il riconoscimento delle qualifiche straniere, riduce le barriere per ottenere il permesso di soggiorno in Germania e rende più facile portare i familiari in Germania. Tuttavia, la discrepanza tra la richiesta di lavoratori qualificati e l'immigrazione effettiva persiste.

