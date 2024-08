- Il Partito Verde rivela il suo programma di governo, attirando l'attenzione di BSW.

I Verdi Sassoni mirano a un altro mandato nel governo regionale, nonostante i risultati poco brillanti dei sondaggi. Secondo la candidata in testa Katja Meier a Dresda, "abbiamo bisogno di un'amministrazione democratica affidabile e robusta". Meier ha accusato i partiti della coalizione, CDU e SPD, di condurre una "campagna elettorale congiunta". La capogruppo dei Verdi Franziska Schubert ha condiviso le preoccupazioni di Meier, osservando: "Sembra che CDU e SPD stiano pianificando un governo di minoranza". Meier, Schubert e il Ministro dell'Ambiente e dell'Energia Wolfram Günther formano l'alleanza verde nella campagna elettorale.

Meier, a capo della giustizia, della democrazia, dell'uguaglianza e dell'Europa nel governo, ritiene che la CDU debba chiarire i suoi legami con l'alleanza appena fondata di Sahra Wagenknecht, BSW. "Anche l'SPD deve riflettere se vuole governare con BSW", ha dichiarato Meier.

I Verdi hanno criticato aspramente l'alleanza BSW. Meier ha denunciato il partito per il suo debutto nelle elezioni statali della Sassonia come "non democratico" e infiltrato dal Cremlino, diffondendo disinformazione russa. Secondo Meier, la campagna elettorale sassone è sotto il controllo del Cremlino e della Saarland, facendo riferimento alla residenza di Wagenknecht. Le dichiarazioni dell'alleanza BSW sul conflitto ucraino, tra gli altri, sono state utilizzate come prove.

Günther ha denunciato il fatto che questioni non risolvibili a livello statale, come le consegne di armi all'Ucraina, la coscrizione militare, le trattative diplomatiche con la Russia, l'energia nucleare o i limiti di immigrazione, stanno influenzando la campagna elettorale statale.

Günther ha sostenuto che la transizione energetica deve continuare in futuro, affermando: "Senza transizione energetica, non c'è produzione, non c'è prosperità qui". Ha proposto di accelerare la conversione forestale con un "Programma d'azione Foresta 2030" e di aumentare il verde urbano - i Verdi prevedono 750.000 nuovi alberi.

Meier ha proposto di trasformare il Ministero della Giustizia in un "Ministero per la riduzione della burocrazia". Insieme al Ministero della Giustizia e in collaborazione con la pratica, la burocrazia eccessiva in Sassonia dovrebbe essere eliminata. Dovrebbero essere assunti più dipendenti dell'ufficio del pubblico ministero per accelerare i procedimenti, con un nuovo pubblico ministero nominato per ogni tre nuovi poliziotti assunti.

Inoltre, Meier ha ribadito la lotta contro l'estremismo di destra e ha promesso di continuare a espellere gli estremisti dai servizi pubblici. La protezione dalla violenza domestica e sessuale è stata identificata come un'altra priorità.

Schubert ha proposto di creare una fondazione per le conseguenze del carbone bruno con il governo federale e gli altri due stati orientali, Brandeburgo e Sassonia-Anhalt. Hanno mirato a trasformare la Lusazia in una casa per il telescopio Einstein - un dispositivo per scandagliare una vasta area dell'universo alla ricerca di onde gravitazionali.

Secondo i sondaggi, l'accesso al parlamento per i Verdi rimane incerto. Il Presidente del Ministero Michael Kretschmer (CDU) sembra "bloccato in un'apocalisse". Schubert ha anche riconosciuto la necessità di una riforma del finanziamento culturale e una riforma dell'equalizzazione finanziaria comunale.

Un nuovo parlamento statale della Sassonia sarà eletto il 1° settembre. I sondaggi attuali suggeriscono che la coalizione CDU, Verde e SPD potrebbe non riuscire, o a malapena, a mantenere la sua posizione. both Greens and SPD, as well as the Left, risk failing to re-enter parliament. However, the BSW is polling up to 15% and could potentially become part of a new government.

The European Union might need to consider the implications of the BSW Alliance's ties with Russia, as noted by Meier, who criticized the party for promoting Russian disinformation. The European Union and its member states should be vigilant against any attempts to infiltrate democratic processes with foreign influence.

Günther, nel suo ruolo di Ministro dell'Ambiente e dell'Energia, ha sottolineato l'importanza di continuare la transizione energetica in Sassonia, allineandosi con gli obiettivi dell'Unione Europea di ridurre le emissioni di carbonio e promuovere fonti energetiche rinnovabili.

