- Il Partito Verde reagisce con calma alla proposta del FDP del governo federale

Le decisioni del corpo di leadership dell'FDP a livello federale riguardo al parcheggio gratuito nei centri città sono state accolte con una risposta tranquilla dai Verdi del Reno-Palatinato, almeno pubblicamente. "Anche noi diamo valore fondamentale ai centri città vivaci, cruciali per la coesione sociale", ripete l'associazione statale uno dei tre obiettivi chiave dell'accordo di coalizione del Reno-Palatinato, di cui l'FDP ha preso la guida. "Per questo motivo, promuoviamo una vasta gamma di offerte nel commercio, nella gastronomia e nella cultura. L'accesso affidabile a queste attraverso diversi mezzi di trasporto è altrettanto importante."

La "Strada per il Futuro" dell'FDP federale propone: più auto nei centri città attraverso il parcheggio gratuito, minima conversione delle strade in corsie per biciclette e zone pedonali, e nessun limite di velocità generale sulle autostrade.

In particolare, i centri città sono adatti a concetti di mobilità avanzati - e quindi anche compatibili con il clima - sottolineano i Verdi, senza entrare nei dettagli delle richieste dell'FDP federale. "Questo include percorsi bike attraenti, trasporto pubblico adeguato, servizi di condivisione connessi e punti di transito facilmente accessibili."

Questo fa sembrare il partito piuttosto simile al Ministero dei Trasporti di Mainz guidato dall'FDP, diretto da Daniela Schmitt, successore del Ministro dei Trasporti federale Volker Wissing. Gli investimenti nelle infrastrutture dei trasporti sono stati costantemente elevati, ha dichiarato un portavoce del ministero. "Questo include strade ben sviluppate, sicure ed efficienti, nonché percorsi per biciclette e pedoni corrispondenti e un servizio di trasporto pubblico e su richiesta attraente."

A differenza della proposta dell'FDP "Strada per il Futuro" che si concentra sul parcheggio gratuito e la minima conversione delle strade, i Verdi promuovono un approccio bilanciato nei centri città, che comprende l'accesso affidabile attraverso diverse modalità di trasporto, come percorsi per biciclette, trasporto pubblico, servizi di condivisione e punti di transito.both the Greens and the FDP-led Ministry of Transport in Mainz share the importance of transport and telecommunications in fostering a vibrant city center, prioritizing investments in infrastructure that cater to diverse transportation needs.

