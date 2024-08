- Il Partito Verde propone una legge sulla protezione del clima per MV

I Verdi nel parlamento regionale di Schwerin hanno presentato la loro legge sulla protezione del clima per il Meclemburgo-Pomerania Anteriore, mettendo sotto pressione il governo rosso-rosso dello stato. "La legge annunciata per la fine del 2023 non è ancora stata presentata", si è lamentata la capogruppo dei Verdi Constanze Oehlrich durante la presentazione del loro progetto di legge, che ora dovrà essere ampiamente discusso con le associazioni di esperti e poi introdotto nel parlamento regionale a novembre. La politica dell'opposizione ha accusato SPD e La Sinistra di "ritardo irresponsabile" delle decisioni e delle misure importanti per la protezione del clima.

Secondo il deputato dei Verdi Hannes Damm, il progetto di legge presentato dal suo gruppo combina la protezione efficace del clima con la giustizia sociale e il successo economico. Il suo obiettivo è raggiungere la neutralità climatica nel nord-est entro il 2035. Ogni comune riceverà un manager per la protezione del clima finanziato dallo stato, le procedure di approvazione saranno accelerate, l'economia avrà sicurezza di pianificazione e i cittadini saranno coinvolti in modo approfondito.

Ciò include anche una rapida riforma della legge attuale sulla partecipazione dei cittadini, inefficace. I Verdi propongono che gli operatori di parchi eolici e fotovoltaici debbano pagare 0,2 centesimi per kilowattora generato ai comuni vicini e un ulteriore 0,1 centesimo ai residenti, tra le altre cose, per aiutare a contenere i costi dell'elettricità domestica. Tuttavia, i proprietari di case dovrebbero anche installare pannelli solari sui loro tetti e creare più spazi verdi. Tuttavia, si dovrebbero evitare oneri sproporzionati in conformità con il divieto di "sovraccarico" previsto dalla legge.

I Verdi stimano che i bisogni di investimento per la protezione del clima nel solo MV entro il 2035 ammontino a circa 13,7 miliardi di euro. "Nessuna protezione del clima costa dieci volte di più", ha detto Damm.

La presentazione dei loro ambiziosi piani di protezione del clima ha reso il partito un punto focale dei dibattiti nel parlamento regionale. Le iniziative proposte dal partito includono il finanziamento dei manager per la protezione del clima in ogni comune, che mira a incoraggiare l'uso delle fonti rinnovabili e a ridurre i costi dell'elettricità domestica.

