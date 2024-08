- Il Partito Verde propone una legge sulla protezione del clima per MV

I Verdi nel parlamento regionale di Schwerin hanno presentato la loro legge sulla protezione del clima per il Mecklenburg-Vorpommern, mettendo sotto pressione il governo di sinistra rossa. "La bozza di legge annunciata per la fine del 2023 non è ancora stata presentata", si è lamentata la capogruppo dei Verdi Constanze Oehlrich durante la presentazione della loro bozza, che ora dovrebbe essere ampiamente discussa con le associazioni esperte e i cittadini e quindi introdotta nel parlamento regionale a novembre.

La politica dell'opposizione ha accusato il SPD e la Sinistra di "ritardo irresponsabile" nelle decisioni e nelle misure importanti per la protezione del clima. I rappresentanti dei comuni, delle associazioni ambientaliste e delle società di pianificazione hanno accolto l'iniziativa dei Verdi. I cittadini possono presentare proposte di modifica per la legge fino al 18 ottobre via email. Sono previsti forum di discussione a Rostock e Greifswald per la metà di settembre e l'inizio di ottobre.

I Verdi mirano a raggiungere la neutralità climatica in MV già nel 2035, non nel 2040. Vogliono creare incentivi per la conversione a processi e veicoli a emissioni zero attraverso programmi di finanziamento. Secondo i piani dei Verdi, il settore agricolo subirà cambiamenti fondamentali, poiché le zone umide prosciugate e spesso intensivamente utilizzate verranno riattivate e gestite in modo diverso. L'agricoltura da sola attualmente rappresenta un terzo delle emissioni dannose per il clima in MV, secondo Damm.

Ogni comune dovrebbe ricevere un manager per la protezione del clima finanziato dallo stato per supportare l'implementazione della transizione energetica localmente e spiegare i progetti. La mancanza di comunicazione è spesso la principale ragione per la mancanza di accettazione delle centrali eoliche o solari tra la popolazione, ha trovato Damm. Le procedure di approvazione dovrebbero essere accelerate, l'economia dovrebbe ricevere sicurezza nella pianificazione e i cittadini dovrebbero essere coinvolti in modo completo. Ciò include anche una rapida riforma della legge sulla partecipazione dei cittadini attualmente inefficace.

I Verdi propongono che gli operatori di parchi eolici e solari debbano pagare 0,2 centesimi per kilowattora generato ai comuni vicini e un ulteriore 0,1 centesimo ai residenti, tra le altre cose, per aiutare a coprire i costi dell'elettricità domestica. Secondo Damm, i comuni con cinque turbine eoliche nella loro area potrebbero aspettarsi entrate aggiuntive di circa 200.000 euro all'anno e ciascun residente circa 100 euro. In totale, si prevede che circa 150 milioni di euro benefici direttamente i comuni e le persone.

Tuttavia, i proprietari di case dovrebbero anche essere obbligati ad installare pannelli solari sui loro tetti e creare più verde. Un divieto di "sovraccarico" legalmente ancorato dovrebbe impedire oneri sproporzionati per i cittadini.

Secondo i Verdi, il Mecklenburg-Vorpommern ha finora fallito nel sfruttare appieno i suoi vantaggi naturali per la produzione di energia rinnovabile in modo redditizio e sostenibile. Credono che la protezione del clima socialmente giusta nel Mecklenburg-Vorpommern sia possibile e piena di opportunità. "Se sfruttiamo decisamente i nostri vantaggi

