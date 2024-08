- Il Partito Verde propone un notevole investimento di miliardi di dollari nella legislazione relativa all'acqua.

Il Ministro dell'Ambiente della Sassonia, Wolfram Günther (Partito Verde), considera la garanzia di un approvvigionamento idrico affidabile una priorità chiave per la legislatura successiva. "La gente in Sassonia crede che l'acqua sarà sempre abbondante. Questo deve continuare. Ma il cambiamento climatico influenzato dall'uomo significa che questo non è più garantito", ha dichiarato all'Agenzia tedesca di stampa a Dresda. Gli anni secchi dal 2018 hanno sottolineato questo punto. "Dobbiamo agire, dobbiamo investire".

Pertanto, i Verdi propongono un "miliardo d'acqua" per il prossimo periodo legislativo, che si traduce in miliardi di investimenti nell'approvvigionamento idrico. "Il nostro obiettivo è garantire l'acqua per le persone, la natura e l'economia. Vogliamo anche tutelare le acque pulite e preservare i paesaggi fluviali naturali". L'approvvigionamento idrico è cruciale per la localizzazione delle imprese e senza investimenti potrebbe verificarsi un collo di bottiglia. Günther ha menzionato l'industria dei semiconduttori di Dresda, dove è prevista una centrale idroelettrica fluviale.

Per Günther, la natura preservata funge da polizza assicurativa. Nel nuovo mandato, intende accelerare la conversione delle foreste, potenziare la protezione delle torbiere e attuare misure per migliorare la qualità dell'acqua attraverso un programma d'azione.

"Dovremmo ripristinare le zone umide e i letti fluviali naturali dei fiumi rettificati. Questo rafforza la protezione naturale dalle inondazioni. È benefico per la biodiversità. Crea spazi ricreativi per le persone". I comuni dovrebbero attuare in modo coerente i concetti di "città spugna" e ricevere il sostegno dello Stato in questo senso. Il concetto di "città spugna" implica essentially lo stoccaggio dell'acqua piovana.

"L'acqua dovrebbe essere altrettanto disponibile nel futuro come lo è oggi. Per ottenere questo, dobbiamo investire pesantemente. Altrimenti, potremmo ritrovarci in alcune regioni senza acqua a causa del cambiamento climatico in futuro", ha sottolineato il ministro. Tuttavia, un "miliardo d'acqua" è solo un punto di partenza. Il fabbisogno di investimento è significativamente più alto.

Solo il 7% dei fiumi e dei torrenti della Sassonia è in buone condizioni ecologiche. "Dobbiamo affrontare questo problema. E dobbiamo correggere l'imbalance idrico nelle regioni carbonifere. L'estrazione mineraria ha gravemente disturbato l'equilibrio idrico lì".

Günther: Se non agiamo, sarà molto più costoso

"Dovremmo posizionare strategicamente la Sassonia per il futuro qui. Ci costerà denaro. Se non agiamo, sarà molto più costoso", ha detto Günther. Tuttavia, è ottimista che la Sassonia possa affrontare il problema idrico.

In gennaio, la Sassonia ha adottato un programma d'azione "Acqua del futuro in Sassonia". All'epoca, il fabbisogno di investimento era stimato in 1,6 miliardi di euro. Secondo le stime del ministero, sono necessari almeno 500 milioni di euro solo per mantenere lo status quo dell'approvvigionamento idrico.

Il programma d'azione è uno dei successi del mandato di Günther. Ha anche ottenuto successo nel periodo legislativo uscente con un notevole aumento dell'energia rinnovabile in Sassonia. Il numero di impianti fotovoltaici è più che triplicato e la loro capacità è stata raddoppiata. Attualmente, ci sono così tante richieste di autorizzazione per l'energia eolica che potrebbero alimentare le case di Chemnitz, Dresda e Lipsia. Günther ha avviato le centrali elettriche sui balconi e il bonus di riparazione - l'assistenza finanziaria per i consumatori per riparare i loro dispositivi elettronici. Inoltre, ha notevolmente aumentato l'agricoltura biologica.

