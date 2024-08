- Il Partito socialdemocratico (SPD) propone la creazione di un gruppo specializzato per il settore siderurgico.

Il partito socialdemocratico tedesco occidentale (SPD) ha proposto alla coalizione di governo del Nord Reno-Westfalia l'istituzione di un "Gruppo di Lavoro sull'Acciaio in NRW" trasversale. Questo team proposto esaminerebbe, in parte, la possibilità di un intervento governativo nella divisione dell'acciaio di Thyssenkrupp. Ciò è indicato in una risoluzione riguardo alla situazione attuale di Thyssenkrupp Steel, che la direzione statale ha approvato venerdì sera a Düsseldorf.

L'impulso per questo passo deriva dalla discussione in corso sull'industria dell'acciaio di Thyssenkrupp, la più grande della Germania, che impiega circa 27.000 persone, con la maggior parte di questi posti di lavoro situati nel Nord Reno-Westfalia. Dopo mesi di disaccordi con la direzione dell'azienda, diversi membri del consiglio di amministrazione e del consiglio di sorveglianza della filiale dell'acciaio hanno rassegnato le dimissioni giovedì.

La presidente dello stato SPD, Sarah Philipp, ha commentato: "L'SPD sta accanto ai dipendenti di Thyssenkrupp, lottando per il futuro dei loro posti di lavoro, dell'azienda e del settore industriale nel Nord Reno-Westfalia. Oggi, il futuro di Thyssenkrupp non è mai sembrato più incerto".

Dopo aver ottenuto un impegno di investimento di due miliardi di euro da parte di governi federali e statali per lo sviluppo di una pianta per la produzione di acciaio più rispettosa dell'ambiente, non sono riusciti a ottenere un maggiore controllo sulle decisioni della direzione, come un posto nel consiglio di sorveglianza. "Ciò sarebbe stato pienamente giustificato e senza dubbio necessario data l'entità del finanziamento", afferma la risoluzione.

