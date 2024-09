Il Partito Socialdemocratico (SPD) è ora sotto il dieci per cento, ma Klinghaecker rimane fedele a Scholz.

21:02 Kubicki: "L'autorità della coalizione semaforo è in discussione"Il vice presidente del FDP Wolfgang Kubicki ha criticato la coalizione federale dopo le deludenti prestazioni dei partiti della coalizione semaforo nelle elezioni in Sassonia e Turingia. "Il risultato delle elezioni indica: l'autorità della coalizione semaforo è in discussione", ha scritto Kubicki su "X". Se una parte significativa dell'elettorato la respinge in questo modo, deve avere conseguenze. Sembra che la gente creda che "questa coalizione sta danneggiando il paese". Il FDP non ha superato la soglia del 5% in entrambe le elezioni statali e attualmente è al 1%.

20:41 Höcke non ottiene mandato diretto in TuringiaIl distretto di Greiz II, in cui il leader della fazione AfD Björn Höcke si candida, è stato conteggiato: Höcke non ottiene la maggioranza dei voti per ottenere un seggio diretto nel parlamento statale della Turingia. Secondo le informazioni di ntv, il partito garantirà comunque il seggio di Höcke nel parlamento statale. Un altro parlamentare AfD rinuncerà al suo seggio a favore di Höcke.

20:37 Il partito di sinistra dovrebbe ottenere seggi in Sassonia nonostante il passo falsoNelle elezioni in Sassonia, il partito di sinistra dovrebbe ottenere seggi nel parlamento statale nonostante le significative perdite. Anche se non supera la soglia del 5% con i voti di secondo livello e attualmente è al 4,3% secondo la previsione di ZDF, due candidati diretti del partito di sinistra a Leipzig sono in testa con un margine confortante sui concorrenti. Due mandati diretti sarebbero sufficienti per garantire al partito di sinistra almeno alcuni seggi nel nuovo parlamento statale. I due potenziali vincitori delle circoscrizioni potrebbero anche ottenere i primi posti nella lista di stato del loro partito, il che significherebbe un seggio. Ciò significherebbe che la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi non avrebbe la maggioranza - il Presidente del Ministero Kretschmer avrebbe bisogno del BSW per una maggioranza di governo.

20:28 L'AfD guadagna nelle elezioni in TuringiaSecondo la previsione corrente di ZDF per il risultato delle elezioni in Turingia, l'AfD può ulteriormente aumentare il suo risultato. L'AfD raggiunge il 33,4% dei voti. La CDU è al 23,8%. Il SWB arriva al 15,5%. Il partito di sinistra è attualmente al 11,9%. La SPD arriva al 6,0% e i Verdi raggiungono il 3,4% dei voti. Il FDP non supera il 1,2%.

20:17 La CDU ha un margine sottile sull'AfD nelle elezioni in SassoniaSecondo l'ultima proiezione su ZDF, la CDU in Sassonia ora ha solo uno 0,1% di vantaggio sull'AfD. I cristiano-democratici sono al 31,5%, mentre l'AfD, classificata come estremista di destra dai servizi segreti interni, è al 31,4%. Nelle proiezioni della Turingia, l'AfD ha allegedly superato la CDU. I Verdi sono attualmente al 5,1% in Sassonia e sono a rischio di perdere i loro seggi in parlamento. Il partito di sinistra ha una previsione del 4,3%, a malapena ce la fa, e la SPD è sicura con il 7,6%.

19:56 L'ingresso diretto di Höcke nel parlamento della Turingia a rischioL'ingresso diretto del leader della fazione AfD Björn Höcke nel parlamento della Turingia è ora a rischio nelle elezioni della Turingia. Con il 68% delle 74 circoscrizioni conteggiate, il candidato CDU Christian Tischner è in testa con il 42,3% dei voti, davanti a Höcke, che ha il 40,4%. Se Tischner vince la maggioranza dei voti nella circoscrizione di Greiz II, Höcke non otterrà un seggio diretto. Si affiderebbe quindi a un seggio in parlamento attraverso la lista di stato, che guida. Tuttavia, se molti candidati AfD avessero successo come candidati diretti, nessuno entrerebbe attraverso la lista di stato.

19:50 Höcke sull'AfD's successo: "La politica dei confini ha fallito"L'AfD entra nel parlamento della Turingia come forza più forte. "La politica dei confini ha fallito", ha detto il candidato principale dell'AfD, Björn Höcke. In un'intervista con ntv, ha definito il risultato delle elezioni "storico" e ha discusso della formazione del governo in arrivo.

**19:42 Ramelow sulla cannibalizzazione del partito di sinistra: "CDU e BSW hanno factual

19:08 Wagenknecht Mantiene l'Attenzione sulla CDU nella Coalizione in Turingia, Possibilmente con l'SPDLa leader di BSW, Sahra Wagenknecht, mira a una coalizione con la CDU nella Turingia, eventualmente insieme all'SPD. Ha espresso la speranza per un governo stabile e di maggioranza con la CDU e forse l'SPD in una conversazione con ARD. Dopo cinque anni di governo minoritario, il popolo desiderava un governo in grado di affrontare questioni come la grave carenza di insegnanti in Turingia. Tuttavia, il popolo voleva anche un governo statale che esprimesse le sue preoccupazioni nella politica nazionale, sostenendo la pace, la diplomazia e opponendosi al posizionamento di missili USA in Germania. Wagenknecht ha confermato che non ci sono coalizioni con l'AfD in considerazione per la Turingia.

19:02 ZDF Prevede Miglioramento delle Prestazioni dell'AfD nella TuringiaLa previsione di ZDF per il risultato delle elezioni in Turingia prevede un esito ancora più favorevole per l'AfD di quanto inizialmente previsto. Secondo la loro previsione, il partito di estrema destra ottiene il 33,1% dei voti nello stato federale. La CDU si attesta al 24,3%, mentre l'alleanza di Sahra Wagenknecht riesce a ottenere il 15% dal nulla. I detentori dell'attuale presidenza del governo, La Sinistra, subiscono una perdita di quasi 8 punti percentuali e si attestano al 11,7%. L'SPD finisce al 6,6%, mentre i Verdi ricevono il 4% dei voti.

18:56 Göring-Eckardt Esprime Preoccupazione per il Successo dell'AfD in GermaniaI leader del partito Verde sono più preoccupati per il successo dell'AfD in Turingia che per le prestazioni del loro partito nello stato. Katrin Göring-Eckardt considera il successo del partito di estrema destra come uno "stimolo" in Germania. Il leader del partito Omid Nouripour lamenta il fallimento del suo partito come "minore", dati l'AfD come la forza più forte in un parlamento statale.

18:48 Kretschmer Ottimista sulla CDU nella Sassonia: "Motivo per Festeggiare"Il presidente uscente della Sassonia Michael Kretschmer vede la CDU come una solida base per la coalizione di governo. "Abbiamo ogni motivo per festeggiare", ha dichiarato alla festa elettorale della CDU. "Abbiamo avuto cinque anni difficili", durante i quali il popolo della Sassonia è rimasto fedele alla CDU e non ha optato per un voto di protesta. Kretschmer si è solidarizzato con la delusione del popolo per la situazione a Berlino.

18:33 Weidel Caccia per la Partecipazione del Governo per l'AfD nella Turingia e nella SassoniaLa presidente federale del partito AfD Alice Weidel sta promuovendo l'ingresso del suo partito nel governo della Turingia e della Sassonia. "In circostanze normali, rispettando gli standard in questo paese, il partito più forte, che è l'AfD, dovrebbe esplorare questa possibilità", ha chiarito in un'intervista ARD, riferendosi alla Turingia. "Il desiderio del votante per l'AfD di partecipare al governo è evidente. Rappresentiamo il 30% dei votanti in entrambi gli stati federali, e un governo stabile sarebbe impossibile senza di noi".

18:30 Kühnert Riconosce i Risultati Modesti dell'SPD nelle Elezioni della Turingia e della SassoniaIl segretario generale dell'SPD Kevin Kühnert ha ammesso che i risultati del suo partito nelle elezioni della Turingia e della Sassonia non erano motivo di festeggiamento. " Questa non è una notte di vittoria per l'SPD", ha dichiarato su ARD. Nonostante anni di difficoltà, il partito è stato in grado di evitare l'esclusione dai parlamenti statali. "C'era un serio rischio di essere eliminati dai parlamenti statali", ha ammesso Kühnert. "La lotta è necessaria, e siamo essenziali". Kühnert ha sottolineato la necessità di cambiamenti, compresa maggiore trasparenza e un ascolto attivo dei votanti.

18:23 Höcke Definisce il Risultato della Turingia come "Vittoria Storica"Il leader del gruppo parlamentare AfD Björn Höcke ha classificato il risultato della Turingia come "storico

18:13 Proiezione per Sassonia: CDU Batte Strettamente l'AfD, BSW al 12%, Verdi AggrappatiLa prima previsione per il voto in Sassonia mostra la CDU come vincitrice con il 31,5% dei voti conteggiati. Batte di stretta misura l'AfD con il 30%. Il BSW si posiziona al terzo posto con il 12%, mentre l'SPD mantiene una presenza nel parlamento regionale con l'8,5%. I Verdi sono a malapena al 5,5%, e la Sinistra è fuori con il 4%. L'FDP non entrerà nel nuovo parlamento.

18:06 Stima per la Turingia: AfD in Vantaggio sulla CDU, BSW al 16%La prima stima per le elezioni in Turingia suggerisce un chiaro vantaggio per l'AfD con il 30,5% delle preferenze. Seguono da vicino la CDU con il 24,5% e la Sinistra con il 12,5%. L'SPD entrerebbe nel parlamento regionale con il 7%, e il BSW si assicurerebbe un seggio nella legislatura con il 16%. I Verdi e l'FDP non supererebbero la soglia del 5%.

18:00 AfD in Vantaggio in Turingia, BSW Oltre il 10% in SassoniaI primi risultati dopo le elezioni in Turingia mostrano l'AfD come forza dominante, come previsto. L'SPD riesce a superare la barriera del 5%, mentre i Verdi e l'FDP rimangono sotto. In Sassonia, il BSW ottiene per la prima volta un punteggio a due cifre. La CDU è a malapena in vantaggio sull'AfD, secondo le proiezioni. Secondo le previsioni, la Sinistra e l'FDP non saranno rappresentati nel parlamento regionale, mentre i Verdi persistono.

16:50 Possibilità che Höcke Mancchi il Seggio nel Parlamento RegionaleIl leader regionale dell'AfD in Turingia, Björn Höcke, potrebbe non ottenere un seggio nel parlamento regionale alle prossime elezioni. I suoi colleghi di partito di successo potrebbero compromettere le sue possibilità. Molti candidati dell'AfD nei singoli collegi hanno una possibilità di vincere un mandato diretto. Tuttavia, Höcke affronta una forte concorrenza dal candidato della CDU Christian Tischner nel suo collegio di Greiz II. Se Tischner vince e l'AfD supera i mandati diretti previsti con i risultati dei secondi voti, nessuno può entrare tramite la lista regionale, neanche dal primo posto (che Höcke detiene). In questa situazione, l'AfD potrebbe cercare di convincere un candidato di successo a rinunciare al suo seggio nel parlamento regionale, permettendo a Höcke di assicurarsi il suo mandato.

16:24 L'AfD della Turingia Piano di Escludere i Media dalla CelebrazioneÈ probabile che non ci sarà copertura mediatica per la celebrazione delle elezioni dell'AfD della Turingia. Il partito, designato come estremista di destra dall'agenzia di intelligence interna, ha tentato di escludere diversi media dall'evento. Dopo che un tribunale ha proibito ciò, la parte regionale ha escluso l'intero corpo della stampa. Un portavoce del partito ha citato problemi organizzativi: non c'era abbastanza spazio nella sede dell'evento per tutti i rappresentanti dei media accreditati.

16:18 Circa il 25% degli Elettori Ha Votato per Posta in SassoniaPer le elezioni che il ministro presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, ha definito "elezioni decisive" per lo stato, circa il 25% degli elettori ha già votato per posta. Il supervisore delle elezioni dello stato prevede che il 24,6% degli elettori voterà per posta. La partecipazione oggi è stata solo leggermente più alta rispetto al 2019 a mezzogiorno.

15:45 Höcke Vota in una Lada, Ramelow con la MoglieIl leader dell'AfD in Turingia e candidato principale, Björn Höcke, ha votato questa mattina. Ha raggiunto il suo seggio elettorale a Bornhagen, distretto di Eichsfeld, a bordo di una Lada Niva, un veicolo fuoristrada russo. Il ministro presidente Bodo Ramelow ha votato nella capitale dello stato di Erfurt, accompagnato dalla moglie, Germana Alberti von Hofe. Ramelow è stato a capo del governo dello stato libero dal 2014, l'ultima volta alla guida di una coalizione di minoranza.

15:35 Maggiore Affluenza Rispetto alle Elezioni PrecedentiAlle 14 in Turingia, il 44,4% degli elettori aveva votato. Si tratta di un aumento di più di due punti rispetto alle elezioni di cinque anni fa. Ciò indica una alta affluenza, con i voti per posta ancora da conteggiare, secondo il commissario elettorale dello stato. In Sassonia, la partecipazione era del 35,4% a mezzogiorno, solo leggermente più alta rispetto al 2019, ma il commissario elettorale prevede più voti per posta rispetto al 2019. I seggi elettorali in entrambi gli stati chiuderanno alle 18.

15:05 Kretschmer Spera che i Partiti della Coalizione Entrino nel Parlamento Regionale

14:35 Principali Preoccupazioni per le Elezioni in Sassonia e TuringiaUn sondaggio significativo indica che circa un terzo degli elettori in Sassonia e Turingia prevede di votare per l'AfD nelle elezioni dell'1 settembre. Il sondaggio evidenzia i problemi e le questioni principali, con la migrazione che ne è solo una.

14:00 Höcke Salta la Stampa Dopo il VotoIl candidato principale dell'AfD in Turingia, Björn Höcke, ha votato a mezzogiorno ma non si è fermato al seggio elettorale di Bornhagen o non ha parlato con la stampa. Dopo aver costantemente perso contro il candidato della CDU nel suo collegio di Eichsfeld, Höcke è passato al collegio di Greiz, ma potrebbe anche perdere lì contro la CDU.

13:50 Partecipazione dei votanti in Turingia uguale a quella del 2019 a mezzogiornoIn Turingia, la partecipazione dei votanti corrisponde al tasso di partecipazione delle elezioni parlamentari precedenti a mezzogiorno. Come riportato dal commissario elettorale statale, circa il 32% degli elettori ha votato finora, senza contare i voti per corrispondenza. A confronto, la partecipazione era al 31,2% a quest'ora nel 2019. Inoltre, c'è stato un aumento dell'interesse dei votanti per queste elezioni statali rispetto alle recenti elezioni europee e locali, che hanno visto una partecipazione del 24,3% alla stessa ora.

13:30 Anticipazioni per alta partecipazione dei votanti in SassoniaIn Sassonia, le anticipazioni prevedono una alta partecipazione dei votanti. A mezzogiorno, circa il 25,8% degli elettori aveva votato, secondo l'Ufficio statistico di Stato a Kamenz. A confronto, la partecipazione era del 26,2% a quest'ora nel 2019. Anche se i voti per corrispondenza non sono ancora stati inclusi nei dati preliminari, si prevede che il 24,6% degli elettori voterà per corrispondenza, un aumento rispetto al 16,9% del 2019. Le elezioni si sono svolte senza interruzioni, come confermato dalla commissione elettorale statale.

13:08 von Lucke: Risultati delle elezioni potrebbero mettere in crisi la coalizione di BerlinoI risultati delle elezioni in Sassonia e Turingia non sono ancora definitivi. Se l'SPD non otterrà un seggio nel parlamento regionale, il politologo Albrecht von Lucke lo considera "quasi già un terremoto" in un'intervista a ntv. Ha discusso delle elezioni e delle loro possibili conseguenze.

12:35 Polizia indaga per minaccia in un seggio elettorale a GeraDopo un incidente spiacevole in un seggio elettorale a Gera, la polizia sta indagando per una minaccia. È stato riferito che un uomo con una maglietta dell'AfD è entrato nel seggio elettorale all'alba. Su richiesta del responsabile del seggio, l'uomo ha rimosso la maglietta poiché la pubblicità del partito all'interno del seggio elettorale è proibita. Dopo aver lasciato il seggio elettorale, l'uomo ha minacciato di tornare, esprimendo delusione per il modo in cui è stato trattato. La polizia ha raccolto la sua testimonianza e gli ha dato un avvertimento. Inoltre, la polizia di Erfurt sta indagando su eventuali danni criminali causati da graffiti, come "Höcke è un nazista", vicino a più seggi elettorali.

12:05 Correctiv avverte contro le informazioni false in circolazioneLa rete di ricerca Correctiv mette in guardia contro un'affermazione falsa ricorrente. Questa afferma che firmando la scheda elettorale, i votanti possono proteggersi dalla manipolazione del voto. Tuttavia, l'ufficio del presidente delle elezioni federali ha chiarito a Correctiv che le schede elettorali non devono essere firmate dai votanti, poiché ciò compromette la riservatezza del voto, rendendo la scheda elettorale intera non valida.

11:35 Voigt vuole "relazioni di maggioranza stabili" in TuringiaIl candidato principale della CDU in Turingia, Mario Voigt, ha votato. Voigt ha espresso la speranza che molti Turingesi esercitino il loro diritto di voto e determinino il futuro della loro terra in questo modo. Ha anche espresso il desiderio di "relazioni di maggioranza stabili" per consentire allo stato di fare progressi nuovamente.

11:10 Sonneberg vede un aumento degli attacchi di estrema destraSonneberg è ora guidata da un politico dell'AfD. Di conseguenza, gli individui impegnati riferiscono di sentirsi minacciati, causing many to quit their jobs. The number of far-right attacks has also reportedly increased fivefold within a year. Experts attribute this to the AfD district administrator's actions.

10:43 Kretschmer incoraggia il voto alle elezioni parlamentari in SassoniaIl ministro presidente della Sassonia, Michael Kretschmer, considera le elezioni parlamentari odierne in Sassonia "probabilmente le più importanti negli ultimi 34 anni". Ha espresso la sua gratitudine per coloro che hanno votato diversamente in passato ma hanno ora scelto "la forte forza civica" - l'Unione sassone. Questa comprensione, ha detto Kretschmer, consentirà loro di formare un governo che benefici lo stato. I recenti sondaggi indicano una corsa serrata tra la CDU e l'AfD.

10:16 Ramelow: il nome di Wagenknecht non è sulla scheda elettorale in TuringiaIl ministro presidente della Turingia, Bodo Ramelow, ha considerato il giorno delle elezioni "un festival della democrazia", anche se temeva di non essere rieletto. In un'intervista a ntv, ha spiegato perché non ha sostenuto un governo di minoranza e ha messo in discussione la competenza del BSW.

09:55 "Sensazioni inquietanti sulla storia": storico critica la data delle elezioniLo storico Peter Oliver Loew critica aspramente la data delle elezioni per le elezioni statali in Sassonia e Turingia, che coincide con l'85° anniversario dell'invasione della Polonia nel 1939. Secondo Loew, che è il direttore dell'Istituto tedesco-polacco, chiunque abbia pensato che fosse una buona idea tenere le elezioni il 1° settembre aveva "sensazioni inquietanti sulla storia". Guardando all'AfD, Loew ha commentato: "Questo può portare a quite unfortunate associations if in Dresden and Erfurt, a party also wins whose relationship to the Nazi era is not entirely clear."

09:05 Kretschmer critica la "corsa all'ultimo minuto prima delle elezioni" della coalizione del semaforoÈ il giorno delle elezioni in Sassonia e la domanda è: il ministro presidente Michael Kretschmer riuscirà a mantenere la striscia vincente della CDU nello stato? In un'intervista a ntv, ha discusso della sua posizione sulla questione dei rifugiati, sulla coalizione del semaforo e sulla guerra in Ucraina.

08:46 Dati Elettorali Completi per la TuringiaÈ arrivato il giorno del destino: nel cuore della Germania, si decide chi guiderà lo stato con i suoi circa 2,1 milioni di abitanti per i prossimi cinque anni. Il partito Alternative für Deutschland (AfD), con il candidato principale Björn Höcke, diventerà la forza più potente nella Turingia?

08:24 Potenziale Pericolo per la DemocraziaI sondaggi suggeriscono: l'AfD è probabile che rafforzi significativamente la sua posizione nelle prossime elezioni nella Sassonia e nella Turingia. Per le istituzioni democratiche, questo è pericoloso, come ha dichiarato un gruppo di ricerca. Anche se molti credono che lo stato di diritto sia solido, non lo è.

08:00 Sezioni Elettorali Aperte nella Turingia e nella SassoniaOggi si voterà per i nuovi parlamenti regionali nella Turingia e nella Sassonia. Nelle polls, l'AfD è in testa nella Turingia. Nella Sassonia, il CDU dell'attuale capo Michael Kretschmer e l'AfD sono in una stretta competizione. Le prime previsioni sono attese con la chiusura delle sezioni elettorali alle 18. Le elezioni nei due stati orientali della Germania sono anche un termometro per la coalizione a semaforo a Berlino.

Per la presente coalizione della Turingia di rosso-rosso-verde, guidata dal Presidente del Consiglio Bodo Ramelow (Sinistra), non c'è una maggioranza nei sondaggi. Un governo composto da CDU, Sahra Wagenknecht (BSW) e SPD è una possibilità dopo le elezioni. Nella Sassonia, rimane incerto se la coalizione attuale di CDU, SPD e Verdi abbia ancora una maggioranza. Kretschmer non esclude la possibilità di un'alleanza con il BSW. Il rischio di essere esclusi dal parlamento in Sassonia incombe sulla Sinistra. Lo stesso rischio minaccia i Verdi e il FDP nella Turingia.

La Commissione ha espresso preoccupazione per la crescente popolarità dell'AfD nelle elezioni della Sassonia e della Turingia, che potrebbe influire sull'autorità della coalizione. La Commissione ha notato che il successo dell'AfD nelle recenti elezioni statali potrebbe avere conseguenze significative per il panorama politico attuale.

Inoltre, la Commissione ha affermato che l'autorità della coalizione a semaforo era incerta dopo le deludenti prestazioni nella Sassonia e nella Turingia, citando i risultati delle elezioni come prova. Ciò, secondo la Commissione, potrebbe avere conseguenze a lungo termine per la capacità della coalizione di governare efficacemente.

