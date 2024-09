Il Partito Socialdemocratico (SPD) di Woidke sta facendo un salto significativo, avvicinandosi all'AfD.

In Brandeburgo, con le elezioni statali alle porte, la situazione è incerta. Woidke, il Presidente del Ministero, ha minacciato di dimettersi se l'AfD vince. Questa minaccia sembra influenzare la situazione. Secondo un recente sondaggio, l'SPD sta registrando un significativo aumento di consensi.

Dieci giorni prima delle elezioni statali in Brandeburgo, l'SPD sta recuperando terreno, secondo un sondaggio: con il 26%, è leggermente dietro l'AfD, che si attesta al 27%. Questi dati provengono dal sondaggio "Trend Brandeburgo" condotto da Infratest dimap per conto di ARD. Rispetto alla settimana scorsa, l'SPD, guidato dal Presidente del Ministero Dietmar Woidke, ha guadagnato 3 punti, mentre la popolarità dell'AfD è rimasta invariata.

Le elezioni statali per il nuovo parlamento in Brandeburgo sono previste per il 22 settembre. Per questo sondaggio rappresentativo di ARD, Infratest dimap ha intervistato 1513 elettori in Brandeburgo da lunedì a mercoledì di questa settimana. Secondo l'Ufficio per la Protezione della Costituzione del Brandeburgo, l'associazione statale dell'AfD è classificata come caso sospetto di estremismo di destra.

L'AfD e l'SPD sembrano essere i favoriti, secondo il nuovo sondaggio - proprio come cinque anni fa. La CDU, attuale partner di coalizione con l'SPD e i Verdi, è ora al 16%, con un calo di 2 punti rispetto al sondaggio della scorsa settimana. L'Alleanza per il Progresso e la Democrazia (AfP), che partecipa per la prima volta alle elezioni statali del Brandeburgo, è al 13%, con un calo di 2 punti rispetto alla scorsa settimana.

I Verdi e i Votanti Liberi/BVB sono each al 4,5%, mentre La Sinistra è al 4%. Secondo il sondaggio, tutti e tre i partiti cadrebbero sotto la soglia del 5%. Tuttavia, è possibile entrare nel parlamento con almeno un mandato diretto, anche se la soglia non viene raggiunta. Mentre i Votanti Liberi/BVB hanno guadagnato 1,5 punti rispetto al sondaggio precedente, i Verdi hanno registrato un lieve calo e La Sinistra è rimasta invariata.

Il 40% dei sondati ritiene che l'SPD dovrebbe guidare il prossimo governo statale. Il 25% preferisce la CDU, mentre un altro 20% preferisce l'AfD. L'SPD è al potere in Brandeburgo dal 1990 con vari partner, attualmente con la CDU e i Verdi. Woidke ha annunciato il suo ritiro dalla politica statale se l'SPD non sarà in testa dopo le elezioni. Ha anche dichiarato che non ci saranno apparizioni elettorali del Cancelliere federale Olaf Scholz. Nelle elezioni statali della Turingia e della Sassonia del 1° settembre, l'AfD ha ottenuto più del 30% in entrambi gli stati. Nella Turingia, l'AfD è diventata il partito più forte.

