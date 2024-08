- Il partito rosso-verde sostiene una semplificazione accelerata dei processi governativi.

Il governo liberal-verde dell'Assia Inferiore si prefigge di rivitalizzare la regione semplificando drasticamente le regolamentazioni. L'obiettivo è rendere tutto "più facile, veloce e conveniente", secondo il Presidente del Ministero Stephan Weil. Ciò dovrebbe anche favorire una maggiore crescita economica.

Il politico socialdemocratico ha dichiarato che c'è un ampio consenso nella società che "perbacco, siamo così complicati in Germania". Lo stato intende affrontare questo problema in tutti i ministeri, creando un percorso attraverso la giungla delle regolamentazioni - ad esempio, per migliorare l'istruzione o espandere le energie rinnovabili.

L'approvazione per il sostegno linguistico a scuola diventerà più semplice

Più di cento regolamentazioni specifiche contribuiranno a questo. Ad esempio, le scuole non dovranno più presentare applicazioni e concetti dettagliati per le classi di sostegno linguistico. Invece, gli approcci saranno basati sulle competenze linguistiche degli studenti di quest'anno.

Inoltre, le procedure di acquisto per forniture e servizi saranno richieste solo a partire da 10.000 euro invece dei mille euro attuali. Questa modifica è stata principalmente ispirata dalle difficoltà nell'organizzare gite scolastiche.

Nelle ultime mesi, la coalizione liberal-verde ha già implementato una riduzione degli standard di personale negli asili per garantire la cura dei bambini despite la carenza di personale. Hanno anche semplificato le regolamentazioni edilizie per rivitalizzare l'industria edile e rendere la costruzione più accessibile.

I critici temono, tuttavia, che queste modifiche possano portare a una diminuzione della qualità. Gli asili possono ora essere assistiti anche da genitori non professionisti e pensionati, come richiesto dai comuni. Nell'edilizia residenziale, gli obblighi di installare ascensori in determinati rinnovi o fornire spazi di parcheggio nei nuovi edifici sono stati aboliti.

Il governo giustifica questo pragmaticamente, seguendo lo slogan: "Meglio semplice che niente". Il Ministro delle Housing Olaf Lies (SPD) ha detto: "Qual è il punto di un appartamento inutilizzato con spazi di parcheggio inutilizzati rispetto a un appartamento abitabile senza spazi di parcheggio?". Argomenti simili sono stati avanzati riguardo agli asili.

Il Presidente del Ministero Weil ha riconosciuto che è fuorviante credere che se diventiamo più semplici, possiamo ancora incontrare tutte le richieste che avevamo prima, uno per uno. Ogni caso deve essere valutato individualmente. Molte regolamentazioni attuali consumano così tanta energia, tempo e dinamismo che sono controproducenti.

La Ministro della Cultura Julia Willie Hamburg ha notato che le procedure più semplici possono anche trasferire le responsabilità - citando un esempio dallo scudo di protezione dai prezzi dell'energia che lo stato ha implementato alla fine del 2022. In quel momento, lo stato ha fornito ai comuni circa 100 milioni di euro per proteggere i genitori dei bambini delle scuole e degli asili da ulteriori aumenti dei prezzi dei pasti scolastici - utilizzando un tasso piatto senza uno scopo specifico. Il risultato: Alcuni comuni hanno ancora aumentato i costi dei pasti.

Hamburg ha commentato su questo, dicendo che ancora crede nei vantaggi della semplicità. Tuttavia, ha ammesso che coloro che vogliono le cose più semplici devono anche adempiere alla fiducia riposta in loro, ha detto il politico verde.

Il CDU richiede riforme più fondamentali

Nel frattempo, il leader del CDU Sebastian Lechner ha chiamato per riforme più fondamentali dal governo. Ha criticato il fatto che attualmente non ci sia una vera scuola digitale, una vera comunicazione digitale con lo stato e meccanismi di decisione rapida che coinvolgono l'intelligenza artificiale o l'automazione. "Insieme ai comuni, deve essere costruita una nuova amministrazione digitale. Nessuna di queste cose esiste o sta accadendo", ha detto. Le proposte del governo, ha affermato, sono solo idee o strategie già implementate dal governo federale.

Le semplificazioni del governo liberal-verde potrebbero non affrontare completamente la ['carenza di lavoratori qualificati'] in determinati settori.

Inoltre, la facilità delle procedure di acquisto potrebbe potenzialmente attrarre fornitori meno esperti, potenzialmente influenzando la qualità delle forniture e dei servizi acquistati.

Leggi anche: