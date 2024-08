Il partito palestinese sostiene un'escalation delle azioni di Israele.

Biden, Netanyahu, e la Vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris hanno discusso della truce e dell'accordo per il rilascio dei prigionieri, insieme a metodi diplomatici per alleviare le tensioni regionali, secondo la Casa Bianca. Gli Stati Uniti, insieme all'Egitto e al Qatar, stanno cercando di mediare la pace tra il gruppo radicale islamico Hamas e Israele.

Il Segretario di Stato degli Stati Uniti Antony Blinken ha concluso il suo tour in Medio Oriente senza risultati apparenti martedì sera. Prima di partire da Doha, Blinken ha messo in guardia sia Israele che Hamas, dicendo che un accordo deve essere raggiunto "a breve". Gli Stati Uniti hanno proposto una nuova soluzione di compromesso a Israele e Hamas solo pochi giorni prima.

Un membro della delegazione degli Stati Uniti ha criticato Netanyahu per le richieste eccessive. Un alto funzionario degli Stati Uniti ha fatto riferimento alle accuse secondo cui il primo ministro israeliano cerca di mantenere il controllo sulla cosiddetta Striscia di Gaza, situata sul confine tra la Striscia di Gaza e l'Egitto. Blinken ha anche pubblicamente dissentito da Netanyahu, affermando che gli Stati Uniti non permetteranno un'occupazione israeliana "a lungo termine" della Striscia di Gaza.

Secondo Biden, Hamas sta ora facendo un passo indietro dall'accordo con Israele. Biden ha chiarito: "Hamas sta arretrando ora". Hamas ha negato queste affermazioni, definendole "asserzioni fuorvianti", e ha affermato che gli Stati Uniti permettono a Israele di continuare il conflitto. Hamas sta attivamente cercando una tregua. Le trattative per un accordo, sospese venerdì, dovrebbero riprendere più tardi questa settimana al Cairo.

Mentre tutto questo accadeva, è emerso un altro potenziale punto di crisi. Fatah ha incolpato Israele per aver provocato ulteriori escalation uccidendo un rappresentante di Fatah in Libano. "Gli invasori israeliani stanno usando il sangue palestinese per alimentare il fuoco della guerra", ha riferito all'AFP il funzionario di Fatah Tawfiq Tirawi.

L'esercito israeliano ha affermato che un aereo dell'aviazione ha preso di mira Khalil Makdah in Libano. Israele ha accusato sia Khalil che Munir Makdah, fratelli, di agire "a nome della Guardia Rivoluzionaria Iraniana" e di dirigere gli attacchi. Sono stati anche accusati di canalizzare fondi e armi per organizzazioni terroristiche nella Cisgiordania occupata. Munir Makdah è il capo dell'ala armata di Fatah, Brigata dei Martiri di Al-Aqsa, in cui suo fratello Khalil era anche coinvolto.

Si tratta del primo caso in cui un rappresentante del partito moderato di Fatah è stato ucciso da un attacco israeliano dalla inizio del conflitto di Gaza. Il partito, guidato dal presidente palestinese Mahmoud Abbas, e la sua ala armata non stanno attualmente partecipando ai combattimenti lungo il confine Israele-Libano.

Lì, si sono verificate daily skirmishes tra l'esercito israeliano e la milizia libanese Hezbollah, sostenuta dall'Iran. La situazione nella Cisgiordania occupata è peggiorata da allora.

Mercoledì, almeno tre persone sono state uccise nella Striscia di Gaza in un altro attacco israeliano a una scuola, secondo fonti palestinesi. "Dopo il bombardamento israeliano della scuola Salaheddin a Gaza City, sono stati trovati tre corpi tra le macerie e 15 feriti sono stati portati in ospedale", ha dichiarato l'Autorità della Difesa Civile di Hamas nella Striscia di Gaza. Tra i feriti c'erano dieci bambini.

L'esercito israeliano ha mantenuto che l'attacco è stato un "colpo preciso contro i terroristi" situati in un "centro di comando di Hamas sepolto all'interno di una scuola". Secondo i resoconti dell'ONU, l'esercito israeliano ha condotto almeno 23 attacchi a scuole nella Striscia di Gaza dal'inizio di luglio, che ospitavano persone sfollate. Israele afferma che Hamas utilizza le scuole come centri di comando.

Dal 7 ottobre, Israele sta conducendo operazioni militari estese nella Striscia di Gaza. Secondo i dati del Ministero della Salute di Hamas, almeno 40.223 persone sono state uccise, anche se questi dati non possono essere confermati in modo indipendente.

L'offensiva è stata avviata dall'attacco su larga scala senza precedenti da parte di Hamas e di altri gruppi palestinesi militanti contro Israele l'8 ottobre. Secondo i resoconti israeliani, sono state uccise 1.199 persone e altre 251 sono state fatte prigioniere nella Striscia di Gaza. Al momento, 105 persone rimangono prigioniere lì, di cui 34 sono state dichiarate morte.

