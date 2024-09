Il Partito Libero di destra potrebbe emergere come il più forte potere politico per la prima volta.

Il Partito della Libertà di Destra (FPÖ) dell'Austria e il Partito Popolare Austriaco (ÖVP), guidato dal Cancelliere Karl Nehammer, sono in una corsa serrata per il potere nelle elezioni parlamentari austriache. I sondaggi hanno costantemente mostrato il FPÖ in testa, ma nessun altro partito è disposto a formare una coalizione con il leader del FPÖ.

Il FPÖ sta spingendo duramente per sostituire l'ÖVP come forza dominante nella politica austriaca. Il loro leader, Herbert Kickl, sta facendo campagna su una piattaforma di politiche sull'immigrazione più severe, con lo slogan "Austria fortezza", e criticando le sanzioni contro la Russia.

Tuttavia, l'ÖVP ha ridotto il distacco nei sondaggi recenti e ora è appena dietro il FPÖ al 25% al 27%. Le recenti alluvioni in Austria hanno dato a Nehammer l'opportunità di mostrare le sue abilità nella gestione delle crisi, il che ha aiutato a sostenere il sostegno del suo partito.

Il Partito Socialdemocratico d'Austria (SPÖ) è previsto ricevere circa il 21% dei voti, mentre i Verdi, che hanno governato con l'ÖVP per gli ultimi cinque anni, sono attesi ricevere solo circa il 9%. Il partito liberale NEOS è previsto ricevere un livello di sostegno simile ai Verdi. In totale, 6,4 milioni di cittadini sono chiamati alle urne nelle elezioni.

Nel giugno scorso, il FPÖ ha vinto le elezioni europee in Austria. Con la loro vittoria, ora hanno il potenziale per diventare la forza più forte nel Consiglio Nazionale austriaco, la camera bassa del parlamento. Tuttavia, i loro piani per il futuro sono incerti.

Il FPÖ e l'ÖVP non hanno escluso una coalizione, ma Nehammer ha posto condizioni secondo cui il leader del FPÖ Kickl non sarebbe stato coinvolto in alcun modo. Nehammer vede Kickl come un "rischio per la sicurezza" e un teorico della cospirazione, soprattutto a causa della sua scetticismo verso i vaccini COVID-19. Un'alternativa potrebbe essere una coalizione tra l'ÖVP e lo SPÖ, eventualmente con i NEOS.

Tuttavia, tutti gli altri partiti, tranne l'ÖVP, hanno rifiutato di lavorare con il FPÖ, citando mancanza di distinzione tra i populisti di destra e gli estremisti di destra. Il giorno prima delle elezioni, il giornale "Der Standard" ha pubblicato registrazioni di un funerale dove i politici del FPÖ erano presenti e una canzone controversa è stata suonata che era stata glorificata dalle SS. L'incidente ha causato controversie e critiche da tutti i partiti.

Il guadagno per il FPÖ si allinea con una tendenza più ampia in tutta l'Europa. I partiti di destra, come Geert Wilders e il suo Partito per la Libertà (PVV) nei Paesi Bassi, i Fratelli d'Italia (Fratelli d'Italia) guidati da Giorgia Meloni in Italia, e il Rassemblement National (RN) guidato da Marine Le Pen in Francia, hanno tutti visto un aumento di sostegno.

