- Il partito di sinistra crea un collettivo per i negoziati in Turingia.

La Sinistra della Turingia ha assemblato un team di negoziatori per le prossime discussioni sull'istituzione di un nuovo governo. Insieme ai capi dei due partiti statali, Ulrike Grosse-Roethig e Christian Schaft, questo team include il Ministro della Salute Heike Werner e il Presidente del Parlamento regionale, Birgit Pommer, come indicato da una risoluzione del consiglio di stato della Sinistra, condivisa con dpa. L'ex leader della Sinistra Susanne Hennig-Wellsow fornirà consigli.

L'opzione rosso-rosso-rosso

La Sinistra, guidata dal Presidente del Consiglio Bodo Ramelow, è scesa al quarto posto nelle elezioni statali a causa dell'uscita del Bündnis Sahra Wagenknecht. La seconda classificata CDU intende quindi avviare discussioni iniziali con il BSW e l'SPD per esaminare le prospettive di partnership per una coalizione. Tuttavia, un'alleanza del genere controllerebbe solo la metà dei seggi nel parlamento regionale e avrebbe bisogno dell'approvazione della Sinistra o dell'AfD per emanare leggi.

Una cooperazione con l'AfD, tuttavia, è considerata improbabile, poiché gli altri partiti non vogliono associarsi con il partito classificato come estremista di destra in Turingia. Di conseguenza, la Sinistra potrebbe avere l'ultimo voto.

Grosse-Roethig ha anche proposto un governo di minoranza rosso-rosso-rosso, nel caso in cui la Sinistra non fosse disposta a tollerare un governo statale guidato dalla CDU.

