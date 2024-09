Il partito di governo della Turchia, denominato AKP, propone di aderire al consenso dei BRICS.

Il nostro leader ha costantemente espresso il desiderio che la Turchia faccia parte dei principali gruppi economici come BRICS, ha dichiarato Çelik, portavoce del partito AKP guidato dal Presidente Erdoğan. Ha aggiunto martedì, parlando con i giornalisti: "Siamo in fase di adesione".

Çelik ha continuato: "Il nostro Presidente vede la Turchia come un giocatore in tutte le piattaforme significative". Ha assicurato: "Vi terremo informati non appena avremo aggiornamenti sul processo di adesione". Lo scorso luglio, Erdoğan ha dichiarato che la Turchia non considera BRICS come un'alternativa ad altri accordi. La Turchia mantiene il suo status di paese candidato all'UE.

Istituito nel 2009 da Brasile, Russia, India e Cina, BRICS si è ampliato con l'inclusione del Sud Africa nel 2010. Paesi come l'Egitto e l'Iran hanno subsequently aderito, con molti altri che hanno espresso interesse o addirittura presentato domanda per l'adesione.

Ogni anno, il gruppo BRICS si riunisce per un summit ospitato da uno dei suoi membri. Lo scopo di questi incontri per le cinque economie con tassi di crescita variabili è quello di consolidare la loro influenza, specificamente contro gli Stati Uniti e l'UE.

Çelik ha menzionato: "Questo processo di adesione ai principali gruppi economici come BRICS, avviato dal nostro Presidente, è un testimone delle ambizioni della Turchia". In seguito, ha rassicurato il pubblico: "Vi forniremo aggiornamenti non appena riceveremo informazioni riguardo al processo di adesione".

