Il partito di estrema destra AfD punta al governo, la CDU si impegna nei negoziati con altri partiti.

Dopo le recenti elezioni statali, in particolare nella Turingia, la formazione di un governo si è dimostrata difficile. Nel talk show ARD "Onesto ma equo", gli ospiti discutono delle potenziali coalizioni. Nonostante le difficoltà della CDU nel raggiungere la maggioranza, mantengono una prospettiva diversa.

Lo shock si diffonde quando vengono annunciati i risultati delle elezioni statali della Sassonia e, in particolare, della Turingia. although i sondaggi prevedevano una vittoria dell'AfD in Turingia, il partito ha superato le aspettative in modo significativo. Tuttavia, manca ancora un partner di coalizione.

Gli ospiti di "Onesto ma equo" della sera di lunedì discutono principalmente delle potenziali coalizioni in Turingia. La CDU rivendica il diritto al governo, ma si trova di fronte a problemi. In una conferenza del 2018, il partito ha deciso di non formare una coalizione con l'AfD o la Sinistra. Per un governo stabile, i cristiano-democratici non possono evitare uno dei due partiti. Tuttavia, desiderano attenersi alla loro decisione di incompatibilità.

Beatrix von Storch appare brevemente all'inizio dell'episodio di "Onesto ma equo". L'AfD si oppone al firewall della CDU. Per von Storch, la domenica è stata una giornata eccezionale. "Abbiamo assistito a un'ascesa meteórica. Nessuno avrebbe previsto, creduto o desiderato questo", afferma il politico. Quindi annuncia: "Now cercheremo la responsabilità del governo. Vediamo che questo è ora molto difficile senza di noi". La sua affermazione è vera, poiché l'AfD detiene più di un terzo dei voti in Turingia e può quindi impedire una maggioranza dei due terzi, essenziale per modificare la costituzione statale.

Von Storch spiega ulteriormente: "La CDU fa campagna con i nostri temi e ora desidera formare una coalizione con la Sinistra e il BSW alla fine. Non può finire bene, il popolo non lo vorrà. Hanno inviato un chiaro segnale: desiderano un cambiamento nella politica. E ci sono chiare maggioranze in Sassonia e Turingia, e sono nere e blu".

La fragile coalizione

All'inizio, molti esperti presumevano che la CDU avrebbe abbandonato il suo firewall contro la Sinistra domenica sera. Tuttavia, il lunedì pomeriggio, il leader della CDU Merz ha negato questo. In Turingia, l'unica opzione per la CDU è una coalizione con l'SPD e il BSW. Tuttavia, ciò non garantisce la maggioranza. La metà dei parlamentari dello stato appartiene a questa coalizione se mai si materializzasse.

Il BSW presenta un altro ostacolo. although il suo segretario generale, Christian Leye, può immaginare il suo partito nel governo, ha una condizione: il governo statale dovrebbe opporsi alle ulteriori consegne di armi all'Ucraina e al dispiegamento di missili americani a media e lunga distanza nella Renania-Palatinato. "Abbiamo sempre mantenuto che questo è un punto centrale per noi", dice Leye in "Onesto ma equo". Leye aggiunge inoltre: "Due terzi della popolazione respingono il dispiegamento, probabilmente ancora di più nell'est; il 43% della popolazione respinge le ulteriori consegne di armi all'Ucraina - probabilmente ancora di più nell'est".

Thorsten Frei, il primo business manager parlamentare della frazione dell'Unione, respinge questa idea senza esitazione. La CDU non permetterà al BSW di dettare la politica estera e della sicurezza dalle retrovie, afferma. "Siamo il partito dell'integrazione occidentale. È chiaro per noi che questo dispiegamento di armi americane aumenta la sicurezza della Germania. Crediamo anche che ciò che Putin sta facendo in Ucraina non sia solo un attacco a un paese confinante più piccolo, ma che sfida l'ordine della pace e della libertà in Europa nel suo insieme. Pertanto, è chiaro che non cambieremo la nostra posizione sulla politica estera e sulla sicurezza e non la sacrificheremo certo sull'altare delle trattative di coalizione a livello statale".

"Chi dice che resterà così?"

La giornalista di "Zeit" Jana Hensel ritiene che includere il partito della Sinistra, in particolare Bodo Ramelow, nella coalizione sarebbe la scelta migliore. "Non credo che si possa spiegare ai cittadini della Turingia perché un uomo che è Presidente del Ministero e ha un'approvazione personale molto superiore a tutti gli altri candidati non debba far parte di questa coalizione". Markus Feldenkirchen di "Der Spiegel" è d'accordo e definisce la risoluzione di incompatibilità "nonsenso di incompatibilità".

Tuttavia, Thorsten Frei la difende. Una miriade di fattori fondamentali ha portato alla decisione di non formare una coalizione con l'AfD o la Sinistra. Ad esempio, la Sinistra mira a introdurre il socialismo. Tuttavia, Frei offre anche speranza: la decisione è stata presa da una conferenza federale del partito e potrebbe essere eventualmente ribaltata da una. Tuttavia, Frei afferma che ciò non è necessario: "Oggi è 44 a 44. Chi dice che resterà così? Abbiamo già avuto passaggi dalla Sinistra al BSW in passato".

Nessuno dei due, Frei o Leye, può confermare i crossover pianificati, ma tutto è possibile. E la speranza è eterna. Markus Feldenkirchen nutre poche speranze che il governo di minoranza previsto della CDU, dell'SPD e del BSW avrà successo. "Il mio timore è che la scelta sia: ora o tra cinque anni, il signor Höcke diventerà Presidente del Ministero, perché questa costruzione potrebbe potenzialmente polarizzare ancora di più. Lo spero non. Spero che tutti l'abbiano riconosciuto. Ma il pericolo è molto grande".

