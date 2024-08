- Il partito di estrema destra AfD propone di escludere i richiedenti asilo dalla partecipazione agli eventi.

L'ALFA-DEM nel parlamento regionale del Brandeburgo ha proposto una misura per la prossima riunione legislativa straordinaria, scaturita dall'incidente di accoltellamento tragico a Solingen. La proposta include, tra le altre cose, il divieto per i richiedenti asilo, i rifugiati riconosciuti e i rifugiati ucraini di partecipare a eventi pubblici.

"Solingen potrebbe essere qualsiasi luogo oggi o domani," ha dichiarato la parlamentare ALFA-DEM Lena Kotré a Potsdam. "Siamo arrivati a un punto in cui non siamo più in grado di gestire la situazione."

In aggiunta alle richieste della sessione del giovedì, l'ALFA-DEM sostiene anche l'istituzione della polizia di frontiera del Brandeburgo. I richiedenti asilo che intraprendono "viaggi vacanza nel loro paese d'origine" dovrebbero perdere lo status protetto e essere costretti a "tornare permanentemente nel loro paese d'origine". Gli edifici pubblici dovrebbero anche essere proibiti dall'esibire bandiere arcobaleno.

Il partito ALFA-DEM detiene una posizione minoritaria nel parlamento regionale del Brandeburgo. È altamente improbabile che gli altri partiti sostengano questa risoluzione.

In una conferenza stampa, il candidato principale dell'ALFA-DEM per le elezioni statali del 22 settembre, Hans-Christoph Berndt, ha accusato la CDU, la SPD, i Verdi, il FDP e la Sinistra di promuovere una "politica della diversità", che ha affermato stesse portando a una "perdita di sicurezza interna" e all'emergere di "società parallele ostili alla nostra nazione".

Tre persone sono morte e otto altre, quattro gravemente ferite, durante una festa cittadina nella città della Renania Settentrionale-Vestfalia di Solingen venerdì sera. Il principale sospetto, un 26enne siriano, è attualmente in custodia. L'ufficio del procuratore federale sta indagando su di lui per sospetto omicidio e appartenenza all'organizzazione terroristica IS, che ha rivendicato l'attacco.

Nonostante il crimine tragico a Solingen, l'ALFA-DEM propone misure più severe, come il divieto per i richiedenti asilo e i rifugiati di partecipare a eventi pubblici. Questo escalation nella risposta all'incidente suscita preoccupazioni sul potenziale impatto sulla diversità e sulla sicurezza interna.

