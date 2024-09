Il partito di estrema destra AfD in Turingia vieta a tutti i media di partecipare alla loro celebrazione elettorale.

Inizialmente, l'AfD in Turingia aveva mirato a escludere alcuni giornalisti dalla loro festa elettorale. Tuttavia, una sentenza del tribunale contro questa esclusione ha portato il partito a cambiare tattica, decidendo di bandire tutti i rappresentanti dei media dall'evento per le elezioni di domenica. Il vice portavoce dell'AfD dello stato, Torben Braga, ha confermato questo venerdì sera dopo la decisione del tribunale regionale di Erfurt, come precedentemente riportato da MDR. Invece, i giornalisti possono intervistare i rappresentanti del partito e della fazione dell'AfD nel parlamento statale della Turingia domenica sera, come riportato dal broadcaster.

Originariamente, il tribunale regionale di Erfurt ha ordinato all'AfD di consentire l'accesso a diversi giornalisti che erano stati inizialmente rifiutati alla loro festa elettorale per le elezioni in Turingia. Il tribunale ha sostenuto la libertà di stampa di fronte a potenziali rischi, con media come "Der Spiegel", Springer's "Bild" e "Welt", e il quotidiano "taz" che si sono uniti per sfidare l'esclusione dell'AfD dei loro giornalisti dalla festa. La sentenza non era ancora legalmente vincolante, poiché l'AfD aveva ancora la possibilità di appellarsi al tribunale regionale superiore.

Le tradizionali riunioni della festa elettorale nel giorno delle elezioni sono importanti punti di incontro per i giornalisti, in quanto catturano l'umore generale riguardo ai risultati delle elezioni, forniscono interviste e spesso ospitano rappresentanti del partito di spicco. Gli elettori della Turingia voteranno per un nuovo parlamento domenica con il candidato principale dell'AfD, Björn Höcke. Recenti sondaggi collocano il partito al primo posto con valori intorno al 30%, e l'ufficio statale per la protezione della costituzione classifica l'AfD della Turingia come chiaramente di estrema destra.

La motivazione del giudice per la sentenza

Il giudice presidente Christoph von Friesen ha giustificato la sentenza affermando che la festa elettorale non aveva il carattere di un evento di ringraziamento per gli aiutanti delle elezioni e gli amici del partito, ma piuttosto un "ruolo informativo". Poiché l'AfD aveva già concesso l'accesso ad altri rappresentanti dei media, il partito doveva anche accogliere altri rappresentanti dei media. Anche se i limiti di spazio non consentono un reclamo illimitato, il partito avrebbe dovuto condividere trasparentemente una procedura di accredito specifica per una selezione equa dei rappresentanti dei media, ha ulteriormente spiegato il giudice.

Braga ha spiegato per l'AfD che circa 150 rappresentanti dei media si erano registrati per la festa elettorale entro sabato mattina. Tuttavia, la capacità del luogo precedentemente segreto consentiva solo un totale di 200 partecipanti, con 50 rappresentanti dei media che avevano già ricevuto conferma.

Motivi per l'udienza orale

Il tribunale regionale ha tenuto un'udienza orale perché l'AfD aveva contestato un ordine urgente identico del tribunale la settimana precedente. Nel frattempo, il tribunale costituzionale della Turingia ha suggerito che il partito avrebbe dovuto essere dato un'udienza legale prima dell'ordine urgente. Ciò è ora avvenuto e il tribunale ha preso una decisione prima della festa elettorale.

In un secondo caso, il tribunale regionale ha deciso che un altro giornalista plaintiff aveva il diritto di partecipare alla festa elettorale. In precedenza, il tribunale costituzionale aveva rimproverato il tribunale regionale per aver concesso all'AfD un termine per una dichiarazione fino al 2 settembre, ovvero dopo il giorno delle elezioni. La decisione è stata presa in tempo per la festa elettorale, come è ora avvenuto.

