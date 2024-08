Il partito di destra AfD mantiene il vantaggio rispetto al CDU di centro-destra prima delle elezioni

Attualmente, la Sinistra, guidata dal Ministro Presidente Bodo Ramelow, governa in una coalizione di minoranza con l'SPD e i Verdi. Tuttavia, il loro sostegno è diminuito di un punto, portandoli al 13%. Al contrario, l'alleanza precedentemente non rappresentata, il Bündnis Sahra Wagenknecht (SWB), ha registrato un aumento di un punto, portandosi al 18%. L'SPD rimane stabile al sei percento.

I Verdi, attualmente al quattro percento, sono sull'orlo di non essere rappresentati nel parlamento statale di Erfurt. I partiti rimanenti insieme hanno sette percento, in aumento di un punto, tra cui l'FDP, che è improbabile che entri nel parlamento statale. Una coalizione fattibile che coinvolge la CDU, il SWB e l'SPD èboth matematicamente e politicamente plausibile. Altre maggioranze sono considerate improbabili.

Dal lunedì al giovedì, sono stati intervistati 1859 elettori aventi diritto in Turingia. Secondo la Forschungsgruppe Wahlen, il 29% di loro è ancora indeciso sul voto per domenica.

