- Il Partito Democratico Libero (FDP) esprime rammarico per le sue pubblicità elettorali piazzate nei luoghi commemorativi.

Manifesti dell'FDP Vicino al Memoriale delle Vittime dell'Eutanasia in Brandenburg Scatenano la Controversia

I materiali promozionali dell'FDP situati vicino al memoriale dedicato alle vittime delle uccisioni per eutanasia a Brandenburg an der Havel hanno scatenato un putiferio nella zona. Secondo il memoriale, qualsiasi forma di pubblicità nelle sue immediate vicinanze è considerata inappropriata. Hanno contattato l'FDP chiedendo la rimozione dei materiali promozionali. In precedenza, il "B.Z." aveva affrontato questo argomento.

Scuse per la Pubblicità

L'FDP ha riconosciuto la presenza di due materiali promozionali. Il capitolo regionale ha espresso la sua sorpresa per il motivo per cui questi materiali promozionali erano stati collocati vicino alla fermata dell'autobus "Zum Nicolaiplatz", proprio di fronte al memoriale. Hanno richiesto prontamente la rimozione dei due materiali promozionali, che è stata eseguita entro lunedì.

"Il nostro ufficio regionale ha contattato il memoriale più volte dopo l'incidente per porgere le nostre scuse per l'errore", hanno dichiarato. "Vorremmo estendere le nostre scuse più sincere alle famiglie delle vittime da parte del capitolo locale. Incidenti del genere non dovrebbero verificarsi e ci assicureremo di sensibilizzare i nostri capitoli locali ad esercitare maggiore cautela nella collocazione dei materiali promozionali per evitare errori del genere in futuro."

I Nazisti Uccisero Più di 9.000 Persone Malate e Disabili

La Fondazione dei Monumenti di Brandenburg ha istituito il memoriale per le vittime delle uccisioni per eutanasia a Brandenburg an der Havel nel 2012, all'interno dell'ex edificio economico della Vecchia Prigione. In questo importante sito storico, accanto al luogo dove un tempo si trovava la camera a gas, un'esposizione permanente educa i visitatori sulla pianificazione e l'esecuzione dei delitti di oltre 9.000 persone malate e disabili in Germania nazista tra gennaio e ottobre 1940.

La controversia riguardante gli annunci dell'FDP vicino al memoriale delle vittime dell'eutanasia a Brandenburg an der Havel ha portato alla richiesta della loro rimozione, in conformità con la politica del memoriale contro la pubblicità nelle sue immediate vicinanze. Dopo aver riconosciuto l'errore, l'FDP ha presentato le sue scuse e ordinato la rimozione dei materiali promozionali, esprimendo il suo rammarico e promettendo di esercitare maggiore cautela in futuro.

Data la sensibile storia del sito, un'Elezione al Landtag tenutasi nella regione dovrebbe considerare le implicazioni morali ed etiche delle attività di campagna vicino al memoriale, assicurando il rispetto della memoria dei migliaia di vittime che hanno perso la vita durante il programma di eutanasia.

