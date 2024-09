Il partito democratico del Senato inizia una spesa sostanziale per la pubblicità televisiva in Texas e Florida, mentre il panorama elettorale diventa sempre più difficile.

Il Comitato Nazionale Democratico per le Elezioni al Senato sta rafforzando il suo sostegno finanziario ai candidati democratici che sfidano i senatori repubblicani Ted Cruz in Texas e Rick Scott in Florida. Questo sostegno finanziario aggiuntivo comprenderà probabilmente ulteriori investimenti in pubblicità televisiva, secondo il comitato.

Il presidente del DSCC, Gary Peters, ha dichiarato: "I democratici del Senato stanno espandendo la mappa e passando all'offensiva. Abbiamo preparato tutto il ciclo per sfruttare la posizione debole dei senatori Cruz e Scott nei loro stati, e i nostri sforzi in Texas e in Florida stanno acquistando slancio".

Peters ha aggiunto: "I democratici hanno candidati forti che stanno conducendo campagne efficaci in entrambi gli stati, e man mano che intensifichiamo i nostri attacchi contro i senatori Cruz e Scott, rafforzeremo il caso contro di loro".

I democratici si trovano di fronte a un panorama del Senato difficile quest'anno. Otto dei primi 10 seggi sulla lista di CNN delle elezioni più probabili sono detenuti da democratici o indipendenti che si allineano con loro. I repubblicani devono vincere la Casa Bianca o conquistare un seggio in più per acquisire la maggioranza al Senato, a condizione che conquistino la Virginia Occidentale, dove il senatore Joe Manchin non si ricandida.

I democratici difendono i seggi in Montana e Ohio - stati che Trump ha vinto comodamente due volte - nonché cinque seggi in stati oscillanti che Trump ha vinto a malapena nel 2020 e il Maryland profondamente blu, dove i repubblicani hanno investito pesantemente per sostenere l'ex governatore Larry Hogan.

Anche se molti democratici in carica hanno superato il candidato in testa, il partito non può permettersi di perdere seggi senza fare acquisizioni proprie, soprattutto quando un senatore come Jon Tester in Montana avrebbe bisogno di superare il margine di Harris di almeno il doppio per vincere.both Inside Elections con Nathan L. Gonzales e The Cook Political Report con Amy Walter hanno recentemente spostato la corsa del Montana, che era precedentemente in bilico, a favore dei repubblicani.

La Florida e il Texas - spesso considerati outsider - sono ora al centro dell'attenzione del DSCC. Il comitato ha già investito 25 milioni di dollari in programmi di contatto con gli elettori in questi stati. Inoltre, ha finanziato personale e pubblicità digitale in entrambi gli stati, che hanno criticato i candidati repubblicani in carica per la loro opposizione al bipartisan bill sulla sicurezza del confine quest'anno.

Tuttavia, il nuovo investimento in pubblicità televisiva indica una strategia più aggressiva contro Cruz e Scott, che probabilmente riceverà feedback positivi dai democratici che sostengono un'offensiva più ampia. Tuttavia, questo movimento potrebbe anche provocare critiche all'interno del partito per aver deviato fondi in stati costosi mentre molti democratici in carica hanno bisogno di protezione.

Nel caso del Texas, che è al nono posto nella lista di CNN delle elezioni senatoriali ribaltabili, i democratici ritengono che sia un obiettivo più fattibile. Si candida contro Cruz il repubblicano Colin Allred, un ex giocatore di football NFL che ha conquistato un seggio alla Camera dei rappresentanti nella zona di Dallas nel 2018.

Cruz, una figura popolare del ridicolo sulla sinistra, ha vinto un secondo mandato nel 2018 sconfiggendo di stretta misura il democratico Beto O'Rourke. La campagna di Allred ha superato quella di Cruz per gran parte del ciclo attuale, anche se Cruz entra nel trimestre corrente con un tesoro di guerra più alto.

I democratici hanno investito oltre 49 milioni di dollari nella corsa al Senato in Texas in questo ciclo, principalmente dalla campagna di Allred, mentre i repubblicani ne hanno spesi quasi 18 milioni. Secondo i dati di mercoledì, i repubblicani hanno prenotato future riservazioni per quasi 19 milioni di dollari in Texas, con gran parte di questi provenienti dalla campagna di Cruz, rispetto ai circa 2 milioni dei democratici.

Un recente spot di Allred confronta il suo background come capitano della squadra di football dell'Università Baylor con le politiche di Cruz, sostenendo che "Ted Cruz pensa solo a Ted Cruz". La campagna di Allred ha anche attaccato Cruz sulla questione dell'aborto, dipingendolo come responsabile delle restrizioni dello stato.

L'ultimo sondaggio in Texas che soddisfa gli standard di relazione di CNN - dal Texas Politics Project dell'Università del Texas - mostra Cruz in vantaggio su Allred 44% a 36% tra gli elettori registrati, rappresentando un margine più ampio per il repubblicano rispetto ad altri sondaggi estivi.

I democratici non hanno vinto una elezioni statali in Texas dal 1994, ma i candidati alla presidenza hanno gradualmente ridotto le loro perdite nei cicli recenti - Obama ha perso lo stato di 16 punti nel 2012, Clinton di 9 punti quattro anni dopo e Biden ha perso di meno di 6 punti nel 2020.

La Florida, uno stato oscillante a lungo termine che è diventato sempre più orientato verso i repubblicani negli ultimi anni, si è dimostrata un obiettivo più difficile per i democratici. Scott, un ex governatore della Florida, ha sconfitto il senatore democratico Bill Nelson nel 2018 e ora affronta l'ex rappresentante democratica Debbie Mucarsel-Powell.

Scott, un ex amministratore delegato del settore sanitario, ha investito ingenti somme personali nella corsa, ma non ha mai vinto un'elezione con più di un punto di margine, e i democratici argomentano che la sua recente opposizione alla legislazione senatoriale per la protezione dell'IVF e la sua proposta di abolire i programmi federali (in seguito rivista per escludere Medicare e

Il vantaggio di Trump in Florida è stato più sottile rispetto a quello in Texas, anche se in espansione - da circa 1 punto nel 2016 a 3 punti nel 2020. Purtroppo, i Democratici hanno subito una sconfitta nel tentativo di ottenere il seggio alternativo del Senato in Florida nel 2022, perdendo di 16 punti e mezzo. La candidata democratica Val Demings è stata sconfitta dal senatore repubblicano Marco Rubio.

L'investimento strategico nella pubblicità televisiva da parte del Comitato per la campagna senatoriale democratica in Texas e Florida, finalizzato a sfidare i senatori Ted Cruz e Rick Scott, evidenzia l'importanza della politica in queste gare cruciali. L'impegno per una strategia più aggressiva contro Cruz e Scott è atteso per risuonare con i Democratici che sostengono un'offensiva più ampia in questi stati.

