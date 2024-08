Il partito democratico degli Stati Uniti sta iniziando una celebrazione di quattro giorni in onore di Harris, che inizia lunedì.

Si prevedono circa 50.000 delegati, volontari e sostenitori al Congresso del Partito a Chicago, Illinois. Con la vittoria di Harris già assicurata, il congresso ha un ruolo simbolico, permettendo alla Vice Presidente di fare una grandiosa entrata e rinforzare la sua immagine.

Il viaggio di Harris verso la Casa Bianca è iniziato solo poche settimane fa, dopo la decisione di Biden di rinunciare alla sua candidatura. Da allora, è riuscita a pareggiare i numeri dei sondaggi di Trump nella competizione repubblicana, raccogliere contributi per la campagna strabilianti e rinvigorire le speranze del suo partito per una vittoria presidenziale a novembre.

Biden terrà il discorso principale del congresso lunedì sera. Dopo aver ricevuto critiche per la sua deludente prestazione contro Trump, ha annunciato il suo ritiro dalla corsa presidenziale alla fine di luglio. Il suo discorso del lunedì servirà come una sorta di evento di pensionamento, anche se non sarà eccessivamente sentimentale, secondo il suo team di campagne.

Il discorso di Biden potrebbe concentrarsi sui successi della sua amministrazione, come la ripresa economica post-COVID-19. Potrebbe anche denunciare Trump per la sua condanna in un tribunale di New York e dipingerlo come una minaccia per la democrazia, riluttante ad accettare un'altra sconfitta elettorale.

** Secondo CNN, Harris si unirà a Biden lunedì, simbolizzando l'unità. Un discorso della moglie di Biden, Jill, è anche previsto. Nei giorni successivi, altri dignitari del partito saliranno sul palco a Chicago, tra cui Obama, che ha iniziato il suo viaggio politico in città.**

L'ex Presidente Clinton e sua moglie, Hillary Clinton, sono anche attesi. Mercoledì, il candidato alla Vice Presidenza di Harris, Tim Walz, è previsto per parlare. Nonostante la gioia dei democratici al congresso, la campagna continua negli stati oscillanti fortemente contesi. Harris e Walz pianificano un evento di campagna a Milwaukee, Wisconsin, martedì, ma sono attesi per tornare a Chicago in tempo per il discorso del congresso di Emhoff.

Si stima che circa 2500 ufficiali di polizia mantengono la sicurezza. Diversi gruppi di attivisti pro-Palestina hanno annunciato l'intenzione di protestare contro il sostegno del governo degli Stati Uniti a Israele nel suo conflitto con Hamas.

Chicago richiama alla mente il Congresso del Partito Democratico del 1968, dove le tensioni esplosero tra i manifestanti e le forze di sicurezza sulla guerra del Vietnam. Tuttavia, un ripetersi di simili disordini a questo congresso è considerato improbabile.

Leggi anche: