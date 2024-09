- Il Partito Conservatore nel Regno Unito sta cercando un nuovo leader, con cinque candidati che si fanno avanti nella lotta.

Due a due mesi dalla loro umiliante sconfitta nel Regno Unito, i Tories stanno ora selezionando un nuovo leader per sostituire Rishi Sunak, che si è dimesso a seguito della loro deludente performance nelle elezioni del 4 luglio. Nella prima votazione tra i membri del Parlamento, Priti Patel, una nota hardliner e ex Segretario all'Interno, ha ricevuto il minor numero di voti e di conseguenza è stata eliminata, lasciando cinque contendenti.

In testa c'è Robert Jenrick, un sostenitore di severe politiche sull'immigrazione e ex Segretario all'Interno, che ha ottenuto 28 voti su 121. A 42 anni, egli sostiene che il Regno Unito dovrebbe ritirarsi dalla Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo per adottare una posizione più rigorosa sull'immigrazione irregolare.

Il Partito Conservatore ha subito il peggior risultato elettorale degli ultimi decenni il 4 luglio, portando Sunak a dimettersi come leader del partito. Il Partito Laburista, sotto il nuovo Primo Ministro Keir Starmer, è ora al governo, segnando un significativo cambiamento nella governance del Regno Unito dopo 14 anni di governo Tory.

Candidati rimanenti

Kemi Badenoch, un'altra conservatrice di destra e favorita dei sondaggi del partito, si è classificata al secondo posto con 22 voti. Subito dietro di lei c'è James Cleverly, un moderato ex Segretario all'Interno. Tom Tugendhat, che ha servito come Segretario alla Sicurezza sotto Sunak, e Mel Stride, recentemente Segretario per i Lavori e le Pensioni, sono anch'essi considerati candidati moderati.

Spostamento verso destra previsto

Despite the Tories losing many voters to the Liberal Democrats in their traditional strongholds in southern England, experts predict that the party will lean further to the right, influenced by the success of the right-wing populist Reform UK party, which entered Parliament for the first time with 5 members in the July 4th election. Nigel Farage, leader del partito di riforma del Regno Unito e protagonista chiave della Brexit, ha giocato un ruolo significativo nel promuovere la Brexit.

Nuovo leader da scegliere entro novembre

I 121 membri del Parlamento Tory parteciperanno ora a un processo di voto plurisettimanale con più round fino a quando non rimarranno solo due candidati. I membri del partito quindi decideranno chi guida il partito, con i risultati attesi per il 2 novembre.

I Tories hanno affrontato numerosi scandali e frequenti cambi di leadership durante il loro mandato di 14 anni, con Sunak che diventa il 6° Primo Ministro dal 2010.

