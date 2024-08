Il Partito Conservatore del Canada cancella un video che mostrava un aereo militare russo, mostrando patriottismo.

Il video sostiene di mostrare scene e paesaggi autentici del Canada, ma è stato criticato per aver incluso riprese straniere.

Il lunedì, Sarah Fischer, portavoce del Partito Conservatore del Canada, ha dichiarato alla CBC: "Il video è stato rimosso - gli errori possono capitare".

Nel video, il leader del Partito Conservatore Pierre Poilievre parla di aerei da combattimento canadesi che eseguono una missione per difendere la patria, ma man mano che il suo racconto prosegue, le riprese mostrano aerei da combattimento di produzione russa.

"Inaspettatamente, la visione di Mr. Poilievre per il Canada include aerei da combattimento russi (un Su-17 e quello che sembra un Su-27) che volano sopra le nostre belle praterie durante una 'missione di addestramento'. Questo coincide con la guerra non giustificata e aggressiva della Russia contro l'Ucraina e le regole globali che ci proteggono tutti", ha dichiarato un comunicato stampa dell'ufficio di Blair il lunedì, secondo la CBC.

Gli utenti hanno ottenuto il video, che continua a circolare sui social media. L'MP del NDP Charlie Angus ha condiviso il video, notando che conteneva anche riprese stock da altri paesi. CNN ha scoperto che diverse delle riprese erano effettivamente riprese stock girate in altri paesi.

"Il Canada immaginario di Poilievre, protetto da aerei russi, con un tramonto venezuelano, sta attirando l'attenzione a livello mondiale", ha scritto Angus su X.

Poilievre racconta la storia di un padre che accompagna il figlio a scuola, poi guida lungo la strada, sente il suono di martellamenti utilizzando legno canadese per costruire, osserva i contadini al lavoro nei campi e guarda in cielo per vedere gli aerei da combattimento.

"Lo stesso aereo viene presto visto da un campus universitario dove gli studenti si affrettano a raggiungere la lezione... sapendo che quando arriveranno a lezione, avranno l'opportunità di dibattere liberamente e senza paura di censura", dice.

Gli utenti hanno evidenziato che il video mostra uno studente che osserva gli aerei, che era stato effettivamente registrato in una università ucraina. CNN ha confermato che le riprese stock erano effettivamente dall'Ucraina.

Menziona le famiglie canadesi, "compreso lo studente, il saldatore, i bambini, le madri e i padri", che si riuniscono alla fine della giornata per festeggiare mentre uno di loro è sobrio da 10 anni.

Tuttavia, gli utenti ironicamente fanno notare che le riprese montate nel suo racconto mostrano la famiglia che consuma vino per festeggiare il traguardo.

"Io sinceramente pensavo che fosse una satira. Questo è il Canada immaginario di Pierre dove le persone uccidono il cibo per cena, bevono vino per festeggiare la sobrietà, si affidano agli aerei russi per la protezione e credono che le università ucraine siano il Canada", ha scritto Angus.

Nonostante il tentativo del video di rappresentare una narrazione canadese quintessenziale, è stato criticato per l'uso di riprese da diverse parti delle Americhe e del mondo. Questa discrepanza tra il contesto

Leggi anche: