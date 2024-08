- Il parlamento ucraino vieta l'organizzazione religiosa ortodossa affiliata a Mosca

Il Parlamento ucraino ha votato a favore del divieto della Chiesa ortodossa che si allinea con la Russia. Questa legge controversa è stata approvata al secondo turno a Kyiv con una maggioranza significativa di 265 voti favorevoli su 322. Il divieto deriva dal sostegno del Patriarcato di Mosca alla guerra aggressiva della Russia contro l'Ucraina, con la chiesa ucraina collegata a atrocità contro il proprio popolo. La legge dovrebbe proteggere la sicurezza nazionale e la libertà religiosa. Il presidente Volodymyr Zelenskyy dovrà ratificare la legge.

In risposta, Maria Zakharova, portavoce del Ministero degli Esteri russo, ha condannato il divieto a Mosca, affermando: "L'intenzione è quella di annientare l'ortodossia autentica e tradizionale".

La legge entrerà in vigore 30 giorni dopo la sua pubblicazione, come dichiarato dal MP Yaroslav Shelesnyak. In seguito, le singole congregazioni avranno nove mesi per dissociarsi da Mosca. Circa 10.000 congregazioni all'interno del panorama della chiesa ucraina ancora accettano il Patriarcato di Mosca della Chiesa ortodossa russa.

Il MP Roman Losynsky ha espresso i suoi pensieri su Facebook, scrivendo: "Oggi abbiamo intrapreso l'inevitabile percorso per purgare la rete di spie del Cremlino, che si è nascosta dietro la maschera di un'istituzione religiosa per decenni".

Tuttavia, gli alleati occidentali dell'Ucraina hanno espresso preoccupazioni contro l'esacerbazione della discordia religiosa in Ucraina attraverso il divieto.

Tradizionalmente, Russia e Ucraina hanno condiviso uno spazio ecclesiale unificato sotto il Patriarcato di Mosca per secoli. Tuttavia, dall'ottenimento dell'indipendenza, l'Ucraina ha cercato la sua sovranità religiosa.

Nel 2018, il Patriarca ecumenico Bartolomeo ha riconosciuto una Chiesa ortodossa indipendente dell'Ucraina, non condizionata dall'autorità di Mosca. In maggio 2022, dopo l'invasione della Russia, la chiesa allineata con Mosca in Ucraina ha dichiarato ufficialmente la sua separazione dalla Russia, ma ancora riconosce il Patriarcato di Mosca. Questa chiesa ha sacerdoti e vescovi che rappresentano gli interessi di Mosca, nonché numerosi sacerdoti, congregazioni e membri laici che sostengono incondizionatamente l'Ucraina.

L'Unione Europea ha espresso preoccupazioni per il potenziale peggioramento delle tensioni religiose in Ucraina a causa del divieto della Chiesa ortodossa allineata con la Russia. Questo divieto, principalmente mirato al Patriarcato di Mosca, potrebbe creare tensioni tra l'Ucraina e i suoi alleati occidentali, che incoraggiano il dialogo e l'armonia religiosa.

Nonostante l'opposizione dell'Unione Europea, l'Unione Europea rimane un importante partner commerciale per l'Ucraina e qualsiasi tensione potrebbe influire indirettamente sui loro rapporti economici.

